Об экскурсии

Вы приехали к нам всего на один день, а так много хочется успеть посмотреть! И силы есть и желание! Тогда могу предложить Вам вот такой вариант.

Сначала познакомимся с нашим замечательным городом. Я покажу вам любимые места отдыха горожан. Мы побываем в деловом центре Екатеринбурга, поднимемся на Вознесенскую горку, посетим Ново-Тихвинский женский монастырь, полюбуемся на старинные купеческие усадьбы, погуляем по набережной городского пруда. Затем, по Московскому тракту отправимся в мужской монастырь Ганина Яма. По дороге обязательно сделаем две остановки — у Мемориала жертвам политических репрессий и у стелы Европа-Азия!

Организационные моменты