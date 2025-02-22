Екатеринбург в загадках: экскурсия-квест для детей и взрослых

Приглашаю вас на обзорную экскурсию-квест, которая сочетает в себе увлекательное путешествие по историческим местам Екатеринбурга и захватывающую игровую атмосферу.
Почему у города четыре основателя? Кто открыл миру Урал? Где спрятан клад? В программе — множество ребусов и кроссвордов, которые вам предстоит разгадать.
Почему у города четыре основателя? Кто открыл миру Урал? Где спрятан клад? В программе — множество ребусов и кроссвордов, которые вам предстоит разгадать.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
На экскурсии вы:
- Познакомитесь с выдающимися примерами конструктивизма и узнаете, какую функцию выполнял этот архитектурный стиль
- Прогуляетесь по площади Труда и узнаете, кто открыл миру Урал — с его историей, людьми, богатствами гор, народными сказаниями и легендами
- Раскроете, как в уральских горах возник один из самых значимых городов России
- Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок, изучая одну из самых известных архитектурных достопримечательностей Екатеринбурга — дом Севастьянова
- Заглянете в самый маленький музей города и сможете приобрести сувениры на память
- Изучите неотъемлемые символы Екатеринбурга, отражающие его историю и культурное наследие
- Прикоснётесь к удивительному богатству Урала и отыщите клад
Я расскажу, как возник Екатеринбург и почему у него четыре основателя. Раскрою легенды, которые он хранит. Познакомлю вас с символами и знаковыми местами, которые отражают дух города, его историю и культурное наследие.
Достопримечательности по маршруту
Дом связи — площадь Труда — дом Севастьянова — водонапорная башня — плотина городского пруда — памятник отцам-основателям — Геологическая аллея.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 8 лет
- Достопримечательности осматриваем снаружи
- Рекомендую захватить термос с горячим напитком
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 81 туриста
Родилась в Екатеринбурге и живу здесь всю жизнь. Люблю и город, и нашу красивую уральскую природу! Начала путешествовать ещё с детства по другим странам, но в определённый момент поняла, что совсем не знаю место, где я живу. Появился интерес — я стала изучать Свердловскую и Челябинскую области, отучилась на специальности «Туризм» и решила связать свою жизнь с путешествиями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
22 фев 2025
Ходили на экскурсию с детьми 11-15 лет. Было интересно и познавательно, плюс прогулка на свежем воздухе. Одинаково понравилось и местным жителям, и приезжим из другого города.
О
Оксана
5 янв 2025
Провели прекрасную прогулку с Александрой, легко, познавательно, при этом без без утомительного перечисления фактов. Очень удачный формат экскурсии для семей с детьми, все остались довольны (с нами были дети 10 и 14 лет). Для знакомства с городом отличный выбор! Отдельное спасибо Александре за рекомендацию мест, которые стоит посетить туристам в Екатеринбурге.
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