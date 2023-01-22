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Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова

Музей был создан 25 марта 1921 года при архивно-музейной секции отдела образования. Экспозиция была основана на коллекциях, собранных учёными-историками Николаем Николаевичем Пальмовым и Павлом Сергеевичем Рыковым. Возглавил объединенную секцию Николай Пальмов. В конце года музей и архив были разделены и Николай Николаевич остался управлять архивом. Для широкого посетителя музей открылся только в 1931 году.

Национальный музей им. Н. Н. Пальмова» является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа. В настоящее время музей насчитывает около 70 тысяч единиц хранения. Экспозиционные площади музея составляют более 1500 кв. м. В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии.

Прогулка по старому городу и интерактивный музей «Уникальная Калмыкия»

В интерактивном музее можно прикоснуться к таинствам тенгрианства и символики ойратов, провести фотосессию в доспехах воинов и многое другое. На центральной площади Элисты расположена одна из главных достопримечательностей- Пагода Семи Дней. Попасть туда можно, пройдя через «Алтын Босх» — Золотые ворота. Если вы услышите звук колокольчика — вас ждет счастье! Здесь нас ждет статуя Будды, Пагода Семи Дней с огромным молитвенным барабаном и фонтан «Три лотоса». Спустившись вниз по аллее, мы также прогуляемся по парку «Дружба». Мы познакомим Вас со скульптура «Эхо», скульптурой Цаган Аав (Белого старца), скульптурным ансамблем «Джангарчи Ээлян Овла» и др.

Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни

«Бурхн Багшин Алтн Сюме», представляет собой величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и праздничные служения. Хурул был построен в очень короткие сроки — за девять месяцев 2005 года. Это самый крупнейший буддийский храм в Европе! Внутри стоит самая высокая статуя Будды Шакьямуни в России и Европе. На территории хурула Вы увидите статуи учителей — 17 пандитов. Перед тем как войти в хурул, необходимо обойти его по часовой стрелке, провернув 108 молитвенных барабанов и отправив свое позитивное пожелание «Во благо всех живых существ!» в мир, накопив тем самым большое количество благих заслуг. Внутри хурула вы прикоснетесь к таинствам хурульной росписи «дугана» — молельного зала.

«Город шахмат» City Chess

Его построили для проведения 33-ей Всемирной шахматной олимпиады и 69 конгресса ФИДЕ- трансфер на автотранспорте. Нас ждёт единственный в мире Музей шахмат с уникальными экспонатами. Также мы увидим Ступу Просветления (обязательно загадайте желание и обойдите ее по кругу) и скульптуру Остапа Бендера с его знаменитыми 12 стульями. И мемориал «Исход и возвращение», посвященный депортации калмыцкого народа, автор скульптуры Эрнст Неизвестный. Посетим интерактивный музей ойрат-монгольской культуры «Музей кочевых народов» (комплекс из нескольких кибиток), в котором вы можете посетить мастер-классы, попробовать национальный кисломолочный напиток — чигян.

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