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Групповая
3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
«Еще одна точка нашего маршрута — Храм-на-Крови, возведенный на месте убиения царской семьи»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
670₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Влюбиться в Екатеринбург за один день
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга за один день, узнав его историю и современные достопримечательности
«Вы увидите самые важные и живописные места города: Литературный квартал, местный Арбат, Храм на Крови, набережную реки Исеть и «Плотинку»»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 8 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Топ-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: Октябрьская площадь, 2. У входа в Театр Драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург: самое интересное
Исследовать город с историком и ощутить непередаваемый колорит Уральской столицы
Начало: По договоренности
«Храм на Крови и Патриаршее Подворье — место трагической гибели семьи последнего российского императора Николая II»
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
8 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
«Посетите Храм на Крови и услышите историю гибели царской семьи»
18 июня в 08:00
20 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия «Из Екатеринбурга - в Невьянск»
Погрузитесь в историю горного царства, узнайте секреты Невьянской башни и величие храма Николая Чудотворца
«Здесь вас ждет еще одно уникальное сооружение — храм Николая Чудотворца»
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Настоящий Екатеринбург
Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе
Начало: в историческом центре
«Вы увидите все символы города: Исторический сквер, дом Севастьянова, Плотинку, небоскреб «Высоцкий», Ельцин-центр и Храм на Крови»
24 июня в 15:00
26 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Познакомьтесь с историей Екатеринбурга через его знаковые места и судьбы знаменитых людей. Погрузитесь в атмосферу города на индивидуальной экскурсии
«По желанию посетите Храм на Крови, стоящий на месте Ипатьевского дома, где расстреляли царскую семью»
18 июня в 15:00
24 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Последние дни Романовых в Екатеринбурге: автоэкскурсия с посещением святынь
Погрузитесь в трагичную историю последних дней Романовых на индивидуальной автоэкскурсии по Екатеринбургу. Узнайте о судьбе царской семьи
«Мы отправимся к Храму-Памятнику на Крови, который построили на месте этого дома»
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Режевскому округу: природа и история
Погрузитесь в атмосферу уральской глубинки: марсианские пейзажи, старинные села и уникальные природные объекты ждут вас на этой экскурсии
«Вы насладитесь панорамой города с его самой высокой точки — Орловой горы — полюбуетесь храмом Иоанна Предтечи, увидите россыпи камня Змеевик и прогуляетесь по Першинским скалам»
12 июня в 08:00
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, узнайте о трагической судьбе семьи Николая II и насладитесь красотой главных достопримечательностей города
«Вы прогуляетесь по Историческому скверу, увидите центральную площадь 1905 года и оцените самый красивый храм города»
18 июня в 09:00
24 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме
Начало: От Вашего отеля
«На его территории вы увидите семь православных храмов в стиле русского деревянного зодчества»
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
11 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия «По следам Романовых» в Екатеринбурге
Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с семьей Романовых. Узнайте больше о трагических событиях и их последствиях
«Вы посетите место расстрела семьи Романовых, где сегодня находится Храм на Крови»
18 июня в 10:00
19 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Красной линии Екатеринбурга с одним из ее хранителей
Прогулка по Красной линии Екатеринбурга: купеческие дома, конструктивизм, Исторический сквер, Литературный квартал, Плотинка, Храм на Крови
Начало: У памятника Ленину
«Я расскажу, почему наш город считается «братом-близнецом» Санкт-Петербурга, кому был посвящен его первый православный храм и как в XVIII веке строились все местные заводы»
22 июня в 17:00
23 июня в 16:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
«Вы осмотрите сквер у городской плотины, главную площадь, дом Севастьянова и Храм на Крови, возведенный на месте расстрела царской семьи»
14 июня в 22:30
23 июня в 21:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Романовы в Екатеринбурге
Увидеть памятные места, связанные с царской семьёй
Начало: В районе станции метро «Уральская»
«Какие истории хранят чудотворные иконы в деревянных храмах монастыря на Ганиной яме»
Завтра в 12:00
10 июня в 13:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Екатеринбург и династия Романовых: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Романовы выбрали Екатеринбург и какие события здесь произошли. Посетите исторические места и окунитесь в атмосферу прошлого
Начало: По договоренности с гидом
«Храм на Крови — построенный на месте снесенного дома Ипатьева, где жил Николай II, он хранит историю расстрела царской семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
«Литературный квартал и парк Храма на Крови»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
Побывать в интересных уголках уральской глубинки и узнать больше о деятельности Демидовых
«🔹 Едем в старинное село Быньги, где находится храм Николая Чудотворца — один из самых красивых на Урале»
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
14 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
По следам Романовых
«Во время путешествия Вы постетите Храм на Крови и Ганину Яму»
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 500₽ за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки
Начало: в районе Храма на Крови
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви
«Рассмотрите старинные иконы в Вознесенском соборе»
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Екатеринбурга - в Невьянск и Ганину Яму
Большое путешествие по самым загадочным местам на Урале
«Наклонная Невьянская башня и Спасо-Преображенский собор»
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
Собрать все главные места и истории города в одной поездке
«Храм на Крови — место, где находился дом инженера Ипатьева»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
Понять трагическую роль Урала в судьбе последнего российского императора на групповой экскурсии
Начало: У Храма на Крови
«Храм на Крови, возведённый на месте дома инженера Ипатьева, в котором произошла расправа над семьёй Николая II»
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
1 700₽ за человека
Групповая
5 часов
Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия
Достопримечательности города + граница Европы и Азии + монастырь в урочище Ганина Яма
Начало: На ул. Ленина
«При посещении храмов женщинам необходимы головные уборы и юбки»
Расписание: во вторник и четверг в 13:00
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
1 900₽ за человека
скидка
35%
Индивидуальная
2.5 часа
Самое интересное в Екатеринбурге
Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: У театра драмы
«Храм-на-Крови — последнее место заключения семьи императора Николая II»
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
61503 998₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каменский район - к красотам уральской земли
Полюбоваться природой края, побывать в памятных местах, узнать об известных личностях и их подвигах
Начало: в районе Театра эстрады
«собор Архангела Михаила — памятник победы русской армии в Отечественной войне 1812 года»
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон5 июня 2024Все очень понравилось. Константин очень эрудированный гид, очень много показал и рассказал. Когда буду в следующий раз в Екатеринбурге, обязательно запланирую с ним экскурсию по какому-нибудь еще маршруту
- ССветлана5 июня 2024Советую данную экскурсию однозначно!!! Очень приятный гид Елена.,которая прекрасно владеет информацией. По договорённости Елена провела дополнительно эскурс в историю города.
- ИИгорь4 июня 2024Экскурсией, а так же гидом был приятно удивлен! Маршрут интересно продуман, гид с хорошо поставленым голосом, рассказывал интересные факты о
- ННаталья4 июня 2024У нас была гид Елизавета. Нам очень понравилось. В конце предложила подбросить нас на завод ретро машин в другой город!
- РРегина2 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Константином: идеальный рассказчик, комфортная поездка.
- ЕЕлена2 июня 2024Замечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. Для меня это путешествие провела
- ААлександр2 июня 2024Знающий дружелюбный гид, продуманный маршрут.
- ССветлана1 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдах, по которым очень легко строятся картинки из прошлого
- ЕЕлена1 июня 2024Экскурсия была на 5 с «+» (если можно было бы столько поставить). По техническим причинам у нас была замена экскурсовода,
- ННаталья1 июня 2024Сегодня были на потрясающеей экскурсии - расследование про семью Романовых. Рассказ был очень интересный, понятный, захватывающий. Константин, огромное вам спасибо за прекрасную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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