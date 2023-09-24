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Программа тура по дням
Элиста. «Одинокий тополь»
13:00 Обед в кафе национальной кухни (включен).
14:00 Заселение в отель.
15:00 Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх.
16:00 Хурул Сякюсн Сюме.
16:30 Выезд на Одинокий Тополь (20 км, 40 мин.).
17:10 Природный памятник «Одинокий тополь».
Существует легенда, что этот тополь посадил в 1846 году монах Пурдаш-багши привез его из путешествия к Далай-Ламе в Тибет.
Этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом, под сенью его могучих крон медитируют, совершают молебны и обряды верующие.
Возраст тополя уже более 100 лет, высота дерева — 30-35 м, мощный ствол на высоте 1 м от земли в обхвате составляет около 4,5 м.
Рядом с тополем истекают целебные источники.
Вода считается святой и целебной, ранозаживляющей.
Одинокий тополь с каскадом родников включен в систему особо охраняемых территорий Постановлением Совета Министров Калмыцкой АССР от 8 октября 1981 года.
Одинокий Тополь — победитель конкурса «Российское дерево 2019 г.», 3-е место в конкурсе «Европейское дерево 2019 г.».
19:30 Дегустационный ужин в ресторане «Гурман»/«Легенда» — «Ханский перекус» (оплата самостоятельно).
Заповедник «Черные земли». Большое соленое Яшалтинское озеро
08:00 Выезд в заповедник «Черные Земли» на озеро Маныч-Гудило (100 км, 1,5 часа).
09:30 Выезжаем на точку наблюдения за птицами к озеру Маныч-Гудило.
Birdwatching — наблюдение за птицами (2 часа).
12:00 Обед в кафе с. Приютное (включен).
13:30 Выезд в с. Яшалта (205 км, 3 часа).
16:30 Большое Яшалтинское соленое озеро (1 час).
Соленое озеро "Большое Яшалтинское" является достоянием калмыцкого народа и располагается на территории Республике Калмыкия.
Эти земли можно считать колыбелью грязелечения в России, а возможно и во всём мире.
История грязелечения насчитывает тысячелетия, начиная с египтян, принимавших грязевые ванны в реке Нил, и заканчивая ойратами — предками калмыков, выходцами из центральной Азии, ведущими кочевой образ жизни.
Мало кто знает, что первые купальни, установленные на Кавказских минеральных водах, были сооружены в виде национальных калмыцких строений — кибиток, вмещающих по 12 грязевых ванн.
Озеро Большое Яшалтинское располагает достаточно большим запасом лечебных илово-сульфидных грязей.
Прием грязей по желанию.
17:30 Посещение этно-комплекса Яшалтинское.
18:30 Ужин в кафе с. Яшалта (включен).
19:30 Выезд в г. Элиста (205 км, 3 часа).
Ночевка в г. Элиста.
Музей ИМ.Н.Н. Пальмова. «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
Завтрак в отеле.
10:00 Музей им. Н. Н. Пальмова — основан 25 марта 1921 г.
В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старо-калмыцкого искусства, а также выдающимся людям республики, словом, всему тому, что и составляет Калмыкию.
12:00 Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе.
Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.
13:00 Обед в кафе с мастер-классом по приготовлению калмыцкого чая Джомба (входит в стоимость).
14:30 Мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" — один их самых интересных памятников, в Элисте.
Его создал Эрнст Неизвестный.
Памятник посвящен депортации и последующему возвращению калмыков.
Тяжелое место, но посетить советуем.
15:30 Посещение «Музея кочевых народов».
Музей ойрат-монгольской кочевой культуры — первый интерактивный музей в Элисте.
В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов.
Презентация Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности — вертикальное ясное письмо.
17:30 Свободный вечер.
Посещение рынка, сувенирных лавок.
Ужин самостоятельно.
Стоянка ойратов. Страна Бумба
Завтрак в отеле.
07:00 Завтрак в отеле.
08:00 Выезд в п. Яшкуль на стоянку ойратов (100 км).
09:30 Стоянка ойратов.
Ойраты ведут традиционный кочевой образ жизни, мы сможем осмотреть быт чабанов, огромное стада верблюдов БАКТРИАН, более 120 голов.
Верблюдоводство – одно из самых древних отраслей животноводства.
Человек одомашнил верблюда за две тысячи лет до нашей эры.
Многие учёные утверждают, что у верблюда азиатское происхождение.
Он выходец из пустынь Центральной Монголии и Аравии.
Подтверждение этому предположению является то, что в Монголии до сих пор встречаются косяки диких верблюдов.
Двугорбых верблюдов древние греки называли бактрианами в честь одного из древнейших центров земледельческой культуры Средней Азии, располагавшимся в среднем течении Амударьи в первом тысячелетии до нашей эры.
Верблюды калмыцкой породы приведены в Россию в начале XVII столетия, в период переселения калмыков из Джунгарии в районы правого берега Волги, на территории современной Калмыкии и Астраханской области.
14:30 Обед в кафе п. Яшкуль (входит в стоимость).
15:00 Выезд в п. Адык.
16:00 Маршрут Страна Бумба (2 часа).
Экскурсия по Розовому озеру – маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и в производстве косметических средств.
Экскурсия по «Поющим барханам».
В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов.
На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур.
На песчаных барханах можно встретить различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц.
Факультативно можно получить возможность стрельбы из калмыцкого лука.
Экскурсия на горящий источник – артезианская скважина, которую можно поджечь просто спичкой.
18:00 Прием в кибиточном стане п. Адык.
19:00 Возвращение в г. Элиста (150 км)
Ужин самостоятельно.
Отъезд
Завтрак в отеле.
11:00 Трансфер в Волгоград за доп. стоимость (в связи с временным закрытием аэропорта г. Элисты).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле со всеми удобствами (г. Элиста, двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб. (групповой тур для группы 6-8 чел):
|Отель “Азия” 3*
|Отель “Элиста” 3*
|Отель “Марко Поло” 4*
|Глэмпинги “Номад” и ЭкоПарк"
|Двухместное размещение
|46 700
|49 100
|58 700
|69 200
|Доплата за 1-местное размещение, в сутки
|1 200
|2 500
Варианты проживания
Гостиница «Элиста» 3
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут заказать напитки в снэк-баре.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.
Ежедневно сервируется континентальный завтрак.
Гостиница «Марко Поло» 4
Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. Отель находится в 6,3 км от хутора Шаргадыка и поселка Магна, а также в 10 км от поселка Гашун-Булг. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.
Гостиница «Азия» 3
Расположившись в центральной части города Элиста, отель «Азия» считается одним из самых уютных в крае. Каждый его постоялец получает условия, максимально приближенные к домашним.
Все номера предназначены для некурящих. В оформлении выдержан классический стиль, но при этом каждой из них имеет свою дизайнерскую индивидуальность. Для удобства установлена большая кровать, плазменный телевизор, имеется отдельный санузел.
В стоимость проживания включены завтраки, которые сервируют в центральном ресторане. На протяжении дня повара готовят блюда русской кухни, использую при этом только свежие и качественные продукты. В баре подают как горячие, так и прохладительные напитки.
По предварительному запросу в отеле готовят комплексные обеды для групп более 10 человек. По всей территории имеется доступ к Wi-Fi интернету. Предоставляются услуги прачечной.
В 7 минутах ходьбы находится Золотая обитель Будды Шакьямуни. Немного дальше город Шахмат, Ступа просветления и памятник А. С. Пушкину.
Расстояние с железнодорожным вокзалом 6 километров.
Глэмпинг «Номад»
Глэмпинг «Номад» расположен в центре города Элиста. К услугам гостей ресепшен, бесплатные парковка и Wi-Fi, охрана территории.
Номерной фонд предоставляет 31 номер с различными категориями. В каждом из них кровать, шкаф для одежды, электрочайник, ЖК-телевизор, кондиционер.
На территории гостиницы своя кухня с разными приборами для пользования. Неподалеку находятся продуктовые магазины.
Глэмпинг «ЭкоПарк»
“ЭкоПарк” — современный загородный поселок расположенный к юго-востоку от Элисты. В 3 минутах от гостиницы “Марко Поло” и в 10 минутах от центра города.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе
- Экскурсионное обслуживание
- Трансфер по программе
- Сопровождение группы
- Услуги гида
- Страховка
- 1,5 литра воды на 1 чел. в сутки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элисты/г. Волгограда и обратно
- Трансфер от/до Волгограда - от 1 100 руб. /1 чел
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.
Для ночевки в степи ничего не понадобиться, кибитки уже усовершенствованны светом.
С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.
Достопримечательности на маршруте
1. «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова»
Был основан 25 марта 1921 года и является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа. У истоков его создания стояли выдающиеся профессора Н. Н. Пальмов и П. С. Рыков. Их усилиями были собраны богатейшие археологические и этнографические материалы, которые легли в основу первых коллекций Калмыцкого Музея.
2. Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли»
Расположен на юге европейской части Российской Федерации, территория:
– степного участка: в северо-западной части Прикаспийской низменности, площадь 943 кв. км.
– орнитологического участка Маныч Гудило: в Кумо-Маныческой впадине, площадь 276 кв. км.
Заповедник расположен на стыке двух типов основных мировых экосистем «травянистые сообщества умеренной зоны» и «пустыни и полупустыни (континентальные) с холодной зимой». Регион отличается относительно высоким биологическим разнообразием при суровых условиях обитания, недостаточным количеством осадков. Подвержен антропогенному опустыниванию в результате перевыпаса домашнего скота и отказа от традиционного кочевого животноводства.
3. Храм «Бурхн багшин Алтн Сююмэ», или «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
Крупнейший буддийский храм в России и Европе был торжественно открыт в столице Республики Калмыкия 27 декабря 2005 года после визита в Элисту духовного лидера буддистов Его Святейшества Далай-ламы XIV, состоявшегося в конце ноября 2004 года. Ранним утром 1 декабря, перед отлетом в Индию, Его Святейшество Далай-лама провел краткую церемонию освящения места строительства будущего храма в самом центре Элисты. С благословения Его Святейшества Далай-ламы XIV Центральный калмыцкий хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» становится одним из важнейших центров развития буддизма в мире.
5. Ступа Просветления (1999 г., высота 11 м)
Стоит отметить, что такие сооружения, как ступы, существуют уже несколько тысяч лет, получив распространение не только в Азии, но и в европейских странах (Франция, Венгрия и т. д.). В буддийской символике – это символ природы ума, оказывающий благотворное влияние на силовое поле Вселенной.
С течением времени появилось несколько разновидностей ступ, которые были построены в разные периоды жизни Будды и отличаются друг от друга по форме и значению: Ступа Лотоса символизирует рождение Будды; Ступа Просветления – символ победы над трудностями и препятствиями; Ступа совершенной победы была построена после того, как Будда продлил свою жизнь на несколько месяцев по просьбе учеников. Всего насчитывается восемь форм ступ.
Однако главной остается Ступа Просветления, являющая собой цель буддийского пути – познание собственных мыслей, полное просветление, что означает освобождение человеческого ума от помех и препятствий, раскрытие способностей собственного разума.
6. Памятник Э. Неизвестного «Исход и возвращение»
Открытие памятника прошло в декабре 2006 года. С первого взгляда, не совсем понимаешь, что автор изобразил в своем творении: воедино соединены разные и, казалось бы, далекие друг от друга объекты и вещи – голова коня и лотос, птица и плачущая овечка, человеческие следы и детали механизма.
Однако каждый из этих элементов несет свою мысль, не отходя от общей идеи сооружения – единство прошлого и настоящего. Метафоричность, с которой автор подошел к созданию мемориала «Исход и возвращение», заставляет зрителя видеть все новые и новые образы в скульптуре: здесь можно увидеть насилие и скорбь, олицетворенные мечами, штыками и птицей, обернутой в металл.
Элементами возрождения и победоносности жизни в мемориале «Исход и возвращение» выступают лотос, в котором спрятан зародыш ребенка, и человеческие следы, как образ перерождения. Распустившийся лотос как бы говорит о круговороте вещей в мире, а лев и змея, венчающие скульптуру – символы победы.
Правила пребывания на территории заповедника
- Строго придерживаться указанного маршрута;
- Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
- Не собирать цветы;
- Не повреждать аншлаги;
- Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах;
- Требования к режиму пребывания соответствует общим требованиям соблюдения техники безопасности и на ООПТ.
Что нужно знать при посещении хурула?
Вход в хурул вход СТРОГО без обуви (иначе не пустят). Дополнительно возьмите носочки, босиком тоже нельзя в храм. Желательно взять пакеты для обуви (можно взять с собой в хурул, чтобы обувь не потерялась и долго не искать на выходе). Вход без головного убора.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Замечательная организация, насыщенная программа, охватывающая многие интересные места Калмыкии.
Отдельное спасибо нашему гиду Саналу, без него тур был бы не так интересен. Очень светлый человек, большой профессионал, готов ответить подробно на любые вопросы об истории, природе, традициях.
Не хватило посещения Волгограда и Астрахани в туре, поэтому пришлось ехать туда отдельно
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!