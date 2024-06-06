Религиозные экскурсии по святым местам Екатеринбурга

Найдено 41 экскурсия в категории «Святые места» в Екатеринбурге, цены от 390 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
181 отзыв
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом: путешествие по истории и культуре
За два часа прогулки по Екатеринбургу вы увидите его историческое и современное лицо, узнаете о традициях и культуре Урала
Начало: На Площади 1905 года
«Храм на Крови,построенный на месте дома Ипатьева, в котором была расстреляна царская семья»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900 за человека
Узнать Екатеринбург за 3 часа
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
262 отзыва
Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
«Еще одна точка нашего маршрута — Храм-на-Крови, возведенный на месте убиения царской семьи»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
670 за человека
Знакомьтесь, Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Знакомьтесь, Екатеринбург: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Начало: На площади 1905 года
«Побываете на месте гибели Николая II и увидите Храм на Крови, посвященный этому трагическому событию»
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:30
2 800 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Екатеринбург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
144 отзыва
Влюбиться в Екатеринбург за один день
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга за один день, узнав его историю и современные достопримечательности
«Вы увидите самые важные и живописные места города: Литературный квартал, местный Арбат, Храм на Крови, набережную реки Исеть и «Плотинку»»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 8 500 за всё до 4 чел.
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Топ-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: Октябрьская площадь, 2. У входа в Театр Драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990 за всё до 6 чел.
Екатеринбург: самое интересное
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
105 отзывов
Екатеринбург: самое интересное
Исследовать город с историком и ощутить непередаваемый колорит Уральской столицы
Начало: По договоренности
«Храм на Крови и Патриаршее Подворье — место трагической гибели семьи последнего российского императора Николая II»
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
8 900 за всё до 6 чел.
Здравствуй, Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
90 отзывов
Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
«Посетите Храм на Крови и услышите историю гибели царской семьи»
18 июня в 08:00
20 июня в 08:30
10 000 за всё до 4 чел.
Из Екатеринбурга - в Невьянск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Из Екатеринбурга - в Невьянск»
Погрузитесь в историю горного царства, узнайте секреты Невьянской башни и величие храма Николая Чудотворца
«Здесь вас ждет еще одно уникальное сооружение — храм Николая Чудотворца»
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Настоящий Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
113 отзывов
В тренде
Настоящий Екатеринбург
Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе
Начало: в историческом центре
«Вы увидите все символы города: Исторический сквер, дом Севастьянова, Плотинку, небоскреб «Высоцкий», Ельцин-центр и Храм на Крови»
24 июня в 15:00
26 июня в 08:00
3 900 за всё до 20 чел.
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Познакомьтесь с историей Екатеринбурга через его знаковые места и судьбы знаменитых людей. Погрузитесь в атмосферу города на индивидуальной экскурсии
«По желанию посетите Храм на Крови, стоящий на месте Ипатьевского дома, где расстреляли царскую семью»
18 июня в 15:00
24 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Последние дни Романовых: автоэкскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Последние дни Романовых в Екатеринбурге: автоэкскурсия с посещением святынь
Погрузитесь в трагичную историю последних дней Романовых на индивидуальной автоэкскурсии по Екатеринбургу. Узнайте о судьбе царской семьи
«По прибытии я познакомлю вас с территорией Ганиной ямы: мы зайдём в храм и в музей Романовых»
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Самоцветный пояс уральской глубинки (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Режевскому округу: природа и история
Погрузитесь в атмосферу уральской глубинки: марсианские пейзажи, старинные села и уникальные природные объекты ждут вас на этой экскурсии
«Вы насладитесь панорамой города с его самой высокой точки — Орловой горы — полюбуетесь храмом Иоанна Предтечи, увидите россыпи камня Змеевик и прогуляетесь по Першинским скалам»
12 июня в 08:00
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
75 отзывов
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, узнайте о трагической судьбе семьи Николая II и насладитесь красотой главных достопримечательностей города
«Вы прогуляетесь по Историческому скверу, увидите центральную площадь 1905 года и оцените самый красивый храм города»
18 июня в 09:00
24 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
108 отзывов
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме
Начало: От Вашего отеля
«На его территории вы увидите семь православных храмов в стиле русского деревянного зодчества»
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
11 500 за всё до 6 чел.
По следам Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная экскурсия «По следам Романовых» в Екатеринбурге
Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с семьей Романовых. Узнайте больше о трагических событиях и их последствиях
«Вы посетите место расстрела семьи Романовых, где сегодня находится Храм на Крови»
18 июня в 10:00
19 июня в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Екатеринбург: три века политических интриг
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Екатеринбург: погружение в историю политических интриг и архитектуры
Захватывающее путешествие по Екатеринбургу: от дома Севастьянова до Храма на Крови, раскрывая секреты вековых противостояний
Начало: Горького, 4В
«Вы увидите визитные карточки Екатеринбурга: Плотинку, Храм на Крови, дом Севастьянова, дворец Расторгуевых-Харитоновых, усадьбу Тарасовых и Дом Горного начальника»
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990 за всё до 6 чел.
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства в компании личного гида
Начало: На ул. Вайнера
«Я покажу вам купеческие особняки, нарядный дом Севастьянова, старинную гимназию и Храм на Крови, возведённый на месте гибели царской семьи»
11 июня в 18:00
18 июня в 18:00
от 2 200 за всё до 15 чел.
По Красной линии Екатеринбурга с одним из ее хранителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
По Красной линии Екатеринбурга с одним из ее хранителей
Прогулка по Красной линии Екатеринбурга: купеческие дома, конструктивизм, Исторический сквер, Литературный квартал, Плотинка, Храм на Крови
Начало: У памятника Ленину
«Я расскажу, почему наш город считается «братом-близнецом» Санкт-Петербурга, кому был посвящен его первый православный храм и как в XVIII веке строились все местные заводы»
22 июня в 17:00
23 июня в 16:00
7 000 за всё до 15 чел.
Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по центру Екатеринбурга: Город малахитовых крыш
Прогулка по основным достопримечательностям Екатеринбурга: храмы, парки, музеи и исторические места. Узнайте о роли Петра I и Татищева
«Храм на Крови в византийском стиле»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
500 за человека
Ночной Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
«Вы осмотрите сквер у городской плотины, главную площадь, дом Севастьянова и Храм на Крови, возведенный на месте расстрела царской семьи»
14 июня в 22:30
23 июня в 21:30
5 200 за всё до 3 чел.
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Аудиогид
5 часов
3 отзыва
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от Плотинки до Храма на Крови
Откройте для себя Екатеринбург под новым углом с увлекательной аудиоэкскурсией. Путешествие по историческим и культурным местам города
Начало: У памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину
«А кульминация экскурсии — величественный Храм на Крови, где вы «раскроете» одно из самых громких преступлений 20 века, положившее конец правлению династии Романовых»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
390 за человека
Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
Быстрое знакомство с Екатеринбургом на комфортабельном кроссовере. Узнайте историю города и насладитесь его видами всего за пару часов
«Храм на Крови — один из символов нашего города»
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
8 600 за всё до 4 чел.
Романовы в Екатеринбурге
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Романовы в Екатеринбурге
Увидеть памятные места, связанные с царской семьёй
Начало: В районе станции метро «Уральская»
«Сегодня здесь — мужской монастырь, на территории которого есть музей с подлинными экспонатами императорского дома»
Завтра в 12:00
10 июня в 13:00
10 000 за всё до 7 чел.
Екатеринбург и династия Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
52 отзыва
Екатеринбург и династия Романовых: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Романовы выбрали Екатеринбург и какие события здесь произошли. Посетите исторические места и окунитесь в атмосферу прошлого
Начало: По договоренности с гидом
«Храм на Крови — построенный на месте снесенного дома Ипатьева, где жил Николай II, он хранит историю расстрела царской семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Неизведанный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
«Литературный квартал и парк Храма на Крови»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
Побывать в интересных уголках уральской глубинки и узнать больше о деятельности Демидовых
«🔹 Едем в старинное село Быньги, где находится храм Николая Чудотворца — один из самых красивых на Урале»
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
14 500 за всё до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
441 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
«Посетим Храм на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской просиявших, построенного на месте дома Ипатьева, где были расстреляны Николай II и его семья»
Расписание: Ежедневно, по набору группы
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900 за человека
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
«Мы увидим Храм На Крови, построенный на месте знаменитого Дома инженера Ипатьева, где царская семья провела, последние месяцы своей жизни, а так же многое другое»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
от 3 500 за всё до 2 чел.
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
Начало: Гид заберет Вас от отеля, по договоренности
«Мы побываем в Храме на Крови — величественном и белоснежном, построенном в византийском стиле на месте снесенного дома инженера Ипатьева»
Расписание: Ежедневно с 09.00
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Город, в котором закончился земной путь последнего императора России
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Город, в котором закончился земной путь последнего императора России
Начало: Г. Екатеринбург, ул. Ленина, 32
«Что вас ожидает: Храм на Крови: Памятник трагической судьбе Наша экскурсия начнется с посещения Храма на Крови, который был возведен на месте расстрела царской семьи»
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
По следам Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
По следам Романовых
«Во время путешествия Вы постетите Храм на Крови и Ганину Яму»
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 500 за экскурсию
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки
Начало: в районе Храма на Крови
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви
«Вы рассмотрите печи 18 века и старинные иконы, подниметесь на колокольню и даже сможете позвонить в колокол храма»
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Из Екатеринбурга - в Невьянск и Ганину Яму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Екатеринбурга - в Невьянск и Ганину Яму
Большое путешествие по самым загадочным местам на Урале
«Экскурсия заканчивается у Храма-на-Крови в Екатеринбурге или другом месте в центре города на ваш выбор»
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
Собрать все главные места и истории города в одной поездке
«Храм на Крови — место, где находился дом инженера Ипатьева»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Прожить вместе с городом его историю с 18 по 21 век
Начало: В районе метро Площадь 1905 года
«Прогуляемся по красивой Набережной рабочей молодежи, с которой открываются виды на знаковые объекты — купеческие усадьбы, особняк чиновника Севастьянова, Храм на Крови, конструктивистские строения эпохи индустриализации, спортивные сооружения»
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
4 800 за всё до 10 чел.
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Увидеть главные места города на групповой автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У колледжа им. Ползунова
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 500 за человека
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
Понять трагическую роль Урала в судьбе последнего российского императора на групповой экскурсии
Начало: У Храма на Крови
«Храм на Крови, возведённый на месте дома инженера Ипатьева, в котором произошла расправа над семьёй Николая II»
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
1 700 за человека
Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия
Достопримечательности города + граница Европы и Азии + монастырь в урочище Ганина Яма
Начало: На ул. Ленина
«При посещении храмов женщинам необходимы головные уборы и юбки»
Расписание: во вторник и четверг в 13:00
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
1 900 за человека
Самое интересное в Екатеринбурге
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
2.5 часа
Самое интересное в Екатеринбурге
Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: У театра драмы
«Храм-на-Крови — последнее место заключения семьи императора Николая II»
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
61503 998 за всё до 6 чел.
Каменский район - к красотам уральской земли
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Каменский район - к красотам уральской земли
Полюбоваться природой края, побывать в памятных местах, узнать об известных личностях и их подвигах
Начало: в районе Театра эстрады
«Восстанавливающийся храм Святого Николая и шикарные виды на реку»
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
16 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
    Впечатления от экскурсии хорошие) Юлия знает столько всего, время пролетело незаметно, маршрут интересный. Спасибо!
  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Екатеринбург: самое интересное
    Все очень понравилось. Константин очень эрудированный гид, очень много показал и рассказал. Когда буду в следующий раз в Екатеринбурге, обязательно запланирую с ним экскурсию по какому-нибудь еще маршруту
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Екатеринбург и династия Романовых
    Советую данную экскурсию однозначно!!! Очень приятный гид Елена.,которая прекрасно владеет информацией. По договорённости Елена провела дополнительно эскурс в историю города.
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    Он сразу заиграл новыми красками!!! А история Романовых просто не может не завораживать. Сама экскурсия довольно объемная. Было много интересных фактов к размышлению. Спасибо за прекрасно проведённое время и комфортное передвижение!!!

  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    Экскурсией, а так же гидом был приятно удивлен! Маршрут интересно продуман, гид с хорошо поставленым голосом, рассказывал интересные факты о
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    городе! Много узнал нового, как о городе и его горожанах, так и о минералах, которых на Урале очень много! Рекомендую всем!

  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
    Здравствуйте! Сегодня вернулись с экскурсии "Город Малахитовых крыш". Отличная обзорная и познавательная экскурсия. Собирались с дочерью погулять именно в этой
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    части города… и вуаля, встретили Юлию. Живя в городе Екатеринбурге, прогуливаясь по Плотинке оказывается не знала много исторических фактов. Не смотря на жаркую погоду сегодня, живой рассказ и прохлада Исети освежали. Спасибо Юлии, с наилучшими пожеланиями, Мария.

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Влюбиться в Екатеринбург за один день
    У нас была гид Елизавета. Нам очень понравилось. В конце предложила подбросить нас на завод ретро машин в другой город!
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    Вау! 😂 вообще все понравилось, Екатеринбург нам запомнился с таким экскурсоводом! Потом мы еще кучу информации на ютубе искали и смотрели, так было интересно.

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
    Спасибо Оксане за приятную экскурсию по Екатеринбургу, все очень понятно, живо, увлекательно и интересно. В части экскурсии про расстрел царской семьи в какой-то момент даже захотелось заплакать. Очень рекомендую сходить по Екатеринбургу с Оксаной.
    Спасибо Оксане за приятную экскурсию по Екатеринбургу, все очень понятно, живо, увлекательно и интересно. В части
  • Р
    Регина
    2 июня 2024
    Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
    Очень понравилась экскурсия с Константином: идеальный рассказчик, комфортная поездка.
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
    Замечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. Для меня это путешествие провела
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    Евгения. Хочу ей выразить огромную благодарность. Отведенное время пролетело незаметно за увлекательной подачей материала. Экскурсия очень интересная, насыщенная, наполнена историческими фактами. Всего не расскажешь, нужно просто бронировать и получать удовольствие))))

    Замечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. Для
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
    Знающий дружелюбный гид, продуманный маршрут.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Святые места»

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