Что вас ожидает

Золотая история Березовского

История города началась, когда здесь обнаружили месторождение рудного золота и начали его промышленную добычу. А открытые позже самородные золотые россыпи совершили настоящий переворот в отрасли. На встрече вы узнаете о роли, казалось бы, неприметного уральского городка в жизни страны. И отдельно, конечно, поговорим о самом металле — его истории, легендах, свойствах и особенностях золотодобычи.

Спускаемся в настоящую шахту.

Во второй части экскурсии вы посетите шахту военизированной горноспасательной части, где рассмотрите тренажеры, поймете, как проходят учения спасателей, а также познакомитесь с технологией горных работ и увидите, настолько сложны условия, в которых трудятся шахтеры. А после прокатитесь на вагонетке — совсем как искатели приключений из культовых фильмов.

Организационные детали