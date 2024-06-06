🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 181 отзыв Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом: путешествие по истории и культуре За два часа прогулки по Екатеринбургу вы увидите его историческое и современное лицо, узнаете о традициях и культуре Урала Начало: На Площади 1905 года «Храм на Крови,построенный на месте дома Ипатьева, в котором была расстреляна царская семья» 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 262 отзыва Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах Начало: В районе метро пл. 1905 года «Еще одна точка нашего маршрута — Храм-на-Крови, возведенный на месте убиения царской семьи» Расписание: ежедневно в 10:00 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 90 отзывов Знакомьтесь, Екатеринбург: индивидуальная экскурсия по городу Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города Начало: На площади 1905 года «Побываете на месте гибели Николая II и увидите Храм на Крови, посвященный этому трагическому событию» 2 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 144 отзыва Влюбиться в Екатеринбург за один день Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга за один день, узнав его историю и современные достопримечательности «Вы увидите самые важные и живописные места города: Литературный квартал, местный Арбат, Храм на Крови, набережную реки Исеть и «Плотинку»» от 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 48 отзывов Топ-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас Начало: Октябрьская площадь, 2. У входа в Театр Драмы 4987 3 990 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 105 отзывов Екатеринбург: самое интересное Исследовать город с историком и ощутить непередаваемый колорит Уральской столицы Начало: По договоренности «Храм на Крови и Патриаршее Подворье — место трагической гибели семьи последнего российского императора Николая II» 8 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 90 отзывов Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме «Посетите Храм на Крови и услышите историю гибели царской семьи» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 27 отзывов Индивидуальная экскурсия «Из Екатеринбурга - в Невьянск» Погрузитесь в историю горного царства, узнайте секреты Невьянской башни и величие храма Николая Чудотворца «Здесь вас ждет еще одно уникальное сооружение — храм Николая Чудотворца» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 113 отзывов В тренде Настоящий Екатеринбург Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе Начало: в историческом центре «Вы увидите все символы города: Исторический сквер, дом Севастьянова, Плотинку, небоскреб «Высоцкий», Ельцин-центр и Храм на Крови» 3 900 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Екатеринбург: здесь жили, творили, любили Познакомьтесь с историей Екатеринбурга через его знаковые места и судьбы знаменитых людей. Погрузитесь в атмосферу города на индивидуальной экскурсии «По желанию посетите Храм на Крови, стоящий на месте Ипатьевского дома, где расстреляли царскую семью» 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 17 отзывов Последние дни Романовых в Екатеринбурге: автоэкскурсия с посещением святынь Погрузитесь в трагичную историю последних дней Романовых на индивидуальной автоэкскурсии по Екатеринбургу. Узнайте о судьбе царской семьи «По прибытии я познакомлю вас с территорией Ганиной ямы: мы зайдём в храм и в музей Романовых» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 25 отзывов Индивидуальная экскурсия по Режевскому округу: природа и история Погрузитесь в атмосферу уральской глубинки: марсианские пейзажи, старинные села и уникальные природные объекты ждут вас на этой экскурсии «Вы насладитесь панорамой города с его самой высокой точки — Орловой горы — полюбуетесь храмом Иоанна Предтечи, увидите россыпи камня Змеевик и прогуляетесь по Першинским скалам» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 75 отзывов Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям Погрузитесь в историю Екатеринбурга, узнайте о трагической судьбе семьи Николая II и насладитесь красотой главных достопримечательностей города «Вы прогуляетесь по Историческому скверу, увидите центральную площадь 1905 года и оцените самый красивый храм города» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 108 отзывов Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия» Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме Начало: От Вашего отеля «На его территории вы увидите семь православных храмов в стиле русского деревянного зодчества» 11 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 32 отзыва Индивидуальная экскурсия «По следам Романовых» в Екатеринбурге Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с семьей Романовых. Узнайте больше о трагических событиях и их последствиях «Вы посетите место расстрела семьи Романовых, где сегодня находится Храм на Крови» 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Екатеринбург: погружение в историю политических интриг и архитектуры Захватывающее путешествие по Екатеринбургу: от дома Севастьянова до Храма на Крови, раскрывая секреты вековых противостояний Начало: Горького, 4В «Вы увидите визитные карточки Екатеринбурга: Плотинку, Храм на Крови, дом Севастьянова, дворец Расторгуевых-Харитоновых, усадьбу Тарасовых и Дом Горного начальника» 4987 3 990 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 25 отзывов Екатеринбург: зарядиться живой энергией города - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства в компании личного гида Начало: На ул. Вайнера «Я покажу вам купеческие особняки, нарядный дом Севастьянова, старинную гимназию и Храм на Крови, возведённый на месте гибели царской семьи» от 2 200 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва По Красной линии Екатеринбурга с одним из ее хранителей Прогулка по Красной линии Екатеринбурга: купеческие дома, конструктивизм, Исторический сквер, Литературный квартал, Плотинка, Храм на Крови Начало: У памятника Ленину «Я расскажу, почему наш город считается «братом-близнецом» Санкт-Петербурга, кому был посвящен его первый православный храм и как в XVIII веке строились все местные заводы» 7 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная экскурсия по центру Екатеринбурга: Город малахитовых крыш Прогулка по основным достопримечательностям Екатеринбурга: храмы, парки, музеи и исторические места. Узнайте о роли Петра I и Татищева «Храм на Крови в византийском стиле» 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм Начало: По Вашему выбору «Вы осмотрите сквер у городской плотины, главную площадь, дом Севастьянова и Храм на Крови, возведенный на месте расстрела царской семьи» 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 5 часов 3 отзыва Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от Плотинки до Храма на Крови Откройте для себя Екатеринбург под новым углом с увлекательной аудиоэкскурсией. Путешествие по историческим и культурным местам города Начало: У памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину «А кульминация экскурсии — величественный Храм на Крови, где вы «раскроете» одно из самых громких преступлений 20 века, положившее конец правлению династии Романовых» 390 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Экспресс-знакомство с Екатеринбургом Быстрое знакомство с Екатеринбургом на комфортабельном кроссовере. Узнайте историю города и насладитесь его видами всего за пару часов «Храм на Крови — один из символов нашего города» 8 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Романовы в Екатеринбурге Увидеть памятные места, связанные с царской семьёй Начало: В районе станции метро «Уральская» «Сегодня здесь — мужской монастырь, на территории которого есть музей с подлинными экспонатами императорского дома» 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 52 отзыва Екатеринбург и династия Романовых: индивидуальная экскурсия Узнайте, почему Романовы выбрали Екатеринбург и какие события здесь произошли. Посетите исторические места и окунитесь в атмосферу прошлого Начало: По договоренности с гидом «Храм на Крови — построенный на месте снесенного дома Ипатьева, где жил Николай II, он хранит историю расстрела царской семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года» 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 34 отзыва Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому Начало: Исторический сквер «Литературный квартал и парк Храма на Крови» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 1 отзыв Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала Побывать в интересных уголках уральской глубинки и узнать больше о деятельности Демидовых «🔹 Едем в старинное село Быньги, где находится храм Николая Чудотворца — один из самых красивых на Урале» 14 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 441 отзыв Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину «Посетим Храм на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской просиявших, построенного на месте дома Ипатьева, где были расстреляны Николай II и его семья» Расписание: Ежедневно, по набору группы 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 38 отзывов Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой Начало: Проспект Ленина, д. 32 «Мы увидим Храм На Крови, построенный на месте знаменитого Дома инженера Ипатьева, где царская семья провела, последние месяцы своей жизни, а так же многое другое» Расписание: Ежедневно от 3 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Гибель царской семьи в Екатеринбурге Начало: Гид заберет Вас от отеля, по договоренности «Мы побываем в Храме на Крови — величественном и белоснежном, построенном в византийском стиле на месте снесенного дома инженера Ипатьева» Расписание: Ежедневно с 09.00 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Город, в котором закончился земной путь последнего императора России Начало: Г. Екатеринбург, ул. Ленина, 32 «Что вас ожидает: Храм на Крови: Памятник трагической судьбе Наша экскурсия начнется с посещения Храма на Крови, который был возведен на месте расстрела царской семьи» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 8 отзывов По следам Романовых «Во время путешествия Вы постетите Храм на Крови и Ганину Яму» Расписание: Ежедневно в 09:00 10 500 ₽ за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки Начало: в районе Храма на Крови 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 9 часов Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви «Вы рассмотрите печи 18 века и старинные иконы, подниметесь на колокольню и даже сможете позвонить в колокол храма» 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Из Екатеринбурга - в Невьянск и Ганину Яму Большое путешествие по самым загадочным местам на Урале «Экскурсия заканчивается у Храма-на-Крови в Екатеринбурге или другом месте в центре города на ваш выбор» от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму Собрать все главные места и истории города в одной поездке «Храм на Крови — место, где находился дом инженера Ипатьева» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург Прожить вместе с городом его историю с 18 по 21 век Начало: В районе метро Площадь 1905 года «Прогуляемся по красивой Набережной рабочей молодежи, с которой открываются виды на знаковые объекты — купеческие усадьбы, особняк чиновника Севастьянова, Храм на Крови, конструктивистские строения эпохи индустриализации, спортивные сооружения» 4 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии Увидеть главные места города на групповой автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом Начало: У колледжа им. Ползунова Расписание: в субботу в 10:00 1 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4.5 часа Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II Понять трагическую роль Урала в судьбе последнего российского императора на групповой экскурсии Начало: У Храма на Крови «Храм на Крови, возведённый на месте дома инженера Ипатьева, в котором произошла расправа над семьёй Николая II» Расписание: в воскресенье в 10:00 1 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 5 часов Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия Достопримечательности города + граница Европы и Азии + монастырь в урочище Ганина Яма Начало: На ул. Ленина «При посещении храмов женщинам необходимы головные уборы и юбки» Расписание: во вторник и четверг в 13:00 1 900 ₽ за человека

🚶 Пешая 35% скидка Индивидуальная 2.5 часа Самое интересное в Екатеринбурге Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии Начало: У театра драмы «Храм-на-Крови — последнее место заключения семьи императора Николая II» 6150 3 998 ₽ за всё до 6 чел.