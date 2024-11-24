Светлый след истории: экскурсия по местам памяти царской семьи в Екатеринбурге

К Ксения Вах, как харашо 😘

Очень довольны экскурсией «По следам Романовых», Мария прекрасный рассказчик, располагает к себе сразу. В ней удивительным образом сочетается глубокое уважение к религии, современность и что немаловажно легкость общения и любопытство. Довольны. При случае снова попросимся к Марии и на другие экскурсии.

К Константин Спасибо огромное нашему гиду Марии, она провела очень классную экскурсию, наконец то я побывал в тех местах, о которых читал в книгах.

Время пролетело незаметно!

Если получится ещё раз приехать в Екатеринбург, обязательно воспользуемся услугами гида ещё раз.

Рекомендую!