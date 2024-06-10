Экскурсия для любителей исторических детективов. Мы пройдём по местам преступлений и отыщем дома, где жили герои уголовных дел. Вы узнаете о жестоких убийствах, коррумпированных чиновниках, политических и социальных конфликтах в истории Екатеринбурга с 1830-х до 1960-х годов.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Преступления прошлого, о которых будет рассказано на экскурсии, я изучал, работая с документами в архивах, а не только по публикациям историков. Наше расследование раскроет не только тёмные стороны человеческой души, но и трагические противоречия в обществе в ту или иную историческую эпоху. Итак, в программе:

Екатеринбургский тюремный замок — главная тюрьма города последние два столетия. Осенью 1831 года отсюда бежали члены первого в истории Екатеринбурга организованного преступного сообщества, убившие и ограбившие чиновника и золотопромышленника Якова Меджера.

— главная тюрьма города последние два столетия. Осенью 1831 года отсюда бежали члены первого в истории Екатеринбурга организованного преступного сообщества, убившие и ограбившие чиновника и золотопромышленника Якова Меджера. Дом командира Екатеринбургской гранильной фабрики Я. В. Коковина , обвинённого в 1835 году в краже изумрудов, коррупции и злоупотреблении властью.

, обвинённого в 1835 году в краже изумрудов, коррупции и злоупотреблении властью. Дом купца В. С. Жирякова , которого в 1903 году уличили в мошенничестве и поджоге собственной льнопрядильной фабрики ради получения страховки.

, которого в 1903 году уличили в мошенничестве и поджоге собственной льнопрядильной фабрики ради получения страховки. Здание Екатеринбургской мужской гимназии, где в 1874 году сын купца М. М. Скачкова застрелил директора.

Вы узнаете:

Кого нашли с проломанной ломом головой на пороге собственной загородной усадьбы

Почему командир Екатеринбургской гранильной фабрики был посажен в камеру для секретных арестантов и что не так в этом деле

Как в конце 19 века наказывали за преступления «золотую молодёжь»

Из-за чего на Урал приезжали следователи из Москвы во главе с заместителем министра МВД

И многое другое

Кому подойдёт программа

Экскурсия рассчитана на взрослых, неравнодушных к рассказам о Шерлоке Холмсе, Эркюле Пуаро или Эрасте Фандорине. Детям младше 14 лет не всё будет понятно, поэтому родители сами должны решать, брать их с собой или нет.

Организационные детали

Все достопримечательности осматриваем снаружи.