Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Элисты - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться тёплыми днями и ясным небом. Октябрь и апрель также подходят для визита, но могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной посещение возможно, но стоит учесть, что некоторые активности могут быть ограничены из-за погодных условий.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Элисту во всей её красе. Прогулка по центру города откроет перед вами архитектурные особенности столицы Калмыкии.Посещение Хурула «Бурхн Багшин Алтн Сюме» позволит вам погрузиться

в буддийскую культуру и насладиться величием самого крупного буддийского храма в Европе. Здесь находится самая высокая статуя Будды Шакьямуни в России и Европе. Перед входом в храм можно обойти его по часовой стрелке, вращая 108 молитвенных барабанов

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-14 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни

Вы погружаетесь в атмосферу духовности и величия, когда посещаете Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни «Бурхн Багшин Алтн Сюме». Это впечатляющее здание служит местом для молебнов, ритуалов и праздничных служб.

История строительства

Хурул был построен за рекордно короткий срок — всего девять месяцев в 2005 году. Сегодня это крупнейший буддийский храм в Европе!

Внутреннее убранство

Внутри вас ждет самая высокая статуя Будды Шакьямуни в России и Европе. Здесь также находятся статуи 17 великих учителей — пандитов, олицетворяющих мудрость и знания буддизма.

Как совершить обряд

Перед тем как войти в хурул, важно обойти его по часовой стрелке. Прокрутите 108 молитвенных барабанов и отправьте свое позитивное пожелание «Во благо всех живых существ!» в мир. Этот процесс помогает накопить добрые заслуги.

Погружение в атмосферу

Внутри хурула вы сможете прикоснуться к удивительному искусству — хурульной росписи «дугана», которая создает неповторимую атмосферу умиротворения.

Рекомендации для посетителей

Для комфортного визита, пожалуйста, надевайте удобную одежду в зависимости от погоды и выбирайте удобную обувь, чтобы наслаждаться вашим путешествием.