Познавательные экскурсии на природе в Элисте

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Элисте, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
«Птицы озера Маныч-Гудило»: экологическое путешествие в мир дикой природы
Погрузитесь в мир дикой природы на озере Маныч-Гудило. Уникальная возможность наблюдать за редкими видами птиц и растений
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Экологического маршрут — Птицы озера Маныч-Гудило Протяженность маршрута — 11 км»
Расписание: Ежедневно в 07:00
1 июля в 07:00
2 июля в 07:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
«Тропою Сайгака» - экологический маршрут
Индивидуальная
9 часов
«Тропою Сайгака»: незабываемое приключение в мире дикой природы Элисты
Встречайте дикую природу России на экскурсии «Тропою Сайгака». Наблюдайте за редкими животными и птицами в заповеднике Элисты
Начало: Ваш отель
«Основная цель посещения заповедника для большей части туристов — наблюдение в дикой природе степной антилопы-сайгака»
Расписание: Ежедневно в 07:00
1 июля в 07:00
2 июля в 07:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Живая природа Степи
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс по войлоковалянию: от начинающего до профессионала в Элисте
Захватывающий мастер-класс по войлоковалянию ждет вас в Элисте! Научитесь создавать уникальные игрушки из шерсти, даже если вы новичок
Начало: Ваш отель
«Центр редких животных европейских степей Ассоциации «Живая природа степи»»
Расписание: по договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    17 сентября 2023
    «Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
    Все прошло хорошо,- пунктуальность, вежливые гиды, инспектор и водитель.
  • И
    Ирина
    27 апреля 2023
    «Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
    Мне очень понравилась, хотя я всё по-другому себе представляла (исходя из рекламы). Видела тюльпановые поля. Маршрут длился около пяти часов.
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    Я видела вблизи семью серых журавлей. На водоёме были лебеди, чайки, разнообразные утки, кулики. Особый восторг вызвала колония пеликанов. Сфотографировала лису. Нас везде сопровождали жаворонки, желтые трясогузки и другие мелкие птички. Иногда вблизи дороги взлетали и хищные птицы. Советую всем, кто любит природу, побывать здесь.

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
  2. «Тропою Сайгака» - экологический маршрут
  3. Живая природа Степи
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  3. Пагода Семи Дней
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Сколько стоит экскурсия по Элисте в июне 2024
Сейчас в Элисте в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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