Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Элисте
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Элисты, где буддизм и калмыцкая культура сливаются воедино
Начало: Общественная парковка гостиницы «Элиста»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Солнечный город Элиста
Погрузитесь в мир древних традиций и современной культуры Элисты, посетив Храм Золотая обитель Будды и уникальные музеи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
1 апр в 10:00
2 апр в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Калмыкией: свидание с Элистой
Погрузитесь в калмыцкий колорит с Любовью. Исследуйте шахматную столицу России и узнайте больше о буддизме в Центральном Хуруле
Начало: Пагода Семи Дней
4 апр в 13:00
7 апр в 16:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса2 августа 2024Экскурсовод Ольга- супер! Рассказ был очень интересный, поездка комфортной. Мы довольны. Узнали много нового. Всем рекомендую и советую побывать на другой планете - Калмыкия, Элиста!
- ААнастасия19 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Ольга - замечательная! Очень интересно нам рассказывала о буддизм в Колмыкии и много исторических фактов узнали! Всем рекомендуем!
- ИИнна1 мая 2024Все замечательно! Брали экскурсию для группы из 8 человек- это две наши семьи с детьми. Гид Амуланга очень все интересно показывала и рассказывала, отвечала на все вопросы. Микроавтобус комфортный, с кондиционером. Водителю тоже большое спасибо за аккуратную езду и вежливое обращение. Рекомендую!
- ААнна16 апреля 2024Отличная экскурсия, машина приехала прямо к дому, где мы снимали квартиру. Узнали много нового о философии буддизма, образах и символах, буддийских божествах. А также об истории калмыков. Очень приятный профессиональный гид. Вежливый внимательный водитель. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
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