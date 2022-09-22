Эта программа немного похожа на сказку: сначала вы познакомитесь с обитателями фермы без оград и заборов и почувствуете себя диснеевской принцессой, кормя животных с рук. А потом совершите небольшой треккинг на Азов-гору с необычными каменными столбами и лабиринтами — и встретите персонажей Бажова, запечатленных прямо на скалах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ферма и ее дружелюбные жители

Сперва мы отправимся на ферму, где за животными ухаживают с вниманием и любовью. Вы сможете с руки покормить благородных оленей (6-10 точно будут на свободном выгуле). Увидите и других обитателей: страусов и верблюдов, барана, свинок, козочек, гусей, пушистого ослика и милого яка. А по желанию подкрепитесь аппетитным шашлыком, приготовленным хозяином фермы!

Путь Хозяйке медной горы

Затем вас ждет несложный поход к вершине Азов-горы (589 м.) Именно здесь родилась Огневушка-поскакушка, правит Хозяйка Медной Горы, Серебряное копытце выбивает самоцветы, а Данила-мастер создает чудо-цветок. На одной из скал вы увидите картину с этими персонажами, созданную внучатой племянницей Бажова, а еще «встретите» загадочную чудь белоглазую.

Мы также полазаем по скалам и каменным образованиям из базальтовых лав, отыщем интересные закутки, насладимся сосновым ароматом леса и прекрасным видом с высоты горы.

Тайминг

(может корректироваться в зависимости от скорости вашей компании, погоды и прочих обстоятельств)

09:00 — выезд от Цирка

11:00 — 13:00 посещение оленьей фермы, катание на квадроцикле, обед

14.00 — 16.00 поход на Азов-гору

18.00 возвращение в Екатеринбург

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам старше 5 лет, готовым совершить небольшой треккинг длиной в 3 км.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на минивэне (до 6 человек) или автобусе (без ограничений по количеству) — доплата по договоренности

Дополнительные расходы