Л Лариса Тропа буддиста - святые места Элисты Экскурсовод Ольга- супер! Рассказ был очень интересный, поездка комфортной. Мы довольны. Узнали много нового. Всем рекомендую и советую побывать на другой планете - Калмыкия, Элиста!

А Анастасия Тропа буддиста - святые места Элисты Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Ольга - замечательная! Очень интересно нам рассказывала о буддизм в Колмыкии и много исторических фактов узнали! Всем рекомендуем!

И Инна Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста» Все замечательно! Брали экскурсию для группы из 8 человек- это две наши семьи с детьми. Гид Амуланга очень все интересно показывала и рассказывала, отвечала на все вопросы. Микроавтобус комфортный, с кондиционером. Водителю тоже большое спасибо за аккуратную езду и вежливое обращение. Рекомендую!