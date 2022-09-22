К оленьей ферме и волшебной Азов-горе

Почувствовать себя Белоснежкой в окружении благородных зверей и побывать на горе из сказов Бажова

Эта программа немного похожа на сказку: сначала вы познакомитесь с обитателями фермы без оград и заборов и почувствуете себя диснеевской принцессой, кормя животных с рук.

А потом совершите небольшой треккинг на Азов-гору с необычными каменными столбами и лабиринтами — и встретите персонажей Бажова, запечатленных прямо на скалах.
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
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Описание

Что вас ожидает

Ферма и ее дружелюбные жители

Сперва мы отправимся на ферму, где за животными ухаживают с вниманием и любовью. Вы сможете с руки покормить благородных оленей (6-10 точно будут на свободном выгуле). Увидите и других обитателей: страусов и верблюдов, барана, свинок, козочек, гусей, пушистого ослика и милого яка. А по желанию подкрепитесь аппетитным шашлыком, приготовленным хозяином фермы!

Путь Хозяйке медной горы

Затем вас ждет несложный поход к вершине Азов-горы (589 м.) Именно здесь родилась Огневушка-поскакушка, правит Хозяйка Медной Горы, Серебряное копытце выбивает самоцветы, а Данила-мастер создает чудо-цветок. На одной из скал вы увидите картину с этими персонажами, созданную внучатой племянницей Бажова, а еще «встретите» загадочную чудь белоглазую.
Мы также полазаем по скалам и каменным образованиям из базальтовых лав, отыщем интересные закутки, насладимся сосновым ароматом леса и прекрасным видом с высоты горы.

Тайминг

(может корректироваться в зависимости от скорости вашей компании, погоды и прочих обстоятельств)
09:00 — выезд от Цирка
11:00 — 13:00 посещение оленьей фермы, катание на квадроцикле, обед
14.00 — 16.00 поход на Азов-гору
18.00 возвращение в Екатеринбург

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам старше 5 лет, готовым совершить небольшой треккинг длиной в 3 км.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на минивэне (до 6 человек) или автобусе (без ограничений по количеству) — доплата по договоренности

Дополнительные расходы

  • Бензин — 1500-2000 руб.
  • Вход на ферму — 200 руб. /чел.
  • По желанию — шашлык от хозяина фермы (свинина, курица)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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