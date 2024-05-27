читать дальше

всегда фактически оборачивалось просто трансфером из точки А в точку Б. Мария же на протяжении поездки очень много рассказывала про Екатеринбург, Дегтярск и Урал в целом. К сожалению, не повезло с погодой, в мае (!) прошел снегопад, поэтому мы не всё смогли посмотреть, но Мария все равно старалась максимально все показать, насколько было возможно в таких погодных условиях. И отдельное спасибо за пиццу и чай!:))))