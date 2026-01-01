Найдено 3 тура в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Элисте, цены от 32 500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 5 дней Когда калмыцкие степи расцветают: весенний отдых в Элисте в период тюльпанов Посетить Пагоду семи дней и хурулы, побывать в гостях у кочевников и увидеть Розовое озеро Начало: Аэропорт Элисты, 14:50 «Это самый большой буддийский храм Калмыкии и один из крупнейших в Европе» 47 500 ₽ за человека На машине 4 дня Калмыкия в цвету: буддийские святыни, кочевые народы и ковёр из тюльпанов Увидеть Пагоду семи дней и хурулы, побывать в кибитке, попробовать борцоки, чигян и солёный чай Начало: Аэропорт Элисты, 14:50 «Это самый большой буддийский храм Калмыкии и один из крупнейших в Европе» 32 500 ₽ за человека Джиппинг 4 дня Калмыкия - родина тюльпанов Поля тюльпанов, буддийские храмы, солёное озеро, джиппинг по дюнам и культура Калмыкии за 4 дня «Посетить храмы и священные места буддийской культуры, продегустировать блюда традиционной калмыцкой кухни, послушать горловое пение и окунуться в быт местного народа» от 45 500 ₽ за человека Все туры Элисты

