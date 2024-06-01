Храмы и соборы Екатеринбурга с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Екатеринбурге, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Екатеринбурга - в Невьянск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Из Екатеринбурга - в Невьянск»
Погрузитесь в историю горного царства, узнайте секреты Невьянской башни и величие храма Николая Чудотворца
«Здесь вас ждет еще одно уникальное сооружение — храм Николая Чудотворца»
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
По следам Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная экскурсия «По следам Романовых» в Екатеринбурге
Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с семьей Романовых. Узнайте больше о трагических событиях и их последствиях
«Вы посетите место расстрела семьи Романовых, где сегодня находится Храм на Крови»
18 июня в 10:00
19 июня в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви
«Рассмотрите старинные иконы в Вознесенском соборе»
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
Понять трагическую роль Урала в судьбе последнего российского императора на групповой экскурсии
Начало: У Храма на Крови
«Храм на Крови, возведённый на месте дома инженера Ипатьева, в котором произошла расправа над семьёй Николая II»
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    По следам Романовых
    Спасибо Елизавете за организацию интересной, познавательной экскурсии.
  • А
    Александр
    25 мая 2024
    Из Екатеринбурга - в Невьянск
    Наталья провела экскурсию отлично. Все было очень информативно и доступно. Сама поездка прошла с комфортом. Очень рекомендую.
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    По следам Романовых
    Очень интересная экскурсия!
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    По следам Романовых
    У меня была гид Юля. Прекрасный и интересный человек. Очень увлеченный и знающий материал. Прекрасный рассказчик. Время экскурсии пролетело незаметно. Настоятельно рекомендую.
  • А
    Александр
    5 марта 2024
    Из Екатеринбурга - в Невьянск
    Огромное спасибо! День прошел совсем незаметно! Замечательная, содержательная и очень интересная экскурсия. Наталия учитывает все пожелания. Домашняя, душевная атмосфера! Если еще раз приеду в ЕКБ, то с удовольствием съездил бы на экскурсию с Наталией!
  • И
    Ирина
    28 сентября 2023
    Из Екатеринбурга - в Невьянск
    Огромное спасибо Наталье за интересный рассказ об истории становления жизни и промышленности на Урале и династии Демидовых. Чувствуется высокий уровень знаний и любовь к своему делу.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Екатеринбурга - в Невьянск
  2. По следам Романовых
  3. Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
  4. Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Храм на Крови
  3. Дом Севастьянова
  4. Ельцин Центр
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 1 700 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Екатеринбурга. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!
ХорошоТам