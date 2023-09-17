1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
«Птицы озера Маныч-Гудило»: экологическое путешествие в мир дикой природы
Погрузитесь в мир дикой природы на озере Маныч-Гудило. Уникальная возможность наблюдать за редкими видами птиц и растений
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Экологического маршрут — Птицы озера Маныч-Гудило Протяженность маршрута — 11 км»
Расписание: Ежедневно в 07:00
1 июля в 07:00
2 июля в 07:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
«Тропою Сайгака»: незабываемое приключение в мире дикой природы Элисты
Встречайте дикую природу России на экскурсии «Тропою Сайгака». Наблюдайте за редкими животными и птицами в заповеднике Элисты
Начало: Ваш отель
«Основная цель посещения заповедника для большей части туристов — наблюдение в дикой природе степной антилопы-сайгака»
Расписание: Ежедневно в 07:00
1 июля в 07:00
2 июля в 07:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс по войлоковалянию: от начинающего до профессионала в Элисте
Захватывающий мастер-класс по войлоковалянию ждет вас в Элисте! Научитесь создавать уникальные игрушки из шерсти, даже если вы новичок
Начало: Ваш отель
«Центр редких животных европейских степей Ассоциации «Живая природа степи»»
Расписание: по договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга17 сентября 2023Все прошло хорошо,- пунктуальность, вежливые гиды, инспектор и водитель.
- ИИрина27 апреля 2023Мне очень понравилась, хотя я всё по-другому себе представляла (исходя из рекламы). Видела тюльпановые поля. Маршрут длился около пяти часов.
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Природа и пейзажи»
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