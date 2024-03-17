Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
Групповой тур в Екатеринбурге

Три вершины Южного Урала

5
3 отзыва
Насыщенный и комфортный маршрут для знакомства с Южным Уралом. За три дня мы поднимемся на три красивые и разные вершины Челябинской области.

Увидим и посетим: гору и озеро Зюраткуль в одноименном национальном парке, высшую точку Челябинской области –гору Нургуш 1406 м, зюраткульский ледяной фонтан и хребет Уреньга. Погуляем по снежному сказочному лесу и полюбуемся прекрасными видами уральских гор. Горы достаточно доступные, часто на маршрутах хорошо протоптанные тропы.

Прекрасный маршрут для любителей путешествий, пеших прогулок, фото и видеосъемки и просто ценителей природы. Все выходы налегке с маленьким рюкзаком. Ночевки в теплых уютных домиках.
Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
Ближайшие даты:
23
фев

Что вас ожидает:

Ледяной фонтан
Ледяной фонтан
Сделаем веселые фото у большой сосульки из голубого льда, которая нарастает на месте фонтана артезианской воды
Лосиная ферма
Лосиная ферма
По желанию посетим лосиную ферму на кордоне
Чаепития на вершинах Урала
Чаепития на вершинах Урала
Будем любоваться прекрасными видами уральских гор, согреваясь горячим чаем

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Подъем на вершину хребта Зюраткуль

6:00 Встреча в аэропорту Екатеринбурга.

Выезд по Челябинскому тракту в поселок Зюраткуль (350 км).

По пути остановка в кафе.

По приезду – подъем на вершину хребта Зюраткуль (1066 м).

Идем по тропе 6 км в одну сторону.

Путь идет через заснеженный лес.

С горы открывается прекрасный вид на озеро Зюраткуль и окрестные вершины.

Скалы и деревья покрыты инеем и переливаются на солнце.

Перекус с горячим чаем на вершине.

Возвращение в поселок.

Переезд к месту ночлега в теплом доме.

Ужин.

Прибытие. Подъем на вершину хребта ЗюраткульПрибытие. Подъем на вершину хребта ЗюраткульПрибытие. Подъем на вершину хребта ЗюраткульПрибытие. Подъем на вершину хребта ЗюраткульПрибытие. Подъем на вершину хребта ЗюраткульПрибытие. Подъем на вершину хребта Зюраткуль
2 день

Восхождение на гору Нургуш

Ранний завтрак.

Выезд до кордона "У трех вершин".

По пути остановка у Ледяного фонтана (большая сосулька из голубого льда, которая нарастает на месте фонтана артезианской воды).

По желанию, можно посетить лосиную ферму на кордоне (оплачивается отдельно).

Восхождение на гору Нургуш 12 км в одну сторону.

Это высшая точка Челябинской области.

Поднимаемся по снежному лесу на перевал, откуда сворачиваем на вершину Большой Нургуш.

Подъем достаточно плавный, похож на огромную взлетную полосу.

Обед-перекус на вершине.

С нее мы можем полюбоваться видом на парк Зюраткуль и вершину и озеро, на которых были вчера.

Спуск.

Переезд к месту ночевки в теплом доме.

Ужин.

Баня.

Восхождение на гору НургушВосхождение на гору НургушВосхождение на гору НургушВосхождение на гору НургушВосхождение на гору НургушВосхождение на гору Нургуш
3 день

Восхождение на гору Уреньга

Завтракаем и отправляемся на восхождение на гору Уреньга по тропе Пугачева.

Пешком 16 км туда и обратно.

Обед (перекус на вершине).

Сегодня нас ждут красивые виды, скалы похожие на фолианты книг, деревья в зимнем убранстве.

Горячая фермерская еда после спуска.

17:00 Выезд в Екатеринбург.

22:00 Прибытие в город.

Восхождение на гору УреньгаВосхождение на гору УреньгаВосхождение на гору УреньгаВосхождение на гору Уреньга

Проживание

Тур предусматривает проживание в теплом доме.

Варианты проживания

Теплый дом

2 ночи

Размещение в теплом уютном доме с баней.

Теплый дом

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в теплых уютных домиках, баня
  • Услуги инструктора
  • Горячее питание на маршруте
  • Все трансферы по программе: Екатеринбург - Зюраткуль, Зюраткуль - Нургуш, Нургуш - Веселовка, Веселовка - Екатеринбург
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Екатеринбург и обратно
  • Питание в кафе по пути
  • Плата за посещение лосиной фермы
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Свердловская область, Екатеринбург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, путевка;
  • зимние ботинки и бахилы (гамаши) для защиты от снега, или сапоги эва с теплым зимним вкладыщем;
  • треккинговые зимние носки;
  • маленький рюкзак для радиальных выходов;
  • пуховик или теплая куртка;
  • ветрозащитный куртка;
  • флиска;
  • зимнее термобелье;
  • головной убор;
  • теплые варежки;
  • перчатки;
  • теплые штаны;
  • личную посуду (кружка, ложка, тарелка, нож);
  • термос;
  • спички и зажигалка запакованные;
  • фонарик с запасными батарейками;
  • предметы гигиены;
  • банные принадлежности;
  • сидушка-поппер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организована безопасность на маршруте?
Аптечка первой помощи находится у инструкторов, при необходимости можете взять свою аптечку.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
17 мар 2024
Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
О
23 сен 2023
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
С
31 мар 2023
Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.

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