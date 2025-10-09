Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЕлец - прогулка по уездному городу
Узнайте о славном прошлом Ельца, его знаменитых жителях и скрытых сокровищах. Погрузитесь в атмосферу купеческого города с богатой историей
Начало: Красная площадь
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ельца, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о местных легендах и культурных сокровищах
Начало: На Красной площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Индивидуальная экскурсия по Ельцу раскроет перед вами уникальную историю города и его литературное наследие
Начало: В центре Ельца
27 окт в 10:00
28 окт в 10:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
