Экскурсия для любителей исторических детективов. Мы пройдём по местам преступлений и отыщем дома, где жили герои уголовных дел.
Вы узнаете о жестоких убийствах, коррумпированных чиновниках, политических и социальных конфликтах в истории Екатеринбурга с 1830-х до 1960-х годов.
Вы узнаете о жестоких убийствах, коррумпированных чиновниках, политических и социальных конфликтах в истории Екатеринбурга с 1830-х до 1960-х годов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Преступления прошлого, о которых будет рассказано на экскурсии, я изучал, работая с документами в архивах, а не только по публикациям историков. Наше расследование раскроет не только тёмные стороны человеческой души, но и трагические противоречия в обществе в ту или иную историческую эпоху. Итак, в программе:
- Екатеринбургский тюремный замок — главная тюрьма города последние два столетия. Осенью 1831 года отсюда бежали члены первого в истории Екатеринбурга организованного преступного сообщества, убившие и ограбившие чиновника и золотопромышленника Якова Меджера.
- Дом командира Екатеринбургской гранильной фабрики Я. В. Коковина, обвинённого в 1835 году в краже изумрудов, коррупции и злоупотреблении властью.
- Дом купца В. С. Жирякова, которого в 1903 году уличили в мошенничестве и поджоге собственной льнопрядильной фабрики ради получения страховки.
- Здание Екатеринбургской мужской гимназии, где в 1874 году сын купца М. М. Скачкова застрелил директора.
Вы узнаете:
- Кого нашли с проломанной ломом головой на пороге собственной загородной усадьбы
- Почему командир Екатеринбургской гранильной фабрики был посажен в камеру для секретных арестантов и что не так в этом деле
- Как в конце 19 века наказывали за преступления «золотую молодёжь»
- Из-за чего на Урал приезжали следователи из Москвы во главе с заместителем министра МВД
- И многое другое
Кому подойдёт программа
Экскурсия рассчитана на взрослых, неравнодушных к рассказам о Шерлоке Холмсе, Эркюле Пуаро или Эрасте Фандорине. Детям младше 14 лет не всё будет понятно, поэтому родители сами должны решать, брать их с собой или нет.
Организационные детали
Все достопримечательности осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке ул. Крауля и ул. Крылова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваш гид в Екатеринбурге
Окончил исторический факультет Уральского государственного университета в 1995 году, историк-архивист. Автор статей в специальных и научно-популярных изданиях. Куратор фотовыставок, посвящённых истории Екатеринбурга, жизни и творчеству Д. Мамина-Сибиряка и П. Бажова. Автор-составитель альбомов «Екатеринбург. История города в фотографии» (3 тома). Лауреат премии Губернатора Свердловской области в музейной сфере 2019 года в номинации «Лучшая публикация по музееведению, истории и культуре Урала».Задать вопрос
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