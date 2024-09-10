Хотите посмотреть на город с неожиданного ракурса? Тогда эта обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия — для вас! В формате интерактивной игры вы откроете разные стороны Екатеринбурга и узнаете его главный секрет от станционного смотрителя.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Екатеринбурге

Наталья Ваш гид в Екатеринбурге

Время начала: 11:30

Описание квеста

Станция «Горнозаводская»

Плотинка и Исторический сквер — места появления крупнейшего в России и Европе 18 века горного завода-крепости.

Станция «Историческая»

Главная площадь Екатеринбурга и обрамляющие её столетние здания — бесстрастные свидетели важных исторических событий.

Станция «Ювелирная»

Дворец золотопромышленников Харитоновых-Расторгуевых.

Станция «Музыкальная»

Знаменитый небоскрёб «Высоцкий» и памятные места, связанные с жизнью и творчеством советского барда, поэта и актёра.

Станция «Театральная»

Урал Опера Балет — театр, на сцене которого дебютировала блестящая Майя Плисецкая.

Станция «Учебная»

Уральский федеральный университет, где учились знаменитые политики, писатели и артисты России.

Станция «Мечтательная»

Удивительный конструктивистский Городок чекистов — воплощённая и утраченная мечта о коммунистическом рае.

Станция «Патриотическая»

Места боевой славы и гордости екатеринбуржцев: штаб Центрального военного округа, в котором трудился маршал Победы Г. К. Жуков, здание Суворовского военного училища и скульптурная композиция с героями из художественного фильма «Офицеры».

Станция «Героическая»

Храм-памятник на Крови — место последнего пристанища и подвига Царской семьи.

Станция «Футуристическая»

Екатеринбург-Сити и башня Исеть — высочайший небоскрёб северного полушария планеты.

Передвигаясь по маршруту от одной станции к другой, вы раскроете разные стороны Екатеринбурга (историческую, промышленную, научно-образовательную, культурную, патриотическую, творческую) и узнаете:

Как в далёком 1723 году среди глухих уральских лесов за считанные месяцы выросла горнозаводская столица Российской империи

Кто такие Ромул и Рэм нашего города

Зачем в город на Исети неоднократно приезжал знаменитый химик Д. И. Менделеев

Где находится екатеринбургский акрополь

Почему Исторический сквер называли «сквером без истории»

Какие впечатления о городе объединили В. С. Высоцкого и А. П. Чехова

Как советский Свердловск на какое-то время стал законодателем архитектурной моды

О чём молчат стены здания, в котором трудился легендарный Г. К. Жуков

Где находится «улица амбиций»

Организационные детали