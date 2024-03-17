Насыщенный и комфортный маршрут для знакомства с Южным Уралом. За три дня мы поднимемся на три красивые и разные вершины Челябинской области.



Увидим и посетим: гору и озеро Зюраткуль в одноименном национальном парке, высшую точку Челябинской области –гору Нургуш 1406 м, зюраткульский ледяной фонтан и хребет Уреньга. Погуляем по снежному сказочному лесу и полюбуемся прекрасными видами уральских гор. Горы достаточно доступные, часто на маршрутах хорошо протоптанные тропы.



Прекрасный маршрут для любителей путешествий, пеших прогулок, фото и видеосъемки и просто ценителей природы. Все выходы налегке с маленьким рюкзаком. Ночевки в теплых уютных домиках.