Путешествие по городу и окрестностям Екатеринбурга

Вы приехали к нам всего на один день, а так много хочется успеть посмотреть! И силы есть и желание!...

Вы приехали к нам всего на один день, а так много хочется успеть посмотреть! И силы есть и желание! Тогда предлагаю 6-ти часовую экскурсию, в которой познакомлю вас с замечательным городом Екатеринбургом, с его богатой историей, достопримечательностями, традициями, архитектурой.
Путешествие по городу и окрестностям Екатеринбурга
Путешествие по городу и окрестностям Екатеринбурга
Путешествие по городу и окрестностям Екатеринбурга
Путешествие по городу и окрестностям Екатеринбурга
Путешествие по городу и окрестностям Екатеринбурга
Путешествие по городу и окрестностям Екатеринбурга

Что вы увидите 🤩

  • Исторический сквер
  • Вознесенская горка
  • Деловой центр
  • Набережная Исети и городского пруда
  • Ново-Тихвинский монастырь
  • Мемориал жертвам политических репрессий
  • Стела Европа-Азия
  • Монастырь «Ганина Яма»
  • Мемориал Романовых в Поросёнковом Логу
Об экскурсии
Вы приехали к нам всего на один день, а так много хочется успеть посмотреть! И силы есть и желание! Тогда могу предложить Вам вот такой вариант.
Сначала познакомимся с нашим замечательным городом. Я покажу вам любимые места отдыха горожан. Мы побываем в деловом центре Екатеринбурга, поднимемся на Вознесенскую горку, посетим Ново-Тихвинский женский монастырь, полюбуемся на старинные купеческие усадьбы, погуляем по набережной городского пруда. Затем, по Московскому тракту отправимся в мужской монастырь Ганина Яма. По дороге обязательно сделаем две остановки — у Мемориала жертвам политических репрессий и у стелы Европа-Азия!
Организационные моменты
  • Программа рассчитана примерно на 6–7 часов.
  • Пожалуйста, не заказывайте эту экскурсию, если у вас маленькие дети. Для них она будет тяжеловата.
  • При составлении экскурсии постараюсь учесть все Ваши пожелания.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
от 1 до 3 человек
9 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального водителя
  • Услуги гида
Что не входит
  • пожертвования в храме — 100 рублей с человека
  • пожертвования в монастыре — 150 рублей с человека
Где начинаем и завершаем
Начало: Любой, удобный для Вас.
Завершение: Любое, удобное для Вас
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, воскресенье в любое время, в остальные даты по договорённости
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Суббота, воскресенье в любое время, в остальные даты по договорённости

Марина К.
Марина К.
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