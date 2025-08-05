Мы погрузимся в очень необычную эпоху, когда в Екатеринбурге мерились силами две могучие группировки. Посетим два района — Центр и Уралмаш, где рассмотрим знаковые места тех событий. Вы услышите про людей, оставивших след в криминальной истории города. Узнаете про судьбы и подвиги, про борьбу, жизнь и смерть.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Это экскурсия для тех, кто интересуется историей России и Урала, а также необычными локальными явлениями, имевшими место на территории бывшего СССР.
В Центральном районе вы увидите место первого в городе казино, места криминальных разборок, Аллею Славы на Широкореченском кладбище.
На Уралмаше — завод, дома и общественные здания, связанные со значимыми фигурами, а также Северное кладбище и вторую Аллею Славы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Passat с остановками и короткими прогулками
- Программа подойдёт взрослым и детям от 14 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 163 туристов
Я не просто организую путешествия по Уралу, а предлагаю впечатления, которые останутся с вами навсегда. Вам захочется хранить их где-то в самом секретном месте, возвращаться, заряжаться от воспоминаний и снова
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
5 авг 2025
Благодарим Елену за интересную экскурсию! Мы получили ответы на наши непростые вопросы, спасибо за достоверность и искренность!
Ольга
20 июл 2025
Все хорошо 👌
