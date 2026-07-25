Описание экскурсииСовершите небольшое путешествие в Калмыкию для созерцания необыкновенного чуда природы! Близ Каспийского моря, с середины июля и до середины августа посреди водных просторов буйным цветом распускаются лотосы. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Способ передвижения посетителей по маршруту — автомобильно-пеший.
Ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лотос священный для калмыков цветок. Он цветет всего несколько дней
- Поклонение Статуе Будды Грядущего Времени - Будде Майрейя
- Горящий источник
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Обед в кафе г. Лагань
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Прекрасная экскурсия! Автомобиль с кондиционером, да Патриот, но очень комфортно и водитель профи👍👍👍Да долго ехать, НО то что мы увидели,это стоит всех денег, это превзошло наше ожидание! Красота лотосов не сравнится ни с чем! Мы в живую плавали в лотосах, фотки чудесные. Словами не передать их запах и красоту! Купание среди лотосов это вообще незабываемое ощущение😍😍😍
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Н
Лотосы красивые, дорога тяжелая
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25 000 ₽ за экскурсию