Три вершины Южного Урала
Увидим и посетим: гору и озеро Зюраткуль в одноименном национальном парке, высшую точку Челябинской области –гору Нургуш 1406 м, зюраткульский ледяной фонтан и хребет Уреньга. Погуляем по снежному сказочному лесу и полюбуемся прекрасными видами уральских гор. Горы достаточно доступные, часто на маршрутах хорошо протоптанные тропы.
Прекрасный маршрут для любителей путешествий, пеших прогулок, фото и видеосъемки и просто ценителей природы. Все выходы налегке с маленьким рюкзаком. Ночевки в теплых уютных домиках.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Подъем на вершину хребта Зюраткуль
6:00 Встреча в аэропорту Екатеринбурга.
Выезд по Челябинскому тракту в поселок Зюраткуль (350 км).
По пути остановка в кафе.
По приезду – подъем на вершину хребта Зюраткуль (1066 м).
Идем по тропе 6 км в одну сторону.
Путь идет через заснеженный лес.
С горы открывается прекрасный вид на озеро Зюраткуль и окрестные вершины.
Скалы и деревья покрыты инеем и переливаются на солнце.
Перекус с горячим чаем на вершине.
Возвращение в поселок.
Переезд к месту ночлега в теплом доме.
Ужин.
Восхождение на гору Нургуш
Ранний завтрак.
Выезд до кордона "У трех вершин".
По пути остановка у Ледяного фонтана (большая сосулька из голубого льда, которая нарастает на месте фонтана артезианской воды).
По желанию, можно посетить лосиную ферму на кордоне (оплачивается отдельно).
Восхождение на гору Нургуш 12 км в одну сторону.
Это высшая точка Челябинской области.
Поднимаемся по снежному лесу на перевал, откуда сворачиваем на вершину Большой Нургуш.
Подъем достаточно плавный, похож на огромную взлетную полосу.
Обед-перекус на вершине.
С нее мы можем полюбоваться видом на парк Зюраткуль и вершину и озеро, на которых были вчера.
Спуск.
Переезд к месту ночевки в теплом доме.
Ужин.
Баня.
Восхождение на гору Уреньга
Завтракаем и отправляемся на восхождение на гору Уреньга по тропе Пугачева.
Пешком 16 км туда и обратно.
Обед (перекус на вершине).
Сегодня нас ждут красивые виды, скалы похожие на фолианты книг, деревья в зимнем убранстве.
Горячая фермерская еда после спуска.
17:00 Выезд в Екатеринбург.
22:00 Прибытие в город.
Проживание
Тур предусматривает проживание в теплом доме.
Варианты проживания
Теплый дом
Размещение в теплом уютном доме с баней.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Размещение в теплых уютных домиках, баня
- Услуги инструктора
- Горячее питание на маршруте
- Все трансферы по программе: Екатеринбург - Зюраткуль, Зюраткуль - Нургуш, Нургуш - Веселовка, Веселовка - Екатеринбург
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Екатеринбург и обратно
- Питание в кафе по пути
- Плата за посещение лосиной фермы
- Личные траты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, путевка;
- зимние ботинки и бахилы (гамаши) для защиты от снега, или сапоги эва с теплым зимним вкладыщем;
- треккинговые зимние носки;
- маленький рюкзак для радиальных выходов;
- пуховик или теплая куртка;
- ветрозащитный куртка;
- флиска;
- зимнее термобелье;
- головной убор;
- теплые варежки;
- перчатки;
- теплые штаны;
- личную посуду (кружка, ложка, тарелка, нож);
- термос;
- спички и зажигалка запакованные;
- фонарик с запасными батарейками;
- предметы гигиены;
- банные принадлежности;
- сидушка-поппер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.