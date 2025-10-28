Затем отправляйтесь
6 причин купить эту экскурсию
- 🦌 Уникальная встреча с оленями
- 🏞️ Прекрасные виды с Азов-горы
- 🗿 Интересные каменные образования
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🥾 Легкий треккинг для всех возрастов
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Оленья ферма
- Азов-гора
Описание экскурсии
Ферма и её дружелюбные жители
Сперва мы отправимся на ферму, где за животными ухаживают с вниманием и любовью. Вы сможете с руки покормить благородных оленей (6-10 точно будут на свободном выгуле). Увидите и других обитателей: страусов и верблюдов, барана, свинок, козочек, гусей, пушистого ослика и милого яка. А по желанию подкрепитесь аппетитным шашлыком, приготовленным хозяином фермы!
Путь Хозяйке медной горы
Затем вас ждёт несложный поход к вершине Азов-горы (589 м.) Именно здесь родилась Огневушка-поскакушка, правит Хозяйка Медной Горы, Серебряное копытце выбивает самоцветы, а Данила-мастер создает чудо-цветок. На одной из скал вы увидите картину с этими персонажами, созданную внучатой племянницей Бажова, а еще «встретите» загадочную чудь белоглазую.
Мы также полазаем по скалам и каменным образованиям из базальтовых лав, отыщем интересные закутки, насладимся сосновым ароматом леса и прекрасным видом с высоты горы.
Тайминг
(может корректироваться в зависимости от скорости вашей компании, погоды и прочих обстоятельств)
09:00 — выезд от Цирка
11:00 — 13:00 посещение оленьей фермы, катание на квадроцикле, обед
14.00 — 16.00 поход на Азов-гору
18.00 возвращение в Екатеринбург
Кому подойдёт экскурсия
Любознательным путешественникам старше 5 лет, готовым совершить небольшой треккинг длиной в 3 км.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из опытных гидов нашей команды
- Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, относящаяся к категории активный туризм
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на минивэне (до 6 человек) или автобусе (без ограничений по количеству) — доплата по договорённости
Дополнительные расходы
- Вход на ферму — 200 руб. /чел.
- По желанию — шашлык от хозяина фермы (свинина, курица)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Сам бывал в этих местах, но все равно очень понравилось.
Внук в восторге, надеюсь запомнит.
Спасибо году Екатерине.
Спасибо, что не отказали и назначили для нас классного гида Ксению! Это замечательный
Маршрут легкий, зимний лес очень красивый 👍