Екатеринбург в загадках: экскурсия-квест для детей и взрослых

Александра — ваш гид в Екатеринбурге

Провела экскурсии для 81 туриста

Родилась в Екатеринбурге и живу здесь всю жизнь. Люблю и город, и нашу красивую уральскую природу! Начала путешествовать ещё с детства по другим странам, но в определённый момент поняла, что совсем не знаю место, где я живу. Появился интерес — я стала изучать Свердловскую и Челябинскую области, отучилась на специальности «Туризм» и решила связать свою жизнь с путешествиями.