Н Наталия По следам Романовых Спасибо Елизавете за организацию интересной, познавательной экскурсии.

А Александр Из Екатеринбурга - в Невьянск Наталья провела экскурсию отлично. Все было очень информативно и доступно. Сама поездка прошла с комфортом. Очень рекомендую.

О Ольга По следам Романовых Очень интересная экскурсия!

Е Екатерина По следам Романовых У меня была гид Юля. Прекрасный и интересный человек. Очень увлеченный и знающий материал. Прекрасный рассказчик. Время экскурсии пролетело незаметно. Настоятельно рекомендую.

А Александр Из Екатеринбурга - в Невьянск Огромное спасибо! День прошел совсем незаметно! Замечательная, содержательная и очень интересная экскурсия. Наталия учитывает все пожелания. Домашняя, душевная атмосфера! Если еще раз приеду в ЕКБ, то с удовольствием съездил бы на экскурсию с Наталией!