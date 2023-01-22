Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»

Эта экскурсия позволит вам рассмотреть город со всех сторон, мы пройдем по нему пешком по старому городу, заглянем

Индивидуально
для 14 чел.
Эта экскурсия позволит вам рассмотреть город со всех сторон, мы пройдем по нему пешком по старому городу, заглянем в множество музеев, полюбуемся на уникальную архитектуру Элисты, увидим Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни и заедем в «Город шахмат».
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»

Что вы можете увидеть 🤩

  • Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова
  • Интерактивный музей «Уникальная Калмыкия»
  • Пагода Семи Дней
  • скульптура «Эхо»
  • скульптура Цаган Аав (Белого старца)
  • скульптурный ансамбль «Джангарчи Ээлян Овла» и др.
  • «Бурхн Багшин Алтн Сюме»
  • «Город шахмат»
  • Ступа Просветления
  • Мемориал «Исход и возвращение»
  • Интерактивный музей ойрат-монгольской культуры «Музей кочевых народов»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова
    Музей был создан 25 марта 1921 года при архивно-музейной секции отдела образования. Экспозиция была основана на коллекциях, собранных учёными-историками Николаем Николаевичем Пальмовым и Павлом Сергеевичем Рыковым. Возглавил объединенную секцию Николай Пальмов. В конце года музей и архив были разделены и Николай Николаевич остался управлять архивом. Для широкого посетителя музей открылся только в 1931 году.
    Национальный музей им. Н. Н. Пальмова» является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа. В настоящее время музей насчитывает около 70 тысяч единиц хранения. Экспозиционные площади музея составляют более 1500 кв. м. В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии.
    Прогулка по старому городу и интерактивный музей «Уникальная Калмыкия»
    В интерактивном музее можно прикоснуться к таинствам тенгрианства и символики ойратов, провести фотосессию в доспехах воинов и многое другое. На центральной площади Элисты расположена одна из главных достопримечательностей- Пагода Семи Дней. Попасть туда можно, пройдя через «Алтын Босх» — Золотые ворота. Если вы услышите звук колокольчика — вас ждет счастье! Здесь нас ждет статуя Будды, Пагода Семи Дней с огромным молитвенным барабаном и фонтан «Три лотоса». Спустившись вниз по аллее, мы также прогуляемся по парку «Дружба». Мы познакомим Вас со скульптура «Эхо», скульптурой Цаган Аав (Белого старца), скульптурным ансамблем «Джангарчи Ээлян Овла» и др.

    Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни

    «Бурхн Багшин Алтн Сюме», представляет собой величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и праздничные служения. Хурул был построен в очень короткие сроки — за девять месяцев 2005 года. Это самый крупнейший буддийский храм в Европе! Внутри стоит самая высокая статуя Будды Шакьямуни в России и Европе. На территории хурула Вы увидите статуи учителей — 17 пандитов. Перед тем как войти в хурул, необходимо обойти его по часовой стрелке, провернув 108 молитвенных барабанов и отправив свое позитивное пожелание «Во благо всех живых существ!» в мир, накопив тем самым большое количество благих заслуг. Внутри хурула вы прикоснетесь к таинствам хурульной росписи «дугана» — молельного зала.

    «Город шахмат» City Chess

    Его построили для проведения 33-ей Всемирной шахматной олимпиады и 69 конгресса ФИДЕ- трансфер на автотранспорте. Нас ждёт единственный в мире Музей шахмат с уникальными экспонатами. Также мы увидим Ступу Просветления (обязательно загадайте желание и обойдите ее по кругу) и скульптуру Остапа Бендера с его знаменитыми 12 стульями. И мемориал «Исход и возвращение», посвященный депортации калмыцкого народа, автор скульптуры Эрнст Неизвестный. Посетим интерактивный музей ойрат-монгольской культуры «Музей кочевых народов» (комплекс из нескольких кибиток), в котором вы можете посетить мастер-классы, попробовать национальный кисломолочный напиток — чигян.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • транспортное обслуживание
    • услуги гида
    Что не входит
    • Входные билеты оплачиваются самостоятельно
    • Подношение в Золотой обители Будды Шакьямуни (100 руб. /взр., 50 руб. /дет.)
    • Интерактивный музей ойрат-монгольской культуры (комплекс из нескольких кибиток), в котором вы можете услышать народные песни, посетить мастер классы, попробовать национальный кисломолочный напиток — чигян (200 руб. взр. 150 руб. /дет. при групповом посещении и 300 руб. /взр. 250 руб. /дет. при индивидуальном).
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 10:00
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 10:00

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Элисты

    🎩Индивидуальные🔭ОбзорныеСтарый город🗽Достопримечательности

    Еще несколько похожих предложений в Элисте

    Элиста - степная жемчужина
    Индивидуально
    для 7 чел.
    5
    1
    4 900
    за 1-7 чел.
    Элиста - степная жемчужина
    Экскурсия по Элисте - это ознакомление с достопримечательностями, культовыми сооружениями столицы Калмыкии
    Ежедневно в 09:00
    Элиста — степной оазис и буддийский центр
    Индивидуально
    для 7 чел.
    4.8
    16
    4 900
    за 1-7 чел.
    Очень популярно сейчас
    Элиста — степной оазис и буддийский центр
    👣 Пешеходные
    Культовые достопримечательности города, крупнейший буддийский храм в Европе и Сити-Чесс
    18 янв
    19 янв
    20 янв
    ещё...
    Элиста — дочь калмыцких степей
    Индивидуально
    для 30 чел.
    5
    9
    1 300
    за 1-30 чел.
    Элиста — дочь калмыцких степей
    👣 Пешеходные
    Увидеть главные памятники столицы, узнать историю региона и проникнуться восточным колоритом
    22 янв
    23 янв
    5 фев
    ещё...
    Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
    Индивидуально
    для 30 чел.
    5
    2
    1 250
    за 1-30 чел.
    Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
    Республика Калмыкия - один из самых аутентичных регионов России с неповторимой флорой и фауной
    22 янв
    23 янв
    ещё...
    По выходным и праздничным дням с 8 часов утра до 8 часов вечера
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Элисте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Элисте
    ХОРОШО
    🇷🇺
    ТАМ