Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

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Криминальный «Ёбург»: девяностые годы

Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х

Елизавета
Елизавета – Гид из Екатеринбурга
Екатеринбург известен своим криминальным прошлым.

Я проведу вас по главным местам «лихих девяностых»: легендарный район «Уралмаш» поделится историями о перестрелках во дворах, рэкете, кожаных куртках и шестисотых мерседесах, а местное кладбище расскажет о судьбах людей, с которыми не могла справится власть.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы

Что вас ожидает

Уралмаш
Мы проведём с вами настоящее журналистское расследование, погружаясь в прошлое микрорайона. Начнем с площади Первой пятилетки и завода Уралмаш: вы узнаете, как строился соцгород, в каких домах Дворянского гнезда жила элита тех времен и из каких бараков смотрели на их жизнь простые уралмашевские «пацаны». Вы погрузитесь в эпоху СССР, увидите, какими улицами шли рабочие на завод, узнаете под какую музыку они строили наше настоящее. Я покажу гостиницу, где жили иностранные инженеры, местную баню, первые школы района и первый звуковой кинотеатр «Темп».

Авторитеты Екатеринбурга
Далее мы погрузимся в атмосферу 90-х. Вы приоткроете историю 📖 самой известной и опасной ОПГ «Уралмаш» от создания до становления ОПС и увидите, где она базировалась. Мы поговорим о ребятах с окраин, захвативших город 🏙️, их методах решения проблем и устранения конкурентов. Минуя Белую башню, проедем на Северное кладбище, где находятся необычные надгробия авторитетам. Я поделюсь легендами и подлинными криминальными историями, объясню, почему памятники первому и последнему лидерам группировки до сих снимают на камеру, а также расскажу о современной ситуации в городе то, что не пишут в интернете.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 — в районе станции метро «Уралмаш»
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елизавета
Елизавета
Меня зовут Елизавета, и я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности, я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе из достоверных источников.
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