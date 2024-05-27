1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Весь Екатеринбург за один день
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По границе Европы и Азии - запад и восток
Начало: Г. Екатеринбург
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Горы в городе. Новый тур маршрут
Начало: Г. Дегтярск Свердловской обл., ул. Советская д. 33
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Город, в котором закончился земной путь последнего императора России
Начало: Г. Екатеринбург, ул. Ленина, 32
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь - Екатеринбург
Начало: Г. Екатеринбург, Площадь труда, 1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППлатонова27 мая 2024Татьяна Благодарю Вас за Вашу качественную работу! Мама с бабушкой очень рады! Всё понравилось, поделились впечатлениями и только положительными эмоциями! Сразу видно, что
- ММарика6 мая 2024Спасибо огромное Марии и Николаю за экскурсию! Я в последнее время не раз заказывала такие туры, индивидуальные экскурсии, но это
- ААлёна5 мая 2024Экскурсия очень интересная, мы действительно побывали на Уральских горах, увидели гору Азов, покушали авторскую пиццу и вишневый чай. Увидели город Дегтярск
- ДДмитрий30 апреля 2024Гид отличный, все понравилось
- ГГолота28 сентября 2023Романовы на УралеЕлена Витальевна великолепный экскурсовод, кладезь знаний. Очень понравилась экскурсия, много увидели и узнали. Большое спасибо.
- ННаталья14 сентября 2023Романовы на УралеОтличная, содержательная, эмоционально и информационно насыщенная экскурсия. Замечательные виды. Экскурсовод Елена - очень знающий, профессиональный и увлечённый человек. За время экскурсии смогла очень многое рассказать и показать из истории Екатеринбурга и России.
- ААнастасия26 августа 2023Мифы Азов-горы и УралаЕсли ищете экскурсовода в Екатеринбурге, однозначно, лучше Артема не найти👍👍👍Умный, эрудированный, рассуждающий, прекрасный рассказчик (узнаете для себя много нового и
- ООльга20 августа 2023Мифы Азов-горы и УралаЭкскурсия на Азов-гору очень понравилась. Узнали много нового. Сложилось впечатление, что экскурсовод Артем знает все и может ответить на любой вопрос. Большое спасибо Артёму за прекрасно проведенный день 17 августа.
- ТТатьяна15 июня 2023Мифы Азов-горы и УралаБольшое спасибо Артёму за очень интересную экскурсию. Интересно и взрослым, и детям.
- РРем7 июня 2023Путешествие по городу и окрестностям ЕкатеринбургаСпасибо за проведенную экскурсию. Много красивых мест и интересных фактов. Нам с дочерью всё понравилось. С приветом из Иркутска.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Стелла Европа Азия»
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