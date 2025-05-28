Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ельца, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о местных легендах и культурных сокровищах
Начало: На Красной площади
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - прогулка по уездному городу
Узнайте о славном прошлом Ельца, его знаменитых жителях и скрытых сокровищах. Погрузитесь в атмосферу купеческого города с богатой историей
Начало: Красная площадь
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
Елец - город легенд и талантов. Узнайте о его истории, знаменитых жителях и удивительных местах. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У Вознесенского собора
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Индивидуальная экскурсия по Ельцу раскроет перед вами уникальную историю города и его литературное наследие
Начало: В центре Ельца
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман28 мая 2025Елец - прогулка по уездному городуДата посещения: 27 мая 2025Благодарим вас за незабываемую, наполненную теплом и искренней любовью экскурсию по древнему Ельцу. Ваш неподдельный интерес к родному городу и
- ТТатьяна22 ноября 2025Мы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этом году выбор пал на Липецк
- ООльга20 ноября 2025Жанна очень позитивный человек!!! Интересный,увлекательный рассказ.
Время экскурсии пролетело не заметно. Посмотрели исторические места, вспомнили советский период😉
Нам всё очень понравилось.
Рекомендуем однозначно. Жанна, спасибо❤️
- ТТатьяна3 ноября 2025Рекомендуем! История, судьбы, настроение!
- ВВиктория20 октября 2025Замечательная экскурсия от очень профессионального гида! Нас было двое взрослых. Экскурсия превзошла ожидания. Подача информации очень структурированная и последовательная, что
- ЛЛидия17 октября 2025Замечательная экскурсия, милый город Елец. Захотелось перечитать Бунина.
- ЕЕкатерина12 октября 2025Мы впервые приехали в Елец. Нас встретила экскурсовод и сразу же погрузила нас в атмосферу этого прекрасного, старинного, купеческого города.
- ЮЮлия5 октября 2025Экскурсия очень понравилось. Юля очень добрый и терпеливый человек. Рассказывает интересно и захватывающе, в общении приятна. Мы посетили все те места, которые нам изначально хотелось увидеть в Ельце. Познакомились с историей города и знаменитыми ельчанами.
- ТТатьяна21 сентября 2025Прекрасно проведённое время в приятной компании с интересным собеседником. Услышали не только интересный рассказ, но и вспомнили песни Хренникова, стихи Бунина,заинтересовали прохожих искрометными частушками.
- ЯЯна20 сентября 2025Благодарим нашего прекрасного гида Жанну за интересную и увлекательную экскурсию. Нам очень понравилось. 👍👍👍 Рекомендуем однозначно👍👍👍👍
- ИИрина12 сентября 2025Все понравилось, увлекательно, познавательно. Рекомендуем экскурсовода всем гостям города Ельца.
- ММарина31 августа 2025О как же нам повезло. Жанна, потрясающий гид. И рассказала все исторические вехи Ельца и поведала о великих людях, рождённых здесь и даже спела частушки и посоветовала интересные места!!! Лучшая экскурсия.
Спасибо огромное за организацию.
- ТТатьяна31 августа 2025Жанна замечательный экскурсовод, талантливый, любящий свой город и с душой относится к своему делу! Спасибо огромное Жанне!
- ЮЮлия31 августа 2025Большое спасибо Юлии за то, что открыла для нас чудесный Елец. Потрясающая атмосфера купеческого города на фоне богатой истории и
- ТТатьяна23 августа 2025Великолепный город Елец и обворожительная Юлия, вот главный залог того, что вы в течение 2 часов проведете отлично время. Если вы в первые в городе, то как никогда рекомендую данную экскурсию.
- ВВладимир23 августа 2025Рекомендуем Жанну - она профессионал своего дела!
- ААлексей22 августа 2025От всей души благодарим Елену! Ее речь, голос, подача информации, все великолепно! Ты будто оказываешься в сказке! Мы проехали на
- ООльга20 августа 202519 августа побывали на экскурсии "Елец - город чудес "и не пожалели. Экскурсию вела Жанна. Эмоциональный и творческий человек. Огромное ей спасибо. Было интересно и познавательно. Будете в Ельце, закажите это путешествие по городу.
- ТТатьяна18 августа 2025Очень рада, что выбрала именно эту экскурсию. Елена замечательный рассказчик! Влюбленный в свой край! Плюс огромная эрудиция. Надеемся вернуться еще (город понравился) и обязательно обратимся еще к Елене. Узнавать с ней город и Елецкий край огромное удовольствие.
- ЛЛюдмила16 августа 2025Экскурсия по Ельцу с Жанной прошла великолепно. Жанна очень интересно, живо и увлечённо рассказала нам о городе, его истории, архитектуре, традициях и достопримечатнльностях. Мы с ребёнком 12 лет остались очень довольны. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «Великокняжеская церковь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ельце
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Ельце
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Ельцу в декабре 2025
Сейчас в Ельце в категории "Великокняжеская церковь" можно забронировать 4 экскурсии от 4000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 278 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Ельце на 2025 год по теме «Великокняжеская церковь», 278 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль