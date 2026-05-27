Стендап-экскурсия по Екатеринбургу

Достопримечательности, истории и юмор в одном формате
В сопровождении гида-комика вы пройдёте по местам, которые раньше не видели или не придавали им значения.

Будут шутки, неожиданные факты и истории Екатеринбурга — в формате, где смеяться так же важно, как и узнавать новое.
Стендап-экскурсия по Екатеринбургу

Описание экскурсии

Вы станете частью исторического стендап-концерта на центральных улицах города.

И узнаете:

  • почему основатели Екатеринбурга терпеть друг друга не могли
  • какие истории скрывают граффити в рок-переходе
  • какое шоу было самым популярным в Екатеринбурге 19 века
  • что настоящие уральцы любят больше всего
  • какие неожиданные участники входили в свердловский рок-клуб
  • о чём поёт поющий камень

А также подробности самых громких преступлений Екатеринбурга и историю самого вызывающего и самого трогательного памятников города.

Организационные детали

  • Программа 16+
  • Экскурсия проходит с радиогидами. У каждого участника будет специальный наушник, чтобы не пропустить ни один факт и ни одну шутку!
  • При несильном дожде выдаём дождевики. В летний период обязательно берите с собой головные уборы
  • При температуре ниже –12°C экскурсия отменяется. Вы можете перенести бронь на другой день или оформить возврат
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
  • Лица в состоянии опьянения на экскурсию не допускаются
  • С вами будет один из гидов-комиков нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 8278 туристов
Привет! Наша команда — это уникальное стендап-комьюнити, которое не только позволяет ощутить на себе взрывной юмор и познакомиться с популярными комиками, но и становится проводником в мир истории и культуры. Наши гиды — это не просто люди, читающие скучные лекции, а настоящие комики, которые умеют зажечь и удивить своими рассказами.

