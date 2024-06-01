1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия «Из Екатеринбурга - в Невьянск»
Погрузитесь в историю горного царства, узнайте секреты Невьянской башни и величие храма Николая Чудотворца
«Здесь вас ждет еще одно уникальное сооружение — храм Николая Чудотворца»
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия «По следам Романовых» в Екатеринбурге
Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с семьей Романовых. Узнайте больше о трагических событиях и их последствиях
«Вы посетите место расстрела семьи Романовых, где сегодня находится Храм на Крови»
18 июня в 10:00
19 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви
«Рассмотрите старинные иконы в Вознесенском соборе»
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
Понять трагическую роль Урала в судьбе последнего российского императора на групповой экскурсии
Начало: У Храма на Крови
«Храм на Крови, возведённый на месте дома инженера Ипатьева, в котором произошла расправа над семьёй Николая II»
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия1 июня 2024Спасибо Елизавете за организацию интересной, познавательной экскурсии.
- ААлександр25 мая 2024Наталья провела экскурсию отлично. Все было очень информативно и доступно. Сама поездка прошла с комфортом. Очень рекомендую.
- ООльга19 мая 2024Очень интересная экскурсия!
- ЕЕкатерина14 мая 2024У меня была гид Юля. Прекрасный и интересный человек. Очень увлеченный и знающий материал. Прекрасный рассказчик. Время экскурсии пролетело незаметно. Настоятельно рекомендую.
- ААлександр5 марта 2024Огромное спасибо! День прошел совсем незаметно! Замечательная, содержательная и очень интересная экскурсия. Наталия учитывает все пожелания. Домашняя, душевная атмосфера! Если еще раз приеду в ЕКБ, то с удовольствием съездил бы на экскурсию с Наталией!
- ИИрина28 сентября 2023Огромное спасибо Наталье за интересный рассказ об истории становления жизни и промышленности на Урале и династии Демидовых. Чувствуется высокий уровень знаний и любовь к своему делу.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 1 700 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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