Золотая обитель Будды Шакьямуни – экскурсии в Элисте

Найдено 3 экскурсии в категории «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в Элисте, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тропа буддиста - святые места Элисты
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Элисте
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Элисты, где буддизм и калмыцкая культура сливаются воедино
Начало: Общественная парковка гостиницы «Элиста»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9500 ₽ за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 14 чел.
Солнечный город Элиста
Погрузитесь в мир древних традиций и современной культуры Элисты, посетив Храм Золотая обитель Будды и уникальные музеи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
1 апр в 10:00
2 апр в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомство с Калмыкией: свидание с Элистой
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Калмыкией: свидание с Элистой
Погрузитесь в калмыцкий колорит с Любовью. Исследуйте шахматную столицу России и узнайте больше о буддизме в Центральном Хуруле
Начало: Пагода Семи Дней
4 апр в 13:00
7 апр в 16:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    2 августа 2024
    Тропа буддиста - святые места Элисты
    Экскурсовод Ольга- супер! Рассказ был очень интересный, поездка комфортной. Мы довольны. Узнали много нового. Всем рекомендую и советую побывать на другой планете - Калмыкия, Элиста!
  • А
    Анастасия
    19 июня 2024
    Тропа буддиста - святые места Элисты
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Ольга - замечательная! Очень интересно нам рассказывала о буддизм в Колмыкии и много исторических фактов узнали! Всем рекомендуем!
  • И
    Инна
    1 мая 2024
    Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
    Все замечательно! Брали экскурсию для группы из 8 человек- это две наши семьи с детьми. Гид Амуланга очень все интересно показывала и рассказывала, отвечала на все вопросы. Микроавтобус комфортный, с кондиционером. Водителю тоже большое спасибо за аккуратную езду и вежливое обращение. Рекомендую!
  • А
    Анна
    16 апреля 2024
    Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
    Отличная экскурсия, машина приехала прямо к дому, где мы снимали квартиру. Узнали много нового о философии буддизма, образах и символах, буддийских божествах. А также об истории калмыков. Очень приятный профессиональный гид. Вежливый внимательный водитель. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тропа буддиста - святые места Элисты
  2. Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
  3. Знакомство с Калмыкией: свидание с Элистой
Какие места ещё посмотреть в Элисте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Храм Будды Шакьямуни
  2. Пагода Семи Дней
  3. Одинокий тополь
  4. Золотые Ворота
  5. Курганная группа «Элистинская»
  6. Храм Сякюсн-Сюме
  7. Ступа Просветления
Сколько стоит экскурсия по Элисте в марте 2025
Сейчас в Элисте в категории "Золотая обитель Будды Шакьямуни" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 9500. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Элисте на 2025 год по теме «Золотая обитель Будды Шакьямуни», 18 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май