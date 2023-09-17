читать дальше Я видела вблизи семью серых журавлей. На водоёме были лебеди, чайки, разнообразные утки, кулики. Особый восторг вызвала колония пеликанов. Сфотографировала лису. Нас везде сопровождали жаворонки, желтые трясогузки и другие мелкие птички. Иногда вблизи дороги взлетали и хищные птицы. Советую всем, кто любит природу, побывать здесь.

Мне очень понравилась, хотя я всё по-другому себе представляла (исходя из рекламы). Видела тюльпановые поля. Маршрут длился около пяти часов.