Мы погрузимся в очень необычную эпоху, когда в Екатеринбурге мерились силами две могучие группировки. Посетим два района — Центр и Уралмаш, где рассмотрим знаковые места тех событий. Вы услышите про людей, оставивших след в криминальной истории города. Узнаете про судьбы и подвиги, про борьбу, жизнь и смерть.

Описание экскурсии

Это экскурсия для тех, кто интересуется историей России и Урала, а также необычными локальными явлениями, имевшими место на территории бывшего СССР.

В Центральном районе вы увидите место первого в городе казино, места криминальных разборок, Аллею Славы на Широкореченском кладбище.

На Уралмаше — завод, дома и общественные здания, связанные со значимыми фигурами, а также Северное кладбище и вторую Аллею Славы.

Организационные детали