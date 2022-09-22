Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ферма и ее дружелюбные жители
Сперва мы отправимся на ферму, где за животными ухаживают с вниманием и любовью. Вы сможете с руки покормить благородных оленей (6-10 точно будут на свободном выгуле). Увидите и других обитателей: страусов и верблюдов, барана, свинок, козочек, гусей, пушистого ослика и милого яка. А по желанию подкрепитесь аппетитным шашлыком, приготовленным хозяином фермы!
Путь Хозяйке медной горы
Затем вас ждет несложный поход к вершине Азов-горы (589 м.) Именно здесь родилась Огневушка-поскакушка, правит Хозяйка Медной Горы, Серебряное копытце выбивает самоцветы, а Данила-мастер создает чудо-цветок. На одной из скал вы увидите картину с этими персонажами, созданную внучатой племянницей Бажова, а еще «встретите» загадочную чудь белоглазую. Мы также полазаем по скалам и каменным образованиям из базальтовых лав, отыщем интересные закутки, насладимся сосновым ароматом леса и прекрасным видом с высоты горы.
Тайминг
(может корректироваться в зависимости от скорости вашей компании, погоды и прочих обстоятельств) 09:00 — выезд от Цирка 11:00 — 13:00 посещение оленьей фермы, катание на квадроцикле, обед 14.00 — 16.00 поход на Азов-гору 18.00 возвращение в Екатеринбург
Кому подойдет экскурсия
Любознательным путешественникам старше 5 лет, готовым совершить небольшой треккинг длиной в 3 км.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на минивэне (до 6 человек) или автобусе (без ограничений по количеству) — доплата по договоренности
Дополнительные расходы
Бензин — 1500-2000 руб.
Вход на ферму — 200 руб. /чел.
По желанию — шашлык от хозяина фермы (свинина, курица)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели 143 экскурсии для 156 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий.
Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное сделает наша команда. Придумаем маршрут, проверим его красочность, насыщенность и безопасность. Наш фотограф подберёт лучшие места для фотосессий. Гиды прочитают много книг, чтобы интересно, легко и с юмором погрузить вас в атмосферу похода. Мы собираем людей вместе, чтобы отправится в однодневные путешествия, подальше от серости и душноты. Чтобы поделиться нашей страстью.
Исследовать, взбираться, ездить и за собой вести людей, смеяться, делать чай на костре, смотреть на миллионы звезд и петь песни под гитару. Мечтать вместе с нашими туристами! Мы помним, что «Подлинная красота всегда таится от глаз». А мы лишь проводники в этот мир гор, свободы и кайфа от жизни.