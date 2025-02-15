Секреты старого Екатеринбурга: интерактивная экскурсия для детей и их родителей

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Екатеринбург растёт и стремительно меняется.



Сейчас сложно представить, что когда-то город был крепостью-заводом, и его можно было пройти за 10 минут. Ни стен крепости, ни завода уже не осталось. Но давайте прогуляемся и попробуем раскрыть секреты того самого старого города.



Узнаем, что скрывают современные улицы, надстроенные здания и даже те места в городе, где сейчас ничего нет.