С Светлана

Прекрасная экскурсия! Автомобиль с кондиционером, да Патриот, но очень комфортно и водитель профи👍👍👍Да долго ехать, НО то что мы увидели,это стоит всех денег, это превзошло наше ожидание! Красота лотосов не сравнится ни с чем! Мы в живую плавали в лотосах, фотки чудесные. Словами не передать их запах и красоту! Купание среди лотосов это вообще незабываемое ощущение😍😍😍