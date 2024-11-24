Светлый след истории: экскурсия по местам памяти царской семьи в Екатеринбурге

Узнать о трагической судьбе последнего русского императора и его близких
Моя экскурсия — не только путешествие в прошлое.

Это ещё и возможность почтить память жертв революции, а также отдохнуть в местах, наполненных духовным смыслом. Мы посетим знаковые локации города и его окрестностей, связанные с царской семьёй.

Обсудим, что же произошло в 1918 году в Екатеринбурге в ночь убийства, и как разнятся мнения историков, насчёт гибели семьи Романовых.
5
3 отзыва
Светлый след истории: экскурсия по местам памяти царской семьи в Екатеринбурге
Светлый след истории: экскурсия по местам памяти царской семьи в Екатеринбурге
Светлый след истории: экскурсия по местам памяти царской семьи в Екатеринбурге
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Храм на Крови. Вы побываете на месте убийства царской семьи — там, где раньше стоял дом горного инженера Ипатьева.
  • Монастырь Ганина Яма. Посетим мемориальный комплекс, посвящённый памяти Николая II и его семьи.
  • «Маски скорби» Эрнста Неизвестного. Удивимся мистическим скульптурам, которые вызывают смешанные чувства.
  • Монумент «Европа — Азия». Посмотрим на сооружение, символизирующее переход от одной части света к другой. И полюбуемся живописной природой, которая обрамляет условную границу между Европой и Азией.

О чём поговорим:

  • Обсудим разные точки зрения: были ли члены царской семьи жертвами революции или пострадали от происков своих врагов.
  • Я расскажу о драматичных событиях той ночи — расстреле и попытке сокрытия преступления.
  • Вы узнаете, как история царской семьи отразилась на жизни российского народа и как она продолжает затрагивать чувства людей и сегодня.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Hyundai Creta.
  • Дополнительно оплачиваются посещение Храма на Крови — 100 ₽ за человека и посещение монастыря Ганина Яма — 200 ₽ за человека.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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К
24 ноя 2024
Вах, как харашо 😘
Очень довольны экскурсией «По следам Романовых», Мария прекрасный рассказчик, располагает к себе сразу. В ней удивительным образом сочетается глубокое уважение к религии, современность и что немаловажно легкость общения и любопытство. Довольны. При случае снова попросимся к Марии и на другие экскурсии.
Вах, как харашо 😘Вах, как харашо 😘
К
19 ноя 2024
Спасибо огромное нашему гиду Марии, она провела очень классную экскурсию, наконец то я побывал в тех местах, о которых читал в книгах.
Время пролетело незаметно!
Если получится ещё раз приехать в Екатеринбург, обязательно воспользуемся услугами гида ещё раз.
Рекомендую!
Спасибо огромное нашему гиду Марии, она провела очень классную экскурсию, наконец то я побывал в тех местах, о которых читал в книгах.Спасибо огромное нашему гиду Марии, она провела очень классную экскурсию, наконец то я побывал в тех местах, о которых читал в книгах.Спасибо огромное нашему гиду Марии, она провела очень классную экскурсию, наконец то я побывал в тех местах, о которых читал в книгах.Спасибо огромное нашему гиду Марии, она провела очень классную экскурсию, наконец то я побывал в тех местах, о которых читал в книгах.
М
11 окт 2024
Организовывала экскурсию удаленно для своего руководителя и коллег находясь в другом городе. Мария потрясающая, отзывчивая девушка, была постоянно на связи, учла все мои пожелания. Экскурсию провела на высшем уровне, интересно и захватывающе! Все остались в полном восторге

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