В Березовский! На родину русского золота

Услышать 1001 историю о золоте в его месторождении и прокатиться на вагонетке, как Индиана Джонс

Что общего между нейтронными звездами и Островом сокровищ, путешествием Ясона и переселенцами Дикого Запада? Конечно, золото! В городе, где находится самый долгодействующий рудник в мире, я простым и понятным языком расскажу о химии, геологии и тонкостях добычи драгоценного металла.

А спустившись в шахту-музей, вы узнаете о работе спасателей и нелегкой жизни шахтеров.
В Березовский! На родину русского золота
В Березовский! На родину русского золота
В Березовский! На родину русского золота
В Березовский! На родину русского золота
В Березовский! На родину русского золота
В Березовский! На родину русского золота
В Березовский! На родину русского золота
В Березовский! На родину русского золота
В Березовский! На родину русского золота
В Березовский! На родину русского золота
В Березовский! На родину русского золота
В Березовский! На родину русского золота
В Березовский! На родину русского золота

Что вас ожидает

Золотая история Березовского

История города началась, когда здесь обнаружили месторождение рудного золота и начали его промышленную добычу. А открытые позже самородные золотые россыпи совершили настоящий переворот в отрасли. На встрече вы узнаете о роли, казалось бы, неприметного уральского городка в жизни страны. И отдельно, конечно, поговорим о самом металле — его истории, легендах, свойствах и особенностях золотодобычи.

Спускаемся в настоящую шахту.

Во второй части экскурсии вы посетите шахту военизированной горноспасательной части, где рассмотрите тренажеры, поймете, как проходят учения спасателей, а также познакомитесь с технологией горных работ и увидите, настолько сложны условия, в которых трудятся шахтеры. А после прокатитесь на вагонетке — совсем как искатели приключений из культовых фильмов.

Организационные детали

  • До Березовского вам нужно добраться самостоятельно: время в пути из Екатеринбурга составит примерно 40 минут
  • Участвовать могут как взрослые, так и дети с 7 лет
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Берёзовском, посёлке Ленинский
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий, и я не коренной березовчанин и даже не уралец, что абсолютно не мешает любить Урал и интересоваться его историей и жизнью наравне с автохтонами. Историческое образование и многолетний опыт педагогической работы за моими плечами не позволят вам заскучать, а новая информация и впечатления найдут своё место в ваших воспоминаниях!
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