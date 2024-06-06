Уникальный опыт – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Екатеринбурге, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Березовский! На родину русского золота
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
В Березовский! Погружение в историю русского золота и жизнь шахтеров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Березовский, где золотые россыпи и шахта-музей раскроют секреты добычи золота
Начало: В Берёзовском, посёлке Ленинский
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 500 за всё до 8 чел.
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
Начало: в районе станции метро «Уралмаш»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 000 за всё до 2 чел.
«Лучший друг бандитов и воров»: авторская экскурсия о Борисе Рыжем
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
«Лучший друг бандитов и воров»: авторская экскурсия о Борисе Рыжем
Узнать о самом известном уральском поэте и погулять по району Вторчермет, описанному в его стихах
Начало: В районе м. 1905 года
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
7 200 за всё до 4 чел.
Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
Изучить древние мегалиты, начать разбираться в растениях и попробовать напиток бессмертия
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 10 чел.
Лучший день в Екатеринбурге: обзорная экскурсия + урок резьбы по камню
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Лучший день в Екатеринбурге: обзорная экскурсия + урок резьбы по камню
Познакомиться с историческими кварталами, купеческими усадьбами и современной архитектурой
Начало: В районе Исторического сквера
19 июня в 10:00
27 июня в 12:00
от 7 500 за всё до 10 чел.
Гончарный мастер-класс в Екатеринбурге
Мини-группа
2 часа
Гончарный мастер-класс в Екатеринбурге
Своими руками создать чудо на гончарном круге под руководством опытного мастера (в мини-группе)
Начало: у Театра оперы и балета
2 300 за человека
Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом
Мы заберём вас и отвезём. Куда? Узнаете в день экскурсии. А раньше ни-ни, даже не намекнём
Начало: По договорённости
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    В Березовский! На родину русского золота
    Отличная экскурсия. Интересный рассказ и факты о минералах и добыче. В шахте прохладно, одевайтесь!
    Отличная экскурсия. Интересный рассказ и факты о минералах и добыче. В шахте прохладно, одевайтесь!Отличная экскурсия. Интересный рассказ и факты о минералах и добыче. В шахте прохладно, одевайтесь!Отличная экскурсия. Интересный рассказ и факты о минералах и добыче. В шахте прохладно, одевайтесь!Отличная экскурсия. Интересный рассказ и факты о минералах и добыче. В шахте прохладно, одевайтесь!Отличная экскурсия. Интересный рассказ и факты о минералах и добыче. В шахте прохладно, одевайтесь!
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
    Эскурсия очень понравилась. Она необычная. Алексей предоставил заранее отличного своего партнера Артура, который на своем внедорожнике возил нас по бездорожью
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    и по дорожью:) Погода в этот день не всегда способствовала спокойной прогулке - моросил дождик, но это придало больше мистики прогулке. Посетили загадочные места в лесах Урала, услышали массу загадочных истории и памятников природы с ними связанные во яву. Алексей угостил нас необычной кухней которую приготовил по уникальным рецептам из даров природы местного края:) Было очень интересно и взрослым и нашей дочери! Плюс водитель Артур который тоже сам по себе уникальный человек, который в 50 с хвостиком лет крутит сальто назад. Спасибо большое за подаренную Сказку! Сказку которая реальна и есть на самом деле!

  • В
    Владимир
    20 мая 2024
    В Березовский! На родину русского золота
    Очень понравилась эскурсия! Интересно и детям м возрослым! Имея два высших образования только после эскурсии задумался о уникальности золота! Дмитрий - с отличным чувством юмора. Все прошло на одном дыхании. Супер! Спасибо!
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    В Березовский! На родину русского золота
    Спасибо большое Дмитрию за проведение экскурсии. Было интересно всем и ребенку (7 лет) и взрослым. Познавательно и увлекательно!
    Спасибо большое Дмитрию за проведение экскурсии. Было интересно всем и ребенку (7 лет) и взрослым. Познавательно и увлекательно!Спасибо большое Дмитрию за проведение экскурсии. Было интересно всем и ребенку (7 лет) и взрослым. Познавательно и увлекательно!Спасибо большое Дмитрию за проведение экскурсии. Было интересно всем и ребенку (7 лет) и взрослым. Познавательно и увлекательно!
  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
    Алексею огромное спасибо! Мы, городские жители, погрузились полностью в красоту уральской природы. Было интересно всем возрастам от 11 до 50 лет, участников нашей группы. Очень рекомендую, кто хочет увидеть своими глазами природную красоту Урала!
    Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!
  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
    Впервые изучала историю какого-либо города под таким интересным углом. Экскурсия очень атмосферная и занимательная. Грамотно выстроена логика повествования и за три
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    часа, проезжая по городу мы прошли историю банд города от начала до наших дней. Вообще, главный секрет успеха экскурсии в гиде Елизавете. Во-первых она очень приятный и доброжелательный человек, который искренне старается сделать все, что бы гостям города все понравилось. Во-вторых явно, что она любит свой город и любит его историю, во всех ее проявлениях, пусть и не всегда красивых. По-этому ее рассказы полны информацией, дополнительными историями и важными пояснениями, необходимыми для понимания почему происходило так, а не иначе. Так что с большим удовольствием рекомендую всем эту экскурсию!!

  • О
    Ольга
    3 января 2024
    «Лучший друг бандитов и воров»: авторская экскурсия о Борисе Рыжем
    Экскурсия была просто отличной! Спасибо Елизавете за рассказ о гениальном Б. Рыжем, рано ушедшем и, к сожалению, малоизвестном российском поэте.
  • И
    Игорь
    22 ноября 2023
    Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
    Экскурсия весьма специфичная. С одной стороны, Елизавета очень приятно удивила. Она - умный и образованный человек, который долго может рассказывать
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    про историю города и местных ОПГ. Такого человека весьма интересно слушать. Мне было полезно с ней общаться. Но, с другой стороны, цена явно завышена. Маршрут простой и короткий, а просят как за поездку на целый день. Конечно, можно сказать, что это плата за контент. В целом, рекомендовать такое можно большим любителям 90-ых/истории ОПГ, которые готовы платить за общение с умным человеком. А вообще я бы порекомендовал включить в экскурсию посещение мест по дороге, например, Белой башни и музея ретро-машин. P.S. Елизавете в любом случае респект за смелую идею.

  • П
    Полина
    5 октября 2023
    Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
    Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест! Еще с первых локаций
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    Среднеуральска вы погружаетесь в историю древних цивилизаций - как пазл собираете артефакты, гипотезы, учения и сопоставляете их буквально с тем, что видите перед собой и у себя под ногами! Это по-настоящему удивительно, как сохранилось столько объектов в парке Исеть, и что мы по-прежнему можем самостоятельно узнавать и передавать историю нашего края. Большую роль играет в этой истории, конечно, играет Алексей - это уникальный гид, с которым все 8 часов нашего путешествия пролетели незаметно. Вы будто гуляете со своим очень умным другом:) Экскурсии теперь ощущаются совсем по-другому. О деликатесах из дикоросов нет смысла писать - их нужно только пробовать! После этой экскурсии вы однозначно гораздо глубже чувствуете взаимосвязь всего, что существовало до нас тысячи (а может и миллионы лет), больше понимаете свои корни и культуру. Благодарим Алексея!

    Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!
  • А
    Андрей
    17 апреля 2023
    Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
    Очень интересная экскурсия, Елизавета отличный рассказчик, было очень интересно ее слушать, обязательно посоветую друзьям и знакомым

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Уникальный опыт»

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