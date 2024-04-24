В этом туре Вы окунетесь в праздничную атмосферу Калмыкии, посетите самые значимые буддийские храмы республики и интересные музеи. А еще насладитесь традиционной калмыцкой кухней. В 2011 году праздник Цаган Сар был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Дегустация национальной кухни, экскурсия по Элисте, калмыцкая чайная церемония, Галерея калмыцких художников и мастеров НХП, мастерская художников Александра и Халги Поваевых
14:00 Заселение в отель самостоятельно.
14:50 Встреча с гидом в холле отеля.
15:00 Обед в кафе «Калмыцкая кухня №1».
Формат — дегустация блюд традиционной национальной кухни.
Предлагается первое знакомство с яркой и богатой кухней региона, которая славится своими ароматными и вкусными блюдами, основанными на самых свежих ингредиентах местного производства.
Дегустация также позволяет определить вкусовые предпочтения определенной группы туристов, с учетом ее результатов формируется дальнейшее меню в рамках программы тура.
Благопожелание от солистов ансамбля «Зултурган» — калмыцкие песни
16:00 Экскурсия по г. Элиста с экскурсоводом и внешним осмотром Пагоды Семи Дней и Золотых Ворот «Алтн Босх».
1) «Пагода семи дней» — построена она в 2005 году. Название пагоды связано с семью буддами, пришедшими в наш мир. Остроконечный шпиль пагоды символизирует выход из сансары и достижение нирваны. В корпусе пагоды размещён молитвенный барабан диаметром 1,2 метра и высотой 1,8 метра.
Барабан весит 2 тонны и на нём нанесены золотыми буквами надписи мантры «Ом мани падме хум» на тибетском языке, санскрите и калмыцком языке азбукой Тодо Бичиг и в нем заложены 75 миллионов мантр.
2) Алтн Босх — Золотые ворота Алтн Босх, выполненные в традициях буддийской архитектуры. Золотые ворота были установлены в 1998 году. Высота сооружения составляет 15 метров. Это — символ священного порога, переступив через который человек духовно очищается, обретает уверенность и силу.
3) Исход и Возвращение — мемориал, посвященный депортации калмыцкого народа.
4) Ступа Просветления, Ступа, исполняющая желания, единственная Ступа в Калмыкии, в которую можно войти.
17:30 Посещение Чайного клуба — калмыцкая чайная церемония.
18:00 Посещение Галереи калмыцких художников и мастеров НХП, Посещение мастерской художников Александра и Халги Поваевых.
Мастер-класс по живописи за доп. плату по предварительному заказу при бронировании тура.
Свободный вечер.
Ужин самостоятельный.
Национальный краеведческий музей, шахматный городок «Сити-Чесс», интерактивный Музей кочевых народов, презентация старокалмыцкой письменности, мастер-классы по приготовлению калмыцких блюд
Завтрак в отеле.
09:40 Встреча с гидом в холле отеля.
10:00 Национальный краеведческий музей им Н. Пальмова
Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова был основан 25 марта 1921 года и является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.
У истоков его создания стояли выдающиеся профессора Н. Н. Пальмов и П. С. Рыков. Их усилиями были собраны богатейшие археологические и этнографические материалы, которые легли в основу первых коллекций Калмыцкого музея
11:15 Экскурсия в шахматный городок «Сити-Чесс».
Уникальный шахматный город был построен в 1998 году для проведения Всемирной шахматной олимпиады и конгресса ФИДЕ. Центральный объект — Дворец шахмат, напоминающий калмыцкую кибитку, в котором проходила шахматная олимпиада и 69-й конгресс ФИДЕ.
Сити-Чесс после проведения нескольких международных бьеннале стал традиционным местом проведения международных и общероссийских форумов, соревнований, деловых симпозиумов, выставок, научных и культурных встреч.
Территорию комплекса украшают десятки художественных скульптурных композиций, выполненных участниками международного симпозиума скульпторов «Планета Каисса» в 1998 году. На центральной аллее установлена Золотая корона, названная скульптором В. Васькиным Йорял (Благопожелание).
11:45 Посещение интерактивного Музея кочевых народов Республики Калмыкия (1,5 часа).
Знакомство с традиционным кочевым жилищем, бытом, традициями и обрядами калмыцкого народа. В интерактивном музее можно сделать фотосессию в национальных костюмах (около 60 костюмов), пострелять из лука, научиться разгадывать уникальные калмыцкие головоломки, научиться завязывать калмыцкий узел.
Знакомство с калмыцкой, монгольской музыкальной культурой. Туристы услышат звучание народных музыкальных инструментов и популярные калмыцкие народные песни в исполнении профессионального музыканта и певицы. В музее также проводятся мастер-классы по калмыцкому танцу.
Программа включает также чаепитие. Туристов ожидают дегустации традиционного калмыцкого чая с борцоками, национальных кисломолочных напитков чигяна и кумыса.
Презентация Тодо Бичг — старокалмыцкой письменности, созданной в 1648 году ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой. Название этой письменности буквально переводится как “ясное письмо”, ведь в отличие от других монгольских систем письма именно Тодо-бичг наиболее понятен и лёгок для чтения
Музей кочевых народов в г. Элиста — единственное место в России, где можно заказать именной оберег на старокалмыцком вертикальном письме (в Бурятии пишут на старомонгольском письме).
Мастер-каллиграф пишет индивидуальные благопожелания вертикальным древним письмом. Обычно туристы заказывают свое имя, или имя того, кому он делает оберег-подарок, и пожелания, самые сокровенные мысли, мечты можно переложить на древнее буддийское письмо, повесить на видное место в своем жилище на северо-восточной стороне, там, где циркулирует много энергии, и ваши мечты будут сбываться. Так работает это письмо.
Можно сделать предварительный заказ. К вашему приезду мастер подготовит и вручит вам ваш именной оберег.
14:00 Обед в кафе «Времена года» с мастер-классом по приготовлению калмыцких блюд:
- мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая «Джомба» — любимого напитка кочевников.
Калмыцкий чай известен с древнейших времен.
Он согревает в холода и утоляет жажду в жару, насыщает и питает организм. У него оригинальный вкус, поэтому он уже давно «пересек границы» степей, и его с удовольствием пьют люди по всему миру.
- мастер-класс по приготовлению калмыцких борцоков.
Существуют блюда, обладающие куда более глубоким смыслом, чем может показаться на первый взгляд. Пример тому – древние калмыцкие рецепты. Борцоки — удивительное блюдо, которое легко готовить, но оно обладает удивительной историей.
У разных этнических групп существуют различные вариации рецепта. Борцоки могут иметь самую разнообразную форму. Но смысл их всегда один — пожелание счастья.
Приготовленные самостоятельно борцоки туристы могут взять с собой и в качестве подношения отнести в Центральны хурул в день празднования Цаган Сар.
Свободное время.
18:00 Посещение Национального драматического театра им. Б. Басангова или Республиканского русского театра драмы и комедии Калмыкии Республики Калмыкия по желанию (по желанию, за доп. плату).
Ужин самостоятельный.
Праздник Цаган Сар
Завтрак в отеле.
Надеваем новые наряды (что-то из одежды обязательно должно быть новым и белым).
07:20 Встреча с гидом в холле отеля.
07:30 Выезд в этнохотон «Церен» (в6 км в пригороде г. Элиста).
08:00 Обряд открытия белой дороги и благополучия в жизни и делах на территории этнохотона «Церен».
Ритуал привлекает благотворные энергии, делая его местом присутствия духовной силы, очищает и защищает его, а также гармонизирует силы и энергии. В ходе ритуала устанавливается связь с местами силы, как источниками духовных энергий, привлекаемых в освященное пространство. Ритуал использует божественные имена и слова силы, повторяемые как мантры, а также символ связи с местами силы.
Благословения на начало и открытие дорог.
Дополнительные подношения шаманке можете преподнести самостоятельно на месте.
10:00 Экскурсия по юртам:
- Музей калмыцкого казачества;
- ханская юрта площадью 120 кв. м.;
- юрта ойрат-монголов.
В этнохотоне «Церен» можно сделать фотосессию в национальных костюмах, есть аутентичные фотозоны, подняться на смотровую казачью вышку, покачаться на монгольских качелях, пострелять из лука, продегустировать Кумыс и Чигян, молочную араку, калмыцкий молочный чай, борцоки, покататься на верблюдах, покататься на лошадях.
11:15 Посещение Хурула «Сякюсн Сюме».
Храм представляет собой двадцатиметровое двухэтажное здание с надстройкой в виде двухъярусной пагоды. Здание вытянулось двадцать метров в длину, девятнадцать в ширину.
Центральное место первого этажа «Сякюсн-Сюме» занимает алтарь и почти четырехметровая статуя Будды Шакьямуни, покрытая золотом. Одно из основных правил поведения в храме — не поворачиваться спиной к Будде, передвигаясь по направлению Солнца.
Находится хурул на окраине города за его границами, по дороге в поселок Аршан. Место для строительства было освящено Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию в 1992 году, а сам храм был построен в 1996 году. Вокруг Сякюсн-Сюме степь, ветра, а рядом лишь несколько домиков, в которых проживают монахи.
12:15 Экскурсия по Центральному хурулу "Золотая обитель Будды Шакьямуни".
Внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом, дуган, музей.
Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, и один из крупнейших в Европе. Здание хурула 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды. Храм является одной из главных достопримечательностей Элисты.
Он представляет собой величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения.
При обходе алтаря можно положить монеты. Будет считаться подношением.
13:30 Праздничный обед в кафе города, калмыцкая кухня, входит в стоимость.
14:30 Участие в праздничных мероприятиях города Элисты, посвященных Цаган Сар.
Концерты, мероприятия с погружением в празднование Цаган Сар.
Прогулка по праздничному городу. Участие в мероприятиях города.
Ужин самостоятельный.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Свободное время на посещение сувенирных лавок, мясных и колбасных рынков.
11:30 Трансфер в аэропорт города вылета оплачивается самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Азия 3*
|31 000
|Элиста 3*
|33 500
|Марко Поло 4*
|40 500
Групповой тариф, группа от 6 до 10 человек.
Индивидуальные группы и группы до 6 чел. под запрос.
Варианты проживания
Гостиница «Азия» 3
Расположившись в центральной части города Элиста, отель «Азия» считается одним из самых уютных в крае. Каждый его постоялец получает условия, максимально приближенные к домашним.
Все номера предназначены для некурящих. В оформлении выдержан классический стиль, но при этом каждой из них имеет свою дизайнерскую индивидуальность. Для удобства установлена большая кровать, плазменный телевизор, имеется отдельный санузел.
Гостиница «Элиста» 3
Отель Elista с баром расположен в городе Элиста. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, банкомат и бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.
Все номера отеля оснащены кондиционером и телевизором.
Ежедневно в отеле Elista сервируется континентальный завтрак.
Гостиница «Марко Поло» 4
Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. Отель находится в 6,3 км от хутора Шаргадыка и поселка Магна, а также в 10 км от поселка Гашун-Булг. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отеле города Элиста, 3 ночи
- Экскурсии по программе
- Питание по программе: 3 завтрака, 3 обеда
- Входные билеты в музеи, хурулы
- Мастер-классы: по приготовлению калмыцкого чая, по приготовлению борцоков
- Проведение обряда
- Групповые трансферы по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элиста/г. Волгограда и обратно
- Трансфер от/до аэропорта г. Волгоград: 1 500 руб. /чел. в одну сторону (бронируется заранее)
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 – все зависит от вашего фототипа.
Что нужно знать при посещении хурула?
Вход в хурул вход СТРОГО без обуви (иначе не пустят). Дополнительно возьмите носочки, босиком тоже нельзя в храм. Желательно взять пакеты для обуви (можно взять с собой в хурул, чтобы обувь не потерялась и долго не искать на выходе). Вход без головного убора.
Может ли меняться программа тура?
Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тур. объектов, может происходить в тёмное время суток.
Туроператор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), и в случае непредвиденных обстоятельств (ремонт объекта, закрытых религиозных обрядов и т. д.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены – исключать тур. объекты из программы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень.
Могу с уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой.
Желаю вам процветания и успехов.