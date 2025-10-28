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К оленьей ферме и волшебной Азов-горе

Погрузитесь в мир сказок: кормите оленей с рук и отправляйтесь на Азов-гору, где оживают персонажи Бажова. Уникальная возможность для всей семьи
Экскурсия к оленьей ферме и Азов-горе предлагает уникальное путешествие в мир природы и сказок. Начните с посещения фермы, где животные свободно гуляют и вы сможете покормить их с рук.

Затем отправляйтесь
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на Азов-гору, чтобы увидеть каменные столбы и лабиринты, а также персонажей Бажова, запечатленных на скалах. Это идеальное приключение для любознательных путешественников, готовых к небольшому треккингу. Подходит для всей семьи и обещает незабываемые впечатления

5
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🦌 Уникальная встреча с оленями
  • 🏞️ Прекрасные виды с Азов-горы
  • 🗿 Интересные каменные образования
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🥾 Легкий треккинг для всех возрастов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения оленьей фермы и Азов-горы - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а прогулки на свежем воздухе приносят максимум удовольствия. Это идеальное время для активного отдыха и знакомства с природой.
Сейчас август — это идеальное время.
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе

Что можно увидеть

  • Оленья ферма
  • Азов-гора

Описание экскурсии

Ферма и её дружелюбные жители

Сперва мы отправимся на ферму, где за животными ухаживают с вниманием и любовью. Вы сможете с руки покормить благородных оленей (6-10 точно будут на свободном выгуле). Увидите и других обитателей: страусов и верблюдов, барана, свинок, козочек, гусей, пушистого ослика и милого яка. А по желанию подкрепитесь аппетитным шашлыком, приготовленным хозяином фермы!

Путь Хозяйке медной горы

Затем вас ждёт несложный поход к вершине Азов-горы (589 м.) Именно здесь родилась Огневушка-поскакушка, правит Хозяйка Медной Горы, Серебряное копытце выбивает самоцветы, а Данила-мастер создает чудо-цветок. На одной из скал вы увидите картину с этими персонажами, созданную внучатой племянницей Бажова, а еще «встретите» загадочную чудь белоглазую.
Мы также полазаем по скалам и каменным образованиям из базальтовых лав, отыщем интересные закутки, насладимся сосновым ароматом леса и прекрасным видом с высоты горы.

Тайминг

(может корректироваться в зависимости от скорости вашей компании, погоды и прочих обстоятельств)
09:00 — выезд от Цирка
11:00 — 13:00 посещение оленьей фермы, катание на квадроцикле, обед
14.00 — 16.00 поход на Азов-гору
18.00 возвращение в Екатеринбург

Кому подойдёт экскурсия

Любознательным путешественникам старше 5 лет, готовым совершить небольшой треккинг длиной в 3 км.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из опытных гидов нашей команды
  • Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, относящаяся к категории активный туризм
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на минивэне (до 6 человек) или автобусе (без ограничений по количеству) — доплата по договорённости

Дополнительные расходы

  • Вход на ферму — 200 руб. /чел.
  • По желанию — шашлык от хозяина фермы (свинина, курица)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 818 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий. Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное
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сделает наша команда. Придумаем маршрут, проверим его красочность, насыщенность и безопасность. Наш фотограф подберёт лучшие места для фотосессий. Гиды прочитают много книг, чтобы интересно, легко и с юмором погрузить вас в атмосферу похода. Мы собираем людей вместе, чтобы отправится в однодневные путешествия, подальше от серости и душноты. Чтобы поделиться нашей страстью. Исследовать, взбираться, ездить и за собой вести людей, смеяться, делать чай на костре, смотреть на миллионы звезд и петь песни под гитару. Мечтать вместе с нашими туристами! Мы помним, что «Подлинная красота всегда таится от глаз». А мы лишь проводники в этот мир гор, свободы и кайфа от жизни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Н
Ездили показать внуку новые места в области, природу и животных.
Сам бывал в этих местах, но все равно очень понравилось.
Внук в восторге, надеюсь запомнит.
Спасибо году Екатерине.
Ездили показать внуку новые места в области, природу и животных.
Ездили показать внуку новые места в области, природу и животных.
Ездили показать внуку новые места в области, природу и животных.
Ездили показать внуку новые места в области, природу и животных.
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Татьяна
21 августа 2023г. посетили семьей экскурсию «К оленьей ферме и волшебной Азов-горе». Поскольку был понедельник, утром на Оленьей ферме мы были первыми и долгое время единственными посетителями. Корм, к сожалению,
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не продавался, с собой мы ничего не брали, а потому пришлось искать одуванчики, чтобы привлечь внимание оленей и покормить их. При виде еды олени забывают про всякое стеснение и смело направляются к людям. Стоять в окружении грациозных животных – удивительное ощущение. Мы прогулялись с оленями по территории, понаблюдали как они пасутся и перемещаются вместе, а под ногами оленей резвятся маленькие кабанчики. Познакомились с козами, яками, медведями, волками, лисами, енотами, кроликами, кабанами, страусами. А еще очаровала местная собачка, следовавшая за нами повсюду. Перекусили шашлыком в беседке, а к бесплатному чаю подали бесплатные тазики кукурузных палочек и маршмеллоу, приятный бонус, особенно для ребенка. После обеда начал подъезжать народ, но мы уже отправились на Азов-гору.
Азов-гора была первой горой, которую мы посетили на Среднем Урале. Несмотря на относительно малую высоту, встречались довольно опасные места, откуда открывался прекрасный обзор на прилегающие леса и водоемы. Наш гид Юра вел нас тайной тропой, на которой не попадались другие туристы, а потому прелести индивидуального тура ощущались особо ярко. Мы загадали желания, полюбовались рисунками внучки Бажова, послушали легенды об Азов-горе, понервничали из-за нашей неугомонной восьмилетней дочери, которая забиралась на каждый камень, невзирая на его высоту и глубину обрыва под ним.
Весь день была прекрасная погода, общаться с Юрой было легко и свободно. Знакомство с природой Свердловской области началось. Впереди нас ожидало еще 5 интересных и увлекательных экскурсий.
По совету Юры вечером после экскурсии мы отправились на смотровую площадку башни «Высоцкий» и с удовольствием полюбовались красавцем-Екатеринбургом сначала в лучах заката, а затем в свете ночных огней. Прогулялись по Плотинке и насладились музыкальным световым шоу нового фонтана на реке Исеть. Завершением стала прогулка по пешеходной улице Вайнеров, где можно было послушать местных исполнителей. День удался на славу!

21 августа 2023г. посетили семьей экскурсию «К оленьей ферме и волшебной Азов-горе». Поскольку был понедельник, утром
21 августа 2023г. посетили семьей экскурсию «К оленьей ферме и волшебной Азов-горе». Поскольку был понедельник, утром
21 августа 2023г. посетили семьей экскурсию «К оленьей ферме и волшебной Азов-горе». Поскольку был понедельник, утром
21 августа 2023г. посетили семьей экскурсию «К оленьей ферме и волшебной Азов-горе». Поскольку был понедельник, утром
21 августа 2023г. посетили семьей экскурсию «К оленьей ферме и волшебной Азов-горе». Поскольку был понедельник, утром
21 августа 2023г. посетили семьей экскурсию «К оленьей ферме и волшебной Азов-горе». Поскольку был понедельник, утром
21 августа 2023г. посетили семьей экскурсию «К оленьей ферме и волшебной Азов-горе». Поскольку был понедельник, утром
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О
Благодарим вашу организацию за оперативный ответ на наш запрос экскурсии, на которую мы не успели заранее забронировать время!
Спасибо, что не отказали и назначили для нас классного гида Ксению! Это замечательный
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позитивный человечек, который провел мероприятие четенько, профессионально, грамотно!
Ксения постоянно нам рассказывала истории, показывала на что обратить внимание!

Восхождение на гору не всем далось легко, но Ксения не переставала подбадривать! 😁👍🏼 Желаю, чтоб у вашей компании было много различных экскурсий и туристов!!! Вы большие молодцы!!!

Рекомендую к посещению!!!

Благодарим вашу организацию за оперативный ответ на наш запрос экскурсии, на которую мы не успели заранее забронировать время!
Благодарим вашу организацию за оперативный ответ на наш запрос экскурсии, на которую мы не успели заранее забронировать время!
Благодарим вашу организацию за оперативный ответ на наш запрос экскурсии, на которую мы не успели заранее забронировать время!
Благодарим вашу организацию за оперативный ответ на наш запрос экскурсии, на которую мы не успели заранее забронировать время!
Благодарим вашу организацию за оперативный ответ на наш запрос экскурсии, на которую мы не успели заранее забронировать время!
Благодарим вашу организацию за оперативный ответ на наш запрос экскурсии, на которую мы не успели заранее забронировать время!
Благодарим вашу организацию за оперативный ответ на наш запрос экскурсии, на которую мы не успели заранее забронировать время!
Благодарим вашу организацию за оперативный ответ на наш запрос экскурсии, на которую мы не успели заранее забронировать время!+1
Благодарим вашу организацию за оперативный ответ на наш запрос экскурсии, на которую мы не успели заранее забронировать время!
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Майя
Веселая гид Ксения не давала заскучать))
Маршрут легкий, зимний лес очень красивый 👍
Веселая гид Ксения не давала заскучать))
Веселая гид Ксения не давала заскучать))
Веселая гид Ксения не давала заскучать))
Веселая гид Ксения не давала заскучать))
Веселая гид Ксения не давала заскучать))
Веселая гид Ксения не давала заскучать))
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Мария
Нам очень понравилась экскурсия. Животные красивые, ухоженные. На оленьей ферме можно приобрести корм чтоб покормить животных. После прогулки предлагают перекусить в теплой беседке шашлыком. Дальше с экскурсоводом Ксюшей поехали на азов гору. Виды обалденные. Время быстро пролетело. Спасибо этому сайту за выбор экскурсий и за хорошего экскурсовода.) рекомендую
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Ю
Были на экскурсии семьей (я, муж и двое детей 7 и 10 лет). Всем очень понравилось. Гид Ольга замечательный человек. Дети были в восторге от оленей, а взрослым очень понравилась Азов гора. Спасибо Вам большое.
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