Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры

Совершить треккинг к могучим скалам, прикоснуться к их тайнам и оценить панорамы Среднего Урала

Индивидуальная
В окрестностях Новоуральска вы отправитесь в неутомительный поход по заповедному таежному лесу.

Я приведу вас к впечатляющим гранитным останцам, с вершины которых значительная часть окрестностей видна как на ладони.

А по дороге расскажу о природных сокровищах края и поделюсь загадочными историями о местах силы и древних святилищах.
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
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Что вас ожидает

Сказочная уральская тайга

Находящийся на стыке европейской и азиатской геологических плит, Уральский хребет богат мифами, тайнами и удивительно разнообразной природой. По пути к скалам вы узнаете, сколько красивых локаций есть только в нашем регионе, поделюсь интересными заметками из жизни Урала и раскрою немало легенд, вплетенных в историю этих мест.

Грандиозные Семь братьев

Среди многочисленных гранитных останцев Среднего Урала самыми монументальными, живописными и неприступными являются эти. Словно великаны возвышаются они над лесом, венчая купол горы Семибратской. Скалы имеют оригинальную форму рельефа, образовавшуюся в процессе выветривания. Относительная высота отдельных скал составляет 25 метров, высота центральной — 42 метра. С вершины каменных образований, расположенных на высоте 422 метров над уровнем моря, вы откроете панорамный вид на десятки километров.

Секреты Трех сестер

Мало кто знает, что в полутора километрах к северу от Семерых братьев находятся не менее красивые скалы Три сестры. Расположены они в густом лесу, высота их 25-30 метров. Забравшись на скалы, вы оцените новые вдохновляющие пейзажи уральской природы. А я расскажу, что за древние святилища были здесь обнаружены.

Организационные детали

  • До поселка Верх-Нейвинск вам нужно добраться самостоятельно
  • Если вы приедете на электричке, от вокзала до места встречи можно заказать такси — от 250 рублей в одну сторону
  • Общий километраж экскурсии около 10 км
  • Одежда должна соответствовать погоде, обувь спортивная. Обязательно возьмите с собой воду или термос с чаем, а также небольшой перекус. На обратном пути можно заехать в кафе.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в поселке Верх-Нейвинск
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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