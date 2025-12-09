3 день

Бескрайние степи и цветущие тюльпаны

После завтрака отправляемся любоваться главной гордостью Калмыкии в апреле - полями диких тюльпанов! Желтые, красные, розовые, фиолетовые, белые и даже чёрные тюльпаны застилают поля пёстрым ковром до самого горизонта!? Это однозначно стоит увидеть! Ведь Калмыкия - единственное место России, где тюльпаны цветут в естественных условиях без вмешательства человека, ещё и в таком количестве! Здесь всего 3 вида тюльпанов, в том числе и краснокнижный тюльпан Шренка. Существует даже гипотеза, что именно Калмыкия является родиной тюльпанов (а не Турция или Нидерланды). Кроме цветущих полей, мы с вами увидим соленое озеро Маныч-Гудило, которое само по себе достойно пристального внимания. Оно находится в Кумо-Манычской впадине, по которой проходит современная граница Европы и Азии, и является остатком пролива, некогда соединявшего Черное и Каспийское моря. Сегодня на островах озера и около него гнездятся редкие птицы, которых мы с вами возможно увидим: розовый и кудрявый пеликаны, черноголовый хохотун, занесённые в Красную книгу, и др. При благоприятных погодных условиях мы сможем на моторной лодке добраться до одного из островов озера, который в апреле тоже весь усыпан степными тюльпанами.

В районе 16:00 вернемся в г. Элисту, где посетим Музей кочевых народов, где узнаем много нового о традиционном кочевом жилище, быте, традициях и обрядах калмыцкого народа. Познакомимся с Того Бигч - традиционным калмыцким письмом, созданной в 1648 году ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой, с калмыцкой и монгольской музыкальной культурой. В музее также проводятся мастер-классы по калмыцкому танцу.

Протяжённость автомобильного маршрута - 470 км.

