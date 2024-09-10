Описание квеста
Станция «Горнозаводская»
Плотинка и Исторический сквер — места появления крупнейшего в России и Европе 18 века горного завода-крепости.
Станция «Историческая»
Главная площадь Екатеринбурга и обрамляющие её столетние здания — бесстрастные свидетели важных исторических событий.
Станция «Ювелирная»
Дворец золотопромышленников Харитоновых-Расторгуевых.
Станция «Музыкальная»
Знаменитый небоскрёб «Высоцкий» и памятные места, связанные с жизнью и творчеством советского барда, поэта и актёра.
Станция «Театральная»
Урал Опера Балет — театр, на сцене которого дебютировала блестящая Майя Плисецкая.
Станция «Учебная»
Уральский федеральный университет, где учились знаменитые политики, писатели и артисты России.
Станция «Мечтательная»
Удивительный конструктивистский Городок чекистов — воплощённая и утраченная мечта о коммунистическом рае.
Станция «Патриотическая»
Места боевой славы и гордости екатеринбуржцев: штаб Центрального военного округа, в котором трудился маршал Победы Г. К. Жуков, здание Суворовского военного училища и скульптурная композиция с героями из художественного фильма «Офицеры».
Станция «Героическая»
Храм-памятник на Крови — место последнего пристанища и подвига Царской семьи.
Станция «Футуристическая»
Екатеринбург-Сити и башня Исеть — высочайший небоскрёб северного полушария планеты.
Передвигаясь по маршруту от одной станции к другой, вы раскроете разные стороны Екатеринбурга (историческую, промышленную, научно-образовательную, культурную, патриотическую, творческую) и узнаете:
- Как в далёком 1723 году среди глухих уральских лесов за считанные месяцы выросла горнозаводская столица Российской империи
- Кто такие Ромул и Рэм нашего города
- Зачем в город на Исети неоднократно приезжал знаменитый химик Д. И. Менделеев
- Где находится екатеринбургский акрополь
- Почему Исторический сквер называли «сквером без истории»
- Какие впечатления о городе объединили В. С. Высоцкого и А. П. Чехова
- Как советский Свердловск на какое-то время стал законодателем архитектурной моды
- О чём молчат стены здания, в котором трудился легендарный Г. К. Жуков
- Где находится «улица амбиций»
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Toyota RAV-4. Детских кресел нет, поэтому в квест-экскурсии можно участвовать только с 12 лет
- В стоимость всё включено