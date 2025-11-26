Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииЭкскурсия посвящена истории старых, дореволюционных православных храмов столицы Урала, каждый из которых имеет свою историю, свою неповторимую эстетику и свои святыни. Мы узнаем о судьбе семи церквей в центре города, о том, как они привлекали людей не только как религиозные, но и как культурные центры до Октябрьской революции, а также что происходило с ними в советское время и как их восстанавливали в современной России.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Храм Большой Златоуст - самый высокий храм дореволюционного Екатеринбурга с легендарным колоколом и необычной архитектурой
- 2. Кафедральный собор Св. Иоанна Предтечи - единственный храм города, не закрывавшийся при советской власти
- 3. Собор Успения Божией Матери - центр духовной жизни старого Верх-Исетского завода
- 4. Ново-Тихвинский Женский Монастырь и собором Св. Александра Невского
- 5. Крестовоздвиженский мужской монастырь
- 6. Свято-Троицкий кафедральный собор с чудотворной иконой покровительницы города св. Екатерины
- 7. Храм Вознесения Господня - единственный храм в городе, сохранившийся в 18 века и единственный с элементами барокко
Что включено
- Услуги гида
- Услуги водителя
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Екатеринбургский Театр Эстрады, ул. 8 Марта, 15. Рядом со выходом со станции метро Площадь 1905 г
Завершение: Храм Вознесения Господня, ул. Клары Цеткин, 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Екатеринбург и династия Романовых
Посетить все достопримечательности города, связанные с царской семьей
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
27 ноя в 15:00
12 006 ₽
13 340 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Откройте для себя историю Екатеринбурга через его архитектуру и знаковые места. Прогулка по эпохам города, от старинных усадеб до небоскрёбов
Начало: В районе метро Площадь 1905 года
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты старого Екатеринбурга
Погрузитесь в историю Екатеринбурга на интерактивной экскурсии. Откройте для себя старинные заводы, башни и уникальные уральские минералы
Начало: В районе ТЦ «Пассаж»
Завтра в 16:30
27 ноя в 15:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.