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Тальков камень

2
1 отзыв
Елена Д.
Елена Д. – Гид из Екатеринбурга
Индивидуальная экскурсия ⛳ по природным достопримечательностям Урала.

Вы увидите мистически-прекрасное озеро Тальков камень, прогуляетесь 👣 по лесам из сказок Бажова и побываете в исторической части Сысерти.

Урал влюбляет своей природой: грубые скалы, густые хвойные леса и глубокие прозрачные озера.

Все, как в сказках Бажова.

А на экскурсии 🧭 с местным гидом вы узнаете самые интересные факты, тайны и легенды.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🚗На автомобиле
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 600 ₽ за экскурсию

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Тальков камень
Тальков камень

Что вы увидите

  • Парк «Бажовские места»

Экскурсионная программа:

  • Экскурсия в парк 🌳 «Бажовские места» к уникальному памятнику природы Урала — рукотворному озеру Тальков камень. Место овеянное легендами, описанными в сказах П. П. Бажова.
  • Тропа проходит по живописной тропе вдоль речки Черная, где можно увидеть следы жизнедеятельности бобров, красивые 🤩 пейзажи заливных лугов, столетние сосны. Вблизи от озера есть поляна для игр, мангальная площадка.
  • Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • К этой экскурсии, по желанию, можно присоединить обзор по г. Сысерть: музей 🖼 Бажова, экскурсия ⛳ по исторической части города — 20 мин.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • входные билеты в парк — 100 руб.
  • стоянка транспорта
  • экскурсия в музее
  • мастер-класс.
  • Трансферт к месту начала экскурсии
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Тальков камень
Тальков камень
Тальков камень
Тальков камень

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Д.
Елена Д.
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1 отзыв оставили туристы

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