Мои заказы

Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»

Узнайте Элисту с новой стороны, посетив Хурул и прогулявшись по центру города. Откройте для себя архитектурные шедевры и буддийские традиции
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Элисту во всей её красе. Прогулка по центру города откроет перед вами архитектурные особенности столицы Калмыкии.

Посещение Хурула «Бурхн Багшин Алтн Сюме» позволит вам погрузиться
читать дальшеуменьшить

в буддийскую культуру и насладиться величием самого крупного буддийского храма в Европе. Здесь находится самая высокая статуя Будды Шакьямуни в России и Европе. Перед входом в храм можно обойти его по часовой стрелке, вращая 108 молитвенных барабанов

4.8
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Величественный Хурул
  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 🙏 Буддийские традиции
  • 🚶‍♂️ Прогулка по центру
  • 📸 Отличные фото-локации

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Элисты - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться тёплыми днями и ясным небом. Октябрь и апрель также подходят для визита, но могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной посещение возможно, но стоит учесть, что некоторые активности могут быть ограничены из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»

Что можно увидеть

  • Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни

Вы погружаетесь в атмосферу духовности и величия, когда посещаете Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни «Бурхн Багшин Алтн Сюме». Это впечатляющее здание служит местом для молебнов, ритуалов и праздничных служб.

История строительства

Хурул был построен за рекордно короткий срок — всего девять месяцев в 2005 году. Сегодня это крупнейший буддийский храм в Европе!

Внутреннее убранство

Внутри вас ждет самая высокая статуя Будды Шакьямуни в России и Европе. Здесь также находятся статуи 17 великих учителей — пандитов, олицетворяющих мудрость и знания буддизма.

Как совершить обряд

Перед тем как войти в хурул, важно обойти его по часовой стрелке. Прокрутите 108 молитвенных барабанов и отправьте свое позитивное пожелание «Во благо всех живых существ!» в мир. Этот процесс помогает накопить добрые заслуги.

Погружение в атмосферу

Внутри хурула вы сможете прикоснуться к удивительному искусству — хурульной росписи «дугана», которая создает неповторимую атмосферу умиротворения.

Рекомендации для посетителей

Для комфортного визита, пожалуйста, надевайте удобную одежду в зависимости от погоды и выбирайте удобную обувь, чтобы наслаждаться вашим путешествием.

Ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пагода Семи Дней
  • Скульптура «Эхо»
  • Скульптура Цаган Аав (Белого старца)
  • Скульптурный ансамбль «Джангарчи Ээлян Овла» и др
  • Бурхн Багшин Алтн Сюме
  • Мемориал «Исход и возвращение»
  • Национальный музей Республики Калмыкия ИМ.Н.Н. Пальмова - под запрос за доп. плату
  • Интерактивный музей ойрат-монгольской культуры «Музей кочевых народов» - под запрос за доп. плату
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты оплачиваются самостоятельно
  • Подношение в Золотой обители Будды Шакьямуни (100 руб. /взр., 50 руб. /дет.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
2
1
С
Это была незабываемая экскурсия с Савром!!!
Посетилили хурул,столько интересного узнали!
Прогулялись по центру Элисты,познакомились с городом и Калмыкией в целом!
Отдельно слова восхищения нашему гиду Савру! Такое уважительное отношение к гостям! (нас забрали
читать дальшеуменьшить

на экскурсию от квартиры и на комфортабельном автобусе доставляли на локации)
Давно не слышала такой правильной,краствой речи!! Видно,что Савру нравится его работа,очень увлекательно и интересно рассказывал,муж и ребенок(11 лет)были в восторге!!
Однозначно рекомендую к посещению!!
Спасибо Савру и организаторам за замечатеььное времяпровождение!

Вам был полезен этот отзыв?
О
Добрый день. Заказали экскурсия по городу Элиста. Невероятный город. Чистый, красивый, уютный. Спасибо большое нашему гиду Амуланге. Очень приветливая девушка. Рассказала много чего интересного. Желаем процветания республике Калмыкия и вашей турфирме. Поездка на долго останется в памяти!!! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Все замечательно!
Брали экскурсию для группы из 8 человек- это две наши семьи с детьми.
Гид Амуланга очень все интересно показывала и рассказывала, отвечала на все вопросы. Микроавтобус комфортный, с кондиционером. Водителю тоже большое спасибо за аккуратную езду и вежливое обращение.
Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Все замечательно!
Брали экскурсию для группы из 8 человек- это две наши семьи с детьми.
Гид Амуланга очень все интересно показывала и рассказывала, отвечала на все вопросы. Микроавтобус комфортный, с кондиционером. Водителю тоже большое спасибо за аккуратную езду и вежливое обращение.
Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная экскурсия, машина приехала прямо к дому, где мы снимали квартиру. Узнали много нового о философии буддизма, образах и символах, буддийских божествах. А также об истории калмыков. Очень приятный профессиональный гид. Вежливый внимательный водитель. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
A
Поездкой в Элисту остались довольны, особенно экскурсией проведённой гидом Савром, очень умный, грамотный и обоятельный человек, любящий своё дело. Таких гидов, как Савр наверное единицы, очень советуем воспользоваться его услугой, останетесь очень довольны!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Элисты

Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»»

Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
Пешая
1.5 часа
32 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
Пагода Семи дней, Золотые ворота, калмыцкие танцы и обряд у «Белого старца»
Начало: На Площади Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1400 ₽ за человека
Познать Элисту пятью органами чувств
Пешая
2 часа
274 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Познать Элисту пятью органами чувств
Интерактивная прогулка-погружение с самым колоритным гидом
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по Элисте - с танцующим гидом
На машине
2 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Элисте - с танцующим гидом
Покажу калмыцкие танцы, расскажу про буддизм и погадаю на костях
Начало: На улице Пушкина
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:00
от 6000 ₽ за всё до 7 чел.
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
На машине
2 часа
243 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Погрузитесь в уникальную культуру Калмыкии, узнайте о буддизме и древних цивилизациях. Откройте для себя тайны степных миграций и курганов
Начало: На улице Юрия Клыкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6150 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Элисте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Элисте
10 500 ₽ за экскурсию