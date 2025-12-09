Описание тура
Хотите увидеть поющие барханы, солёные озёра, горящий источник, бескрайние поля разноцветных степных тюльпанов и ирисов? Посетить храмы и священные места буддийской культуры, продегустировать блюда традиционной калмыцкой кухни, послушать горловое пение и окунуться в быт местного народа? Тогда ждём вас в нашем весеннем туре по Калмыкии!
Встреча в аэропорту, Одинокий тополь и хурул
Встреча в аэропорту Элисты в 15:00. Заселение в отель, обед. После обеда посетим Первый хурул Калмыкии в постсоветский период – Сякускн Сюме, где живут монахи. А также заедем в степь к священному дереву - природному памятнику местного значения "Одинокий тополь". По легенде когда-то там была тополиная роща, но со временем степь не пощадила деревья, выжило лишь единственное дерево, которое сейчас является домом для многих птиц. Его окружают восемь буддийских ступ, и ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула.
Также увидим ветряки советских времён, к сожалению, уже не работающие. На ужин заедем в лучший ресторан города, чтобы познакомиться с местной кухней.
Барханы, заповедные земли, соленые озера
Этот день посвятим невероятно интересному Черноземельскому району Калмыкии! Сперва узнаем чуть больше о быте и культуре местного народа в калмыцкой юрте, примерим национальные костюмы, послушаем горловое пение, попробуем разгадать калмыцкую головоломку и завязать калмыцкий узел. Можно будет прокатиться на калмыцком верблюде или освоить стрельбу из лука (включено в стоимость). А после вкусного обеда из блюд калмыцкой кухни отправимся в ещё одно интересное место республики - место, где встречаются все 4 стихии, где у вас будет уникальная возможность поджечь воду! Посетим также соленое озеро, которое благодаря живущим в нем микроорганизмам архей рода Галобактерий, окрашивается в розовый цвет. Они также известны своими антиоксидантными свойствами, поэтому грязь озера обладает целебными свойствами и может использоваться в производстве косметики и биологически активных добавок.
А любоваться закатом будем посреди пустыни, где поют барханы и живут ящерицы-круглоголовки. Вечером вернёмся обратно в Элисту.
Протяжённость автомобильного маршрута - 350 км.
Бескрайние степи и цветущие тюльпаны
После завтрака отправляемся любоваться главной гордостью Калмыкии в апреле - полями диких тюльпанов! Желтые, красные, розовые, фиолетовые, белые и даже чёрные тюльпаны застилают поля пёстрым ковром до самого горизонта!? Это однозначно стоит увидеть! Ведь Калмыкия - единственное место России, где тюльпаны цветут в естественных условиях без вмешательства человека, ещё и в таком количестве! Здесь всего 3 вида тюльпанов, в том числе и краснокнижный тюльпан Шренка. Существует даже гипотеза, что именно Калмыкия является родиной тюльпанов (а не Турция или Нидерланды). Кроме цветущих полей, мы с вами увидим соленое озеро Маныч-Гудило, которое само по себе достойно пристального внимания. Оно находится в Кумо-Манычской впадине, по которой проходит современная граница Европы и Азии, и является остатком пролива, некогда соединявшего Черное и Каспийское моря. Сегодня на островах озера и около него гнездятся редкие птицы, которых мы с вами возможно увидим: розовый и кудрявый пеликаны, черноголовый хохотун, занесённые в Красную книгу, и др. При благоприятных погодных условиях мы сможем на моторной лодке добраться до одного из островов озера, который в апреле тоже весь усыпан степными тюльпанами.
В районе 16:00 вернемся в г. Элисту, где посетим Музей кочевых народов, где узнаем много нового о традиционном кочевом жилище, быте, традициях и обрядах калмыцкого народа. Познакомимся с Того Бигч - традиционным калмыцким письмом, созданной в 1648 году ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой, с калмыцкой и монгольской музыкальной культурой. В музее также проводятся мастер-классы по калмыцкому танцу.
Протяжённость автомобильного маршрута - 470 км.
Столица республики, буддийские храмы, аэропорт
Этот день мы посвятим столице республике, а также узнаем чуть больше о буддизме. Совершим пешую прогулку по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», «Золотых ворот», Статуи «Цаган Аав» – хозяина Степи, прогуляемся по парку Дружбы и посетим главный буддийский храм Калмыкии - «Золотая обитель Будды Шакьямуни», а также заедем на мемориал «Исход и Возвращение», посвященный депортации калмыков в Сибирь. После обеда зайдем в Национальный музей им. Н. Н. Пальмова, в экспозиционных залах которого подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии. А дальше отправимся в аэропорт.
2-x местный номер
Что включено
- Проживание в 2-местных номерах в отеле Marco Polo 4* г. Элисты (3 ночи)
- Завтраки
- Трансфер из и в аэропорт, а также по всему маршруту
- Прогулка на моторной лодке на остров озера Маныч-Гудило
- Посещение этно-стана «Страна Бумба», фотосессия в нац. костюмах
- Катание на верблюдах
- Билеты в Национальный музей Республики
- Билеты в интерактивный музей кочевых народов
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к месту старта тура и обратно
- Обеды и ужины
- Личные расходы и сувениры
- Алкогольные и дополнительные напитки
- Прочие расходы не включенные в стоимость
- Медицинская страховка