Елена Д. – Гид из Екатеринбурга

Индивидуальная экскурсия ⛳ по природным достопримечательностям Урала.



Вы увидите мистически-прекрасное озеро Тальков камень, прогуляетесь 👣 по лесам из сказок Бажова и побываете в исторической части Сысерти.



Урал влюбляет своей природой: грубые скалы, густые хвойные леса и глубокие прозрачные озера.



Все, как в сказках Бажова.



А на экскурсии 🧭 с местным гидом вы узнаете самые интересные факты, тайны и легенды.