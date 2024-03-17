дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Выезд в национальный парк. Пеший переход до первого домика
Выезжаем рано утром (с 5 до 7 утра место встречи жд вокзал, аэропорт) и добираемся до Златоуста, обедаем в кафе Парус (оплачивается самостоятельно), где готовят пельмени ручной лепки, вареники с адыгейским сыром и делают вкусные пирожные.
Прибываем к началу пешего маршрута – центральному входу в национальный парк «Таганай».
Собираем рюкзаки и выходим на маршрут (идем 14 км по нижней тропе через Тещин язык и Большую каменную реку к нашему первому домику).
Важно. Каждый несет свои личные вещи, спальник + 2 кг общественного (продукты).
Снежные величественные сосны и ели встречают нас свежестью хвойного леса, и мы отправляемся по широкой тропе навстречу новым впечатлениям.
Вечером паримся в бане, отдыхаем, играем в настолки, пьем чай и общаемся.
Связи нет, пропасть в телефоне не получится.
Подъем на хребет Дальний Таганай
Завтракаем.
При возможности и желании участников встречаем рассвет на горе Круглица.
Сегодня нам предстоит идти 10 км с подъемом на хребет Дальний Таганай.
Обед - сухой паек.
Оставляем вещи в доме, гуляем по хребту, любуемся закатом.
Ночуем прямо на хребте в тур. приюте с большим окном, в которое можно смотреть на закат, звезды и рассвет, гладить рыжего кота, пить чай, разговоры разговаривать и играть в настольные игры.
Ужин.
При наличии ясной погоды вечером можно наблюдать огромное количество звезд на небе.
Встреча рассвета. Переход до г. Златоуст
Встречаем рассвет.
Завтракаем.
Выход в сторону города Златоуст.
Расстояние в пути 24 км.
Обед - сухой паек по пути.
16:00 Выезд в Екатеринбург.
21:00 Прибытие в город.
Проживание
Проживание в туприютах. Отапливаемые домики с печкой (в доме двухэтажные кровати с матрасами из непромокаемой ткани, печка, стол) приют Таганай и приют Метеостанция. Туалет на улице.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отапливаемом (печное отопление) домике в турприюте Таганай и на метеостанции
- Сборы национального парка, баня
- Услуги инструкторов
- Горячее питание и перекусы
- Транспорт из Екатеринбурга и обратно
- Страховое покрытие - 30 000 рублей (несчастный случай)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Екатеринбург и обратно
- Питание в кафе по пути
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- путевка;
- зимние треккинговые ботинки;
- бахилы - гамаши для защиты от снега;
- рюкзак (60-80 л);
- пуховик;
- ветрозащитный костюм;
- термобелье;
- флиска;
- теплые штаны;
- шапка;
- теплые варежки;
- личная посуда (кружка, ложка, тарелка);
- термос;
- фонарик;
- предметы гигиены;
- банные принадлежности;
- тапочки;
- купальный костюм;
- полотенце;
- спальник (0+10).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.