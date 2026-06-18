в буддийскую культуру и насладиться величием самого крупного буддийского храма в Европе. Здесь находится самая высокая статуя Будды Шакьямуни в России и Европе. Перед входом в храм можно обойти его по часовой стрелке, вращая 108 молитвенных барабанов
Лучшее время для посещения Элисты - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться тёплыми днями и ясным небом. Октябрь и апрель также подходят для визита, но могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной посещение возможно, но стоит учесть, что некоторые активности могут быть ограничены из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни
Вы погружаетесь в атмосферу духовности и величия, когда посещаете Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни «Бурхн Багшин Алтн Сюме». Это впечатляющее здание служит местом для молебнов, ритуалов и праздничных служб.
История строительства
Хурул был построен за рекордно короткий срок — всего девять месяцев в 2005 году. Сегодня это крупнейший буддийский храм в Европе!
Внутреннее убранство
Внутри вас ждет самая высокая статуя Будды Шакьямуни в России и Европе. Здесь также находятся статуи 17 великих учителей — пандитов, олицетворяющих мудрость и знания буддизма.
Как совершить обряд
Перед тем как войти в хурул, важно обойти его по часовой стрелке. Прокрутите 108 молитвенных барабанов и отправьте свое позитивное пожелание «Во благо всех живых существ!» в мир. Этот процесс помогает накопить добрые заслуги.
Погружение в атмосферу
Внутри хурула вы сможете прикоснуться к удивительному искусству — хурульной росписи «дугана», которая создает неповторимую атмосферу умиротворения.
Рекомендации для посетителей
Для комфортного визита, пожалуйста, надевайте удобную одежду в зависимости от погоды и выбирайте удобную обувь, чтобы наслаждаться вашим путешествием.
Ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Пагода Семи Дней
Скульптура «Эхо»
Скульптура Цаган Аав (Белого старца)
Скульптурный ансамбль «Джангарчи Ээлян Овла» и др
Бурхн Багшин Алтн Сюме
Мемориал «Исход и возвращение»
Национальный музей Республики Калмыкия ИМ.Н.Н. Пальмова - под запрос за доп. плату
Интерактивный музей ойрат-монгольской культуры «Музей кочевых народов» - под запрос за доп. плату
Что включено
Транспортное обслуживание
Услуги гида
Что не входит в цену
Входные билеты оплачиваются самостоятельно
Подношение в Золотой обители Будды Шакьямуни (100 руб. /взр., 50 руб. /дет.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Это была незабываемая экскурсия с Савром!!! Посетилили хурул,столько интересного узнали! Прогулялись по центру Элисты,познакомились с городом и Калмыкией в целом! Отдельно слова восхищения нашему гиду Савру! Такое уважительное отношение к гостям! (нас забрали читать дальшеуменьшить
на экскурсию от квартиры и на комфортабельном автобусе доставляли на локации) Давно не слышала такой правильной,краствой речи!! Видно,что Савру нравится его работа,очень увлекательно и интересно рассказывал,муж и ребенок(11 лет)были в восторге!! Однозначно рекомендую к посещению!! Спасибо Савру и организаторам за замечатеььное времяпровождение!
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О
Ольга
Добрый день. Заказали экскурсия по городу Элиста. Невероятный город. Чистый, красивый, уютный. Спасибо большое нашему гиду Амуланге. Очень приветливая девушка. Рассказала много чего интересного. Желаем процветания республике Калмыкия и вашей турфирме. Поездка на долго останется в памяти!!! Спасибо!
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И
Инна
Все замечательно! Брали экскурсию для группы из 8 человек- это две наши семьи с детьми. Гид Амуланга очень все интересно показывала и рассказывала, отвечала на все вопросы. Микроавтобус комфортный, с кондиционером. Водителю тоже большое спасибо за аккуратную езду и вежливое обращение. Рекомендую!
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О
Ольга
Все замечательно! Брали экскурсию для группы из 8 человек- это две наши семьи с детьми. Гид Амуланга очень все интересно показывала и рассказывала, отвечала на все вопросы. Микроавтобус комфортный, с кондиционером. Водителю тоже большое спасибо за аккуратную езду и вежливое обращение. Рекомендую!
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А
Анна
Отличная экскурсия, машина приехала прямо к дому, где мы снимали квартиру. Узнали много нового о философии буддизма, образах и символах, буддийских божествах. А также об истории калмыков. Очень приятный профессиональный гид. Вежливый внимательный водитель. Спасибо.
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A
Andrey
Поездкой в Элисту остались довольны, особенно экскурсией проведённой гидом Савром, очень умный, грамотный и обоятельный человек, любящий своё дело. Таких гидов, как Савр наверное единицы, очень советуем воспользоваться его услугой, останетесь очень довольны!
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