Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
«Бурхн Багшин алтн сюме) – крупнейший буддийский храм в Европе»
6 фев в 10:00
16 фев в 10:00
от 31 300 ₽ за человека
Когда калмыцкие степи расцветают: весенний отдых в Элисте в период тюльпанов
Посетить Пагоду семи дней и хурулы, побывать в гостях у кочевников и увидеть Розовое озеро
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50
6 апр в 14:50
9 апр в 14:50
47 500 ₽ за человека
Калмыкия в цвету: буддийские святыни, кочевые народы и ковёр из тюльпанов
Увидеть Пагоду семи дней и хурулы, побывать в кибитке, попробовать борцоки, чигян и солёный чай
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50
6 апр в 14:50
9 апр в 14:50
32 500 ₽ за человека
Калмыкия - родина тюльпанов
Поля тюльпанов, буддийские храмы, солёное озеро, джиппинг по дюнам и культура Калмыкии за 4 дня
17 апр в 10:00
13 апр в 10:00
от 45 500 ₽ за человека
