Экскурсия в парк 🌳 «Бажовские места» к уникальному памятнику природы Урала — рукотворному озеру Тальков камень. Место овеянное легендами, описанными в сказах П. П. Бажова.
Тропа проходит по живописной тропе вдоль речки Черная, где можно увидеть следы жизнедеятельности бобров, красивые 🤩 пейзажи заливных лугов, столетние сосны. Вблизи от озера есть поляна для игр, мангальная площадка.
Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
К этой экскурсии, по желанию, можно присоединить обзор по г. Сысерть: музей 🖼 Бажова, экскурсия ⛳ по исторической части города — 20 мин.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
входные билеты в парк — 100 руб.
стоянка транспорта
экскурсия в музее
мастер-класс.
Трансферт к месту начала экскурсии
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.