1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
В Березовский! Погружение в историю русского золота и жизнь шахтеров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Березовский, где золотые россыпи и шахта-музей раскроют секреты добычи золота
Начало: В Берёзовском, посёлке Ленинский
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
Начало: в районе станции метро «Уралмаш»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Лучший друг бандитов и воров»: авторская экскурсия о Борисе Рыжем
Узнать о самом известном уральском поэте и погулять по району Вторчермет, описанному в его стихах
Начало: В районе м. 1905 года
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
Изучить древние мегалиты, начать разбираться в растениях и попробовать напиток бессмертия
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Лучший день в Екатеринбурге: обзорная экскурсия + урок резьбы по камню
Познакомиться с историческими кварталами, купеческими усадьбами и современной архитектурой
Начало: В районе Исторического сквера
19 июня в 10:00
27 июня в 12:00
от 7 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Гончарный мастер-класс в Екатеринбурге
Своими руками создать чудо на гончарном круге под руководством опытного мастера (в мини-группе)
Начало: у Театра оперы и балета
2 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом
Мы заберём вас и отвезём. Куда? Узнаете в день экскурсии. А раньше ни-ни, даже не намекнём
Начало: По договорённости
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Отличная экскурсия. Интересный рассказ и факты о минералах и добыче. В шахте прохладно, одевайтесь!
- ВВладимир21 мая 2024Эскурсия очень понравилась. Она необычная. Алексей предоставил заранее отличного своего партнера Артура, который на своем внедорожнике возил нас по бездорожью
- ВВладимир20 мая 2024Очень понравилась эскурсия! Интересно и детям м возрослым! Имея два высших образования только после эскурсии задумался о уникальности золота! Дмитрий - с отличным чувством юмора. Все прошло на одном дыхании. Супер! Спасибо!
- ССветлана11 мая 2024Спасибо большое Дмитрию за проведение экскурсии. Было интересно всем и ребенку (7 лет) и взрослым. Познавательно и увлекательно!
- ССергей11 мая 2024Алексею огромное спасибо! Мы, городские жители, погрузились полностью в красоту уральской природы. Было интересно всем возрастам от 11 до 50 лет, участников нашей группы. Очень рекомендую, кто хочет увидеть своими глазами природную красоту Урала!
- ООльга26 февраля 2024Впервые изучала историю какого-либо города под таким интересным углом. Экскурсия очень атмосферная и занимательная. Грамотно выстроена логика повествования и за три
- ООльга3 января 2024Экскурсия была просто отличной! Спасибо Елизавете за рассказ о гениальном Б. Рыжем, рано ушедшем и, к сожалению, малоизвестном российском поэте.
- ИИгорь22 ноября 2023Экскурсия весьма специфичная. С одной стороны, Елизавета очень приятно удивила. Она - умный и образованный человек, который долго может рассказывать
- ППолина5 октября 2023Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест! Еще с первых локаций
- ААндрей17 апреля 2023Очень интересная экскурсия, Елизавета отличный рассказчик, было очень интересно ее слушать, обязательно посоветую друзьям и знакомым
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 300 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Екатеринбурге на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 96 ⭐ отзывов, цены от 2300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август