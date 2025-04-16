Приглашаем вас в путешествие по среднему Уралу! Вас ждут вдохновляющие живописные виды, езда по горам и полям на Ниве и дружелюбная компания.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание трансфер
У нас в программе:
- трансфер с точки старта и обратно;
- выезд с рассветом, возвращение после заката;
- осмотр рудников от закопушек до промышленных карьеров;
- оглядим округу с холмов и горок;
- выпьем чаю на привале;
- узнаем окрестные байки;
- соберем хабар из магнетита, мрамора, талька, родонита, гематита и змеевика и др., в зависимости от вашей удачи!
Выехать можно практически в любое время по предварительному согласованию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Окрестности города Сысерть
- Парк Бажовские места
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Горячий чай на привалах.
Что не входит в цену
- Входной билет в парк Бажовские места
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Сысерть, ул. Карла Либкнехта, 72/1
Когда и сколько длится?
Когда: Выехать можно практически в любое время по предварительному согласованию
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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