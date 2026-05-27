В сопровождении гида-комика вы пройдёте по местам, которые раньше не видели или не придавали им значения.
Будут шутки, неожиданные факты и истории Екатеринбурга — в формате, где смеяться так же важно, как и узнавать новое.
Будут шутки, неожиданные факты и истории Екатеринбурга — в формате, где смеяться так же важно, как и узнавать новое.
Описание экскурсии
Вы станете частью исторического стендап-концерта на центральных улицах города.
И узнаете:
- почему основатели Екатеринбурга терпеть друг друга не могли
- какие истории скрывают граффити в рок-переходе
- какое шоу было самым популярным в Екатеринбурге 19 века
- что настоящие уральцы любят больше всего
- какие неожиданные участники входили в свердловский рок-клуб
- о чём поёт поющий камень
А также подробности самых громких преступлений Екатеринбурга и историю самого вызывающего и самого трогательного памятников города.
Организационные детали
- Программа 16+
- Экскурсия проходит с радиогидами. У каждого участника будет специальный наушник, чтобы не пропустить ни один факт и ни одну шутку!
- При несильном дожде выдаём дождевики. В летний период обязательно берите с собой головные уборы
- При температуре ниже –12°C экскурсия отменяется. Вы можете перенести бронь на другой день или оформить возврат
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
- Лица в состоянии опьянения на экскурсию не допускаются
- С вами будет один из гидов-комиков нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 8278 туристов
Привет! Наша команда — это уникальное стендап-комьюнити, которое не только позволяет ощутить на себе взрывной юмор и познакомиться с популярными комиками, но и становится проводником в мир истории и культуры. Наши гиды — это не просто люди, читающие скучные лекции, а настоящие комики, которые умеют зажечь и удивить своими рассказами.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии на «Стендап-экскурсия по Екатеринбургу»
Квест
до 5 чел.
Екатеринбург в загадках: экскурсия-квест для детей и взрослых
Изучить знаковые достопримечательности и окунуться в прошлое города в игровом формате
Начало: У литературного квартала
Завтра в 11:30
30 мая в 14:30
8100 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
4200 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 4 чел.
«Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга
Откройте Екатеринбург с неожиданного ракурса! Автоквест объединяет историю и современность, раскрывая секреты города через знаковые места
Начало: У Исторического сквера
29 мая в 10:00
31 мая в 12:30
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Екатеринбург «Было - стало»
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по местам, которые изменились, но сохранили свою уникальность. Увидьте, как город стал столицей Урала
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
2000 ₽ за человека
1000 ₽ за человека