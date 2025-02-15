Секреты старого Екатеринбурга: интерактивная экскурсия для детей и их родителей

Екатеринбург растёт и стремительно меняется.
Сейчас сложно представить, что когда-то город был крепостью-заводом, и его можно было пройти за 10 минут. Ни стен крепости, ни завода уже не осталось. Но давайте прогуляемся и попробуем раскрыть секреты того самого старого города.
Узнаем, что скрывают современные улицы, надстроенные здания и даже те места в городе, где сейчас ничего нет.
Сейчас сложно представить, что когда-то город был крепостью-заводом, и его можно было пройти за 10 минут. Ни стен крепости, ни завода уже не осталось. Но давайте прогуляемся и попробуем раскрыть секреты того самого старого города.
Узнаем, что скрывают современные улицы, надстроенные здания и даже те места в городе, где сейчас ничего нет.
Время начала: 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
По какому маршруту мы отправимся:
- Прогуляемся от торговой стороны города к церковной — от одной границы первоначальной крепости к другой.
- Окажемся в колыбели Екатеринбурга — на знаменитой Плотинке. Побываем внутри плотины и прикоснёмся к старинным заводским механизмам.
- Пройдём вдоль «Сада камней», где собраны уральские минералы.
- Заглянем в старую башню и окна одного из музеев.
Какие секреты нам предстоит раскрыть:
- Что считается сердцем Екатеринбурга и почему.
- В честь кого назван город.
- Где был построен самый большой металлургический завод 18 века, с которого начался город.
- Как выбрали дату рождения Екатеринбурга и когда отмечают День города.
- В каком известном здании спрятан гостиный двор.
- Какой камень прославил Урал и можно ли его найти сейчас.
- Почему у Екатеринбурга два основателя.
- Где горожане спрятали «сокровища» и когда их достанут.
- Можно ли увидеть «первого строителя города».
- Какие необычные деньги делали в Екатеринбурге.
- Какое чудо скрывается за окнами музея изобразительных искусств.
Организационные детали
- Задания экскурсии ориентированы на детей от 7 до 12 лет.
- Продолжительность программы может варьироваться от 1 до 1,5 часов в зависимости от возраста детей.
- Могу провести экскурсию для группы до 10 человек. За каждого дополнительного участника доплата 500 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ТЦ «Пассаж»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 788 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, у меня педагогическое образование. Всегда считала себя счастливым человеком, потому что люблю место, в котором живу. А живу я практически с рождения в Екатеринбурге и с радостью показываю его гостям. Моя миссия — зажигать огонёк в глазах путешественников. Пойдёмте гулять и изучать уральскую столицу вместе!Задать вопрос
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