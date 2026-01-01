Когда калмыцкие степи расцветают: весенний отдых в Элисте в период тюльпанов
Посетить Пагоду семи дней и хурулы, побывать в гостях у кочевников и увидеть Розовое озеро
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50
«Это самый большой буддийский храм Калмыкии и один из крупнейших в Европе»
6 апр в 14:50
9 апр в 14:50
47 500 ₽ за человека
Калмыкия в цвету: буддийские святыни, кочевые народы и ковёр из тюльпанов
Увидеть Пагоду семи дней и хурулы, побывать в кибитке, попробовать борцоки, чигян и солёный чай
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50
«Это самый большой буддийский храм Калмыкии и один из крупнейших в Европе»
6 апр в 14:50
9 апр в 14:50
32 500 ₽ за человека
Калмыкия - родина тюльпанов
Поля тюльпанов, буддийские храмы, солёное озеро, джиппинг по дюнам и культура Калмыкии за 4 дня
«Посетить храмы и священные места буддийской культуры, продегустировать блюда традиционной калмыцкой кухни, послушать горловое пение и окунуться в быт местного народа»
17 апр в 10:00
13 апр в 10:00
от 45 500 ₽ за человека
