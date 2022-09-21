Волшебная Сысерть - побывать на родине Бажова

В 40 км от Екатеринбурга, на просторах Седого Урала расположился маленький городок с богатой историей

В 40 км от Екатеринбурга, на просторах Седого Урала расположился маленький городок с богатой историей.

Вы пройдете по местам, где жил и творил русский фольклорист, осмотрите памятники его сказам, усадьбу и крупнейший крест в регионе.

А также прогуляетесь по живописному парку «Бажовские места», познакомитесь с сокровищницей наших лесов и услышите старинные легенды.
Волшебная Сысерть - побывать на родине Бажова
Волшебная Сысерть - побывать на родине Бажова
Волшебная Сысерть - побывать на родине Бажова
Волшебная Сысерть - побывать на родине Бажова
Волшебная Сысерть - побывать на родине Бажова

Что вас ожидает 🤩

  • ПП Бажовские места
  • Тальков камень
  • Музей П. П. Бажова
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Описание

Что вас ожидает

Сысерть — родина Бажова

В городке у подножия Бессоновой горы бережно хранят усадьбу Бажова, школу где учился уральский сказитель и храм, где его крестили. Поднявшись на небольшую гору, вы рассмотрите развалины металлургического завода — плотину, доменный цех и заводскую контору. Увидите крупнейший православный крест в Свердловской области, осмотрите памятник сказам Бажова и попробуете отыскать ошибки в работе скульптура из Кореи. Прогуляетесь по берегу пруда, с которого взглянете на фрагменты усадьбы Турчаниновых-Соломирских. А по пути я расскажу, какие невероятные тайны она хранила и какими диковинами герой сказов Бажова мог удивить заезжих гостей.

Природный парк «Бажовские места»

Выпив чаю на травах в Чайном домике, при желании запасясь необычной выпечкой в дорогу и прикупив сувениры, вы отправитесь в природный парк, где пройдете по круговому 4-километровому маршруту, доступному даже ребенку. По хорошо оборудованной тропе отправитесь в сосновый лес, где встретите «Рыбака», «деда Мазая» и «Золотого Полоза». Заглянете в старую шахту, увидите заброшенный шурф и постоите на мосту влюбленных. У плотины поговорим о жизни бобров, об уральском лесе и его обитателях. А кульминацией похода станет озеро Тальков камень — рукотворный карьер 19 века, где летом можно искупаться. Вы обойдете его по туристической тропе, заберетесь на скалу влюбленных, услышите легенду о девушке из озера и, конечно, о добыче и пользе уникального минерала, который является главным компонентом в индустрии красоты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трассовая экскурсия в город Сысерть
Что не входит
  • Билеты в музей Бажова:
  • Взрослый — 200 рублей
  • Дети и пенсионеры — 100 рублей
  • Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции Мемориального дома-музея П. П. Бажова.
  • Для школьников, студентов, пенсионеров — 250 рублей
  • Для взрослых — 350 рублей
  • В понедельник музей Бажова закрыт
Место начала и завершения?
по согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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