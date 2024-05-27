Стелла Европа Азия – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Стелла Европа Азия» в Екатеринбурге, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Екатеринбург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Весь Екатеринбург за один день
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
По границе Европы и Азии - запад и восток
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
По границе Европы и Азии - запад и восток
Начало: Г. Екатеринбург
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
7 000 за всё до 3 чел.
Горы в городе. Новый тур маршрут
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Горы в городе. Новый тур маршрут
Начало: Г. Дегтярск Свердловской обл., ул. Советская д. 33
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Город, в котором закончился земной путь последнего императора России
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Город, в котором закончился земной путь последнего императора России
Начало: Г. Екатеринбург, ул. Ленина, 32
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь - Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь - Екатеринбург
Начало: Г. Екатеринбург, Площадь труда, 1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Платонова
    27 мая 2024
    Весь Екатеринбург за один день
    Татьяна Благодарю Вас за Вашу качественную работу! Мама с бабушкой очень рады! Всё понравилось, поделились впечатлениями и только положительными эмоциями! Сразу видно, что
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    Вы любите свою работу! Подчеркнули, что у Вас приятный голос и интересные моменты Вы рассказали им! Одним словом Благодарю Вас! При возможности мы ещё к Вам обратимся несомненно! 🌸💕👏🏼🤗

  • М
    Марика
    6 мая 2024
    По границе Европы и Азии - запад и восток
    Спасибо огромное Марии и Николаю за экскурсию! Я в последнее время не раз заказывала такие туры, индивидуальные экскурсии, но это
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    всегда фактически оборачивалось просто трансфером из точки А в точку Б. Мария же на протяжении поездки очень много рассказывала про Екатеринбург, Дегтярск и Урал в целом. К сожалению, не повезло с погодой, в мае (!) прошел снегопад, поэтому мы не всё смогли посмотреть, но Мария все равно старалась максимально все показать, насколько было возможно в таких погодных условиях. И отдельное спасибо за пиццу и чай!:))))

  • А
    Алёна
    5 мая 2024
    По границе Европы и Азии - запад и восток
    Экскурсия очень интересная, мы действительно побывали на Уральских горах, увидели гору Азов, покушали авторскую пиццу и вишневый чай. Увидели город Дегтярск
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    (узнали его историю и инфраструктуру), поднялись на две горы и посетили 3-4 стеллы, разделяющие Европу и Азию. Пожалуйста, одевайтесь по погоде: одежда с капюшоном или куртка, потому что периодически ветрено и много прыгучих клопов. . Также длинные носки и штаны с плотной тканью. Мария (гид) и Николай (водитель)! Желаю всех благ, продолжайте знакомить гостей с окрестностями города и местной природой!! Вы в правильном направлении!! Большая просьба приобрести микрофон для лучшей слышимости в машине. Спасибо!

  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Весь Екатеринбург за один день
    Гид отличный, все понравилось
  • Г
    Голота
    28 сентября 2023
    Романовы на Урале
    Елена Витальевна великолепный экскурсовод, кладезь знаний. Очень понравилась экскурсия, много увидели и узнали. Большое спасибо.
  • Н
    Наталья
    14 сентября 2023
    Романовы на Урале
    Отличная, содержательная, эмоционально и информационно насыщенная экскурсия. Замечательные виды. Экскурсовод Елена - очень знающий, профессиональный и увлечённый человек. За время экскурсии смогла очень многое рассказать и показать из истории Екатеринбурга и России.
  • А
    Анастасия
    26 августа 2023
    Мифы Азов-горы и Урала
    Если ищете экскурсовода в Екатеринбурге, однозначно, лучше Артема не найти👍👍👍Умный, эрудированный, рассуждающий, прекрасный рассказчик (узнаете для себя много нового и
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    интересного, поймете очевидные вещи, о которых раньше даже не задумывались). Артем ведет экскурсию в форме диалога,"побатонить" не получится: заставит думать, рассуждать, выстраивать причинно-следственные связи и это реально здорово, я таких экскурсоводов не встречала 😊 Артем, классных Вам гостей, чтобы работа была в радость

  • О
    Ольга
    20 августа 2023
    Мифы Азов-горы и Урала
    Экскурсия на Азов-гору очень понравилась. Узнали много нового. Сложилось впечатление, что экскурсовод Артем знает все и может ответить на любой вопрос. Большое спасибо Артёму за прекрасно проведенный день 17 августа.
  • Т
    Татьяна
    15 июня 2023
    Мифы Азов-горы и Урала
    Большое спасибо Артёму за очень интересную экскурсию. Интересно и взрослым, и детям.
  • Р
    Рем
    7 июня 2023
    Путешествие по городу и окрестностям Екатеринбурга
    Спасибо за проведенную экскурсию. Много красивых мест и интересных фактов. Нам с дочерью всё понравилось. С приветом из Иркутска.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Стелла Европа Азия»

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Сейчас в Екатеринбурге в категории "Стелла Европа Азия" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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