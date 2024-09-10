«Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга

Отправиться в путешествие по страницам истории города-миллионника с ярким характером
Хотите посмотреть на город с неожиданного ракурса? Тогда эта обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия — для вас! В формате интерактивной игры вы откроете разные стороны Екатеринбурга и узнаете его главный секрет от станционного смотрителя.
5
1 отзыв
«Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга
«Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга
«Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30

Описание квеста

Станция «Горнозаводская»

Плотинка и Исторический сквер — места появления крупнейшего в России и Европе 18 века горного завода-крепости.

Станция «Историческая»

Главная площадь Екатеринбурга и обрамляющие её столетние здания — бесстрастные свидетели важных исторических событий.

Станция «Ювелирная»

Дворец золотопромышленников Харитоновых-Расторгуевых.

Станция «Музыкальная»

Знаменитый небоскрёб «Высоцкий» и памятные места, связанные с жизнью и творчеством советского барда, поэта и актёра.

Станция «Театральная»

Урал Опера Балет — театр, на сцене которого дебютировала блестящая Майя Плисецкая.

Станция «Учебная»

Уральский федеральный университет, где учились знаменитые политики, писатели и артисты России.

Станция «Мечтательная»

Удивительный конструктивистский Городок чекистов — воплощённая и утраченная мечта о коммунистическом рае.

Станция «Патриотическая»

Места боевой славы и гордости екатеринбуржцев: штаб Центрального военного округа, в котором трудился маршал Победы Г. К. Жуков, здание Суворовского военного училища и скульптурная композиция с героями из художественного фильма «Офицеры».

Станция «Героическая»

Храм-памятник на Крови — место последнего пристанища и подвига Царской семьи.

Станция «Футуристическая»

Екатеринбург-Сити и башня Исеть — высочайший небоскрёб северного полушария планеты.

Передвигаясь по маршруту от одной станции к другой, вы раскроете разные стороны Екатеринбурга (историческую, промышленную, научно-образовательную, культурную, патриотическую, творческую) и узнаете:

  • Как в далёком 1723 году среди глухих уральских лесов за считанные месяцы выросла горнозаводская столица Российской империи
  • Кто такие Ромул и Рэм нашего города
  • Зачем в город на Исети неоднократно приезжал знаменитый химик Д. И. Менделеев
  • Где находится екатеринбургский акрополь
  • Почему Исторический сквер называли «сквером без истории»
  • Какие впечатления о городе объединили В. С. Высоцкого и А. П. Чехова
  • Как советский Свердловск на какое-то время стал законодателем архитектурной моды
  • О чём молчат стены здания, в котором трудился легендарный Г. К. Жуков
  • Где находится «улица амбиций»

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Toyota RAV-4. Детских кресел нет, поэтому в квест-экскурсии можно участвовать только с 12 лет
  • В стоимость всё включено

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Исторического сквера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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10 сен 2024
Прекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетание пеших и автомобильных прогулок. Вы посещаете максимальное количество достопримечательностей, сопровождается это все историческими фактами,
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интересными рассказами и легендами. И самый неожиданный и приятный сюрприз Вас ждет в конце!
После этой экскурсии вы сами сможете проводить экскурсии по Екатеринбургу.
Наталья прекрасный рассказчик, легкий в общении человек, готовый уделить Вам все свое время и даже больше!

Прекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетаниеПрекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетаниеПрекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетаниеПрекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетаниеПрекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетаниеПрекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетание

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