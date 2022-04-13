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Сказочная уральская тайга

Находящийся на стыке европейской и азиатской геологических плит, Уральский хребет богат мифами, тайнами и удивительно разнообразной природой. По пути к скалам вы узнаете, сколько красивых локаций есть только в нашем регионе, поделюсь интересными заметками из жизни Урала и раскрою немало легенд, вплетенных в историю этих мест.

Грандиозные Семь братьев

Среди многочисленных гранитных останцев Среднего Урала самыми монументальными, живописными и неприступными являются эти. Словно великаны возвышаются они над лесом, венчая купол горы Семибратской. Скалы имеют оригинальную форму рельефа, образовавшуюся в процессе выветривания. Относительная высота отдельных скал составляет 25 метров, высота центральной — 42 метра. С вершины каменных образований, расположенных на высоте 422 метров над уровнем моря, вы откроете панорамный вид на десятки километров.

Секреты Трех сестер

Мало кто знает, что в полутора километрах к северу от Семерых братьев находятся не менее красивые скалы Три сестры. Расположены они в густом лесу, высота их 25-30 метров. Забравшись на скалы, вы оцените новые вдохновляющие пейзажи уральской природы. А я расскажу, что за древние святилища были здесь обнаружены.

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