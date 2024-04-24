Весенний Цаган Сар: Праздник Белого Месяца в сердце Калмыкии

Групповой тур в Элисте
4.4
3 отзыва
Цаган Cap — «белый месяц», является календарным калмыцким праздником, приуроченным к окончанию зимнего и началу весеннего сезона. Дата праздника ежегодно исчисляется по лунному календарю. Праздник восходит к религиозным традициям монгольских народов.

В этом туре Вы окунетесь в праздничную атмосферу Калмыкии, посетите самые значимые буддийские храмы республики и интересные музеи. А еще насладитесь традиционной калмыцкой кухней. В 2011 году праздник Цаган Сар был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Весенний Цаган Сар: Праздник Белого Месяца в сердце Калмыкии
Весенний Цаган Сар: Праздник Белого Месяца в сердце Калмыкии
Весенний Цаган Сар: Праздник Белого Месяца в сердце Калмыкии
Ближайшие даты:
8
фев

Что вас ожидает:

Мастер-класс калмыцкой кухни
Мастер-класс калмыцкой кухни
Попробуете приготовить калмыцкие борцоки и любимый чай кочевников — джомба
Старокалмыцкая письменность
Старокалмыцкая письменность
Побываете на презентации старокалмыцкой письменности, где мастер-каллиграф напишет для Вас индивидуальные благопожелания вертикальным древним письмом
Праздничный город
Праздничный город
Примете участие в концертах и мероприятиях в Элисте, посвященных Цаган Сар

Программа тура по дням

1 день

Дегустация национальной кухни, экскурсия по Элисте, калмыцкая чайная церемония, Галерея калмыцких художников и мастеров НХП, мастерская художников Александра и Халги Поваевых

14:00 Заселение в отель самостоятельно.

14:50 Встреча с гидом в холле отеля.

15:00 Обед в кафе «Калмыцкая кухня №1».

Формат — дегустация блюд традиционной национальной кухни.

Предлагается первое знакомство с яркой и богатой кухней региона, которая славится своими ароматными и вкусными блюдами, основанными на самых свежих ингредиентах местного производства.

Дегустация также позволяет определить вкусовые предпочтения определенной группы туристов, с учетом ее результатов формируется дальнейшее меню в рамках программы тура.

Благопожелание от солистов ансамбля «Зултурган» — калмыцкие песни

16:00 Экскурсия по г. Элиста с экскурсоводом и внешним осмотром Пагоды Семи Дней и Золотых Ворот «Алтн Босх».

1) «Пагода семи дней» — построена она в 2005 году. Название пагоды связано с семью буддами, пришедшими в наш мир. Остроконечный шпиль пагоды символизирует выход из сансары и достижение нирваны. В корпусе пагоды размещён молитвенный барабан диаметром 1,2 метра и высотой 1,8 метра.

Барабан весит 2 тонны и на нём нанесены золотыми буквами надписи мантры «Ом мани падме хум» на тибетском языке, санскрите и калмыцком языке азбукой Тодо Бичиг и в нем заложены 75 миллионов мантр.

2) Алтн Босх — Золотые ворота Алтн Босх, выполненные в традициях буддийской архитектуры. Золотые ворота были установлены в 1998 году. Высота сооружения составляет 15 метров. Это — символ священного порога, переступив через который человек духовно очищается, обретает уверенность и силу.

3) Исход и Возвращение — мемориал, посвященный депортации калмыцкого народа.

4) Ступа Просветления, Ступа, исполняющая желания, единственная Ступа в Калмыкии, в которую можно войти.

17:30 Посещение Чайного клуба — калмыцкая чайная церемония.

18:00 Посещение Галереи калмыцких художников и мастеров НХП, Посещение мастерской художников Александра и Халги Поваевых.

Мастер-класс по живописи за доп. плату по предварительному заказу при бронировании тура.

Свободный вечер.

Ужин самостоятельный.

Дегустация национальной кухни, экскурсия по Элисте, калмыцкая чайная церемония, Галерея калмыцких художников и мастеров НХП, мастерская художников Александра и Халги ПоваевыхДегустация национальной кухни, экскурсия по Элисте, калмыцкая чайная церемония, Галерея калмыцких художников и мастеров НХП, мастерская художников Александра и Халги ПоваевыхДегустация национальной кухни, экскурсия по Элисте, калмыцкая чайная церемония, Галерея калмыцких художников и мастеров НХП, мастерская художников Александра и Халги ПоваевыхДегустация национальной кухни, экскурсия по Элисте, калмыцкая чайная церемония, Галерея калмыцких художников и мастеров НХП, мастерская художников Александра и Халги ПоваевыхДегустация национальной кухни, экскурсия по Элисте, калмыцкая чайная церемония, Галерея калмыцких художников и мастеров НХП, мастерская художников Александра и Халги ПоваевыхДегустация национальной кухни, экскурсия по Элисте, калмыцкая чайная церемония, Галерея калмыцких художников и мастеров НХП, мастерская художников Александра и Халги Поваевых
2 день

Национальный краеведческий музей, шахматный городок «Сити-Чесс», интерактивный Музей кочевых народов, презентация старокалмыцкой письменности, мастер-классы по приготовлению калмыцких блюд

Завтрак в отеле.

09:40 Встреча с гидом в холле отеля.

10:00 Национальный краеведческий музей им Н. Пальмова

Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова был основан 25 марта 1921 года и является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.

У истоков его создания стояли выдающиеся профессора Н. Н. Пальмов и П. С. Рыков. Их усилиями были собраны богатейшие археологические и этнографические материалы, которые легли в основу первых коллекций Калмыцкого музея

11:15 Экскурсия в шахматный городок «Сити-Чесс».

Уникальный шахматный город был построен в 1998 году для проведения Всемирной шахматной олимпиады и конгресса ФИДЕ. Центральный объект — Дворец шахмат, напоминающий калмыцкую кибитку, в котором проходила шахматная олимпиада и 69-й конгресс ФИДЕ.

Сити-Чесс после проведения нескольких международных бьеннале стал традиционным местом проведения международных и общероссийских форумов, соревнований, деловых симпозиумов, выставок, научных и культурных встреч.

Территорию комплекса украшают десятки художественных скульптурных композиций, выполненных участниками международного симпозиума скульпторов «Планета Каисса» в 1998 году. На центральной аллее установлена Золотая корона, названная скульптором В. Васькиным Йорял (Благопожелание).

11:45 Посещение интерактивного Музея кочевых народов Республики Калмыкия (1,5 часа).

Знакомство с традиционным кочевым жилищем, бытом, традициями и обрядами калмыцкого народа. В интерактивном музее можно сделать фотосессию в национальных костюмах (около 60 костюмов), пострелять из лука, научиться разгадывать уникальные калмыцкие головоломки, научиться завязывать калмыцкий узел.

Знакомство с калмыцкой, монгольской музыкальной культурой. Туристы услышат звучание народных музыкальных инструментов и популярные калмыцкие народные песни в исполнении профессионального музыканта и певицы. В музее также проводятся мастер-классы по калмыцкому танцу.

Программа включает также чаепитие. Туристов ожидают дегустации традиционного калмыцкого чая с борцоками, национальных кисломолочных напитков чигяна и кумыса.

Презентация Тодо Бичг — старокалмыцкой письменности, созданной в 1648 году ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой. Название этой письменности буквально переводится как “ясное письмо”, ведь в отличие от других монгольских систем письма именно Тодо-бичг наиболее понятен и лёгок для чтения

Музей кочевых народов в г. Элиста — единственное место в России, где можно заказать именной оберег на старокалмыцком вертикальном письме (в Бурятии пишут на старомонгольском письме).

Мастер-каллиграф пишет индивидуальные благопожелания вертикальным древним письмом. Обычно туристы заказывают свое имя, или имя того, кому он делает оберег-подарок, и пожелания, самые сокровенные мысли, мечты можно переложить на древнее буддийское письмо, повесить на видное место в своем жилище на северо-восточной стороне, там, где циркулирует много энергии, и ваши мечты будут сбываться. Так работает это письмо.

Можно сделать предварительный заказ. К вашему приезду мастер подготовит и вручит вам ваш именной оберег.

14:00 Обед в кафе «Времена года» с мастер-классом по приготовлению калмыцких блюд:

  • мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая «Джомба» — любимого напитка кочевников.

Калмыцкий чай известен с древнейших времен.

Он согревает в холода и утоляет жажду в жару, насыщает и питает организм. У него оригинальный вкус, поэтому он уже давно «пересек границы» степей, и его с удовольствием пьют люди по всему миру.

  • мастер-класс по приготовлению калмыцких борцоков.

Существуют блюда, обладающие куда более глубоким смыслом, чем может показаться на первый взгляд. Пример тому – древние калмыцкие рецепты. Борцоки — удивительное блюдо, которое легко готовить, но оно обладает удивительной историей.

У разных этнических групп существуют различные вариации рецепта. Борцоки могут иметь самую разнообразную форму. Но смысл их всегда один — пожелание счастья.

Приготовленные самостоятельно борцоки туристы могут взять с собой и в качестве подношения отнести в Центральны хурул в день празднования Цаган Сар.

Свободное время.

18:00 Посещение Национального драматического театра им. Б. Басангова или Республиканского русского театра драмы и комедии Калмыкии Республики Калмыкия по желанию (по желанию, за доп. плату).

Ужин самостоятельный.

Национальный краеведческий музей, шахматный городок «Сити-Чесс», интерактивный Музей кочевых народов, презентация старокалмыцкой письменности, мастер-классы по приготовлению калмыцких блюдНациональный краеведческий музей, шахматный городок «Сити-Чесс», интерактивный Музей кочевых народов, презентация старокалмыцкой письменности, мастер-классы по приготовлению калмыцких блюдНациональный краеведческий музей, шахматный городок «Сити-Чесс», интерактивный Музей кочевых народов, презентация старокалмыцкой письменности, мастер-классы по приготовлению калмыцких блюдНациональный краеведческий музей, шахматный городок «Сити-Чесс», интерактивный Музей кочевых народов, презентация старокалмыцкой письменности, мастер-классы по приготовлению калмыцких блюдНациональный краеведческий музей, шахматный городок «Сити-Чесс», интерактивный Музей кочевых народов, презентация старокалмыцкой письменности, мастер-классы по приготовлению калмыцких блюдНациональный краеведческий музей, шахматный городок «Сити-Чесс», интерактивный Музей кочевых народов, презентация старокалмыцкой письменности, мастер-классы по приготовлению калмыцких блюд
3 день

Праздник Цаган Сар

Завтрак в отеле.

Надеваем новые наряды (что-то из одежды обязательно должно быть новым и белым).

07:20 Встреча с гидом в холле отеля.

07:30 Выезд в этнохотон «Церен» (в6 км в пригороде г. Элиста).

08:00 Обряд открытия белой дороги и благополучия в жизни и делах на территории этнохотона «Церен».

Ритуал привлекает благотворные энергии, делая его местом присутствия духовной силы, очищает и защищает его, а также гармонизирует силы и энергии. В ходе ритуала устанавливается связь с местами силы, как источниками духовных энергий, привлекаемых в освященное пространство. Ритуал использует божественные имена и слова силы, повторяемые как мантры, а также символ связи с местами силы.

Благословения на начало и открытие дорог.

Дополнительные подношения шаманке можете преподнести самостоятельно на месте.

10:00 Экскурсия по юртам:

  • Музей калмыцкого казачества;
  • ханская юрта площадью 120 кв. м.;
  • юрта ойрат-монголов.

В этнохотоне «Церен» можно сделать фотосессию в национальных костюмах, есть аутентичные фотозоны, подняться на смотровую казачью вышку, покачаться на монгольских качелях, пострелять из лука, продегустировать Кумыс и Чигян, молочную араку, калмыцкий молочный чай, борцоки, покататься на верблюдах, покататься на лошадях.

11:15 Посещение Хурула «Сякюсн Сюме».

Храм представляет собой двадцатиметровое двухэтажное здание с надстройкой в виде двухъярусной пагоды. Здание вытянулось двадцать метров в длину, девятнадцать в ширину.

Центральное место первого этажа «Сякюсн-Сюме» занимает алтарь и почти четырехметровая статуя Будды Шакьямуни, покрытая золотом. Одно из основных правил поведения в храме — не поворачиваться спиной к Будде, передвигаясь по направлению Солнца.

Находится хурул на окраине города за его границами, по дороге в поселок Аршан. Место для строительства было освящено Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию в 1992 году, а сам храм был построен в 1996 году. Вокруг Сякюсн-Сюме степь, ветра, а рядом лишь несколько домиков, в которых проживают монахи.

12:15 Экскурсия по Центральному хурулу "Золотая обитель Будды Шакьямуни".

Внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом, дуган, музей.

Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, и один из крупнейших в Европе. Здание хурула 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды. Храм является одной из главных достопримечательностей Элисты.

Он представляет собой величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения.

При обходе алтаря можно положить монеты. Будет считаться подношением.

13:30 Праздничный обед в кафе города, калмыцкая кухня, входит в стоимость.

14:30 Участие в праздничных мероприятиях города Элисты, посвященных Цаган Сар.

Концерты, мероприятия с погружением в празднование Цаган Сар.

Прогулка по праздничному городу. Участие в мероприятиях города.

Ужин самостоятельный.

Праздник Цаган СарПраздник Цаган СарПраздник Цаган СарПраздник Цаган Сар
4 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Свободное время на посещение сувенирных лавок, мясных и колбасных рынков.

11:30 Трансфер в аэропорт города вылета оплачивается самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаДвухместное размещение
Азия 3*31 000
Элиста 3*33 500
Марко Поло 4*40 500

Групповой тариф, группа от 6 до 10 человек.

Индивидуальные группы и группы до 6 чел. под запрос.

Варианты проживания

Гостиница «Азия» 3

3 ночи

Расположившись в центральной части города Элиста, отель «Азия» считается одним из самых уютных в крае. Каждый его постоялец получает условия, максимально приближенные к домашним.

Все номера предназначены для некурящих. В оформлении выдержан классический стиль, но при этом каждой из них имеет свою дизайнерскую индивидуальность. Для удобства установлена большая кровать, плазменный телевизор, имеется отдельный санузел.

Гостиница «Азия» 3Гостиница «Азия» 3Гостиница «Азия» 3Гостиница «Азия» 3

Гостиница «Элиста» 3

3 ночи

Отель Elista с баром расположен в городе Элиста. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, банкомат и бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.

Все номера отеля оснащены кондиционером и телевизором.

Ежедневно в отеле Elista сервируется континентальный завтрак.

Гостиница «Элиста» 3Гостиница «Элиста» 3Гостиница «Элиста» 3Гостиница «Элиста» 3Гостиница «Элиста» 3Гостиница «Элиста» 3

Гостиница «Марко Поло» 4

3 ночи

Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. Отель находится в 6,3 км от хутора Шаргадыка и поселка Магна, а также в 10 км от поселка Гашун-Булг. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.

Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.

Гостиница «Марко Поло» 4Гостиница «Марко Поло» 4Гостиница «Марко Поло» 4Гостиница «Марко Поло» 4Гостиница «Марко Поло» 4Гостиница «Марко Поло» 4Гостиница «Марко Поло» 4Гостиница «Марко Поло» 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в отеле города Элиста, 3 ночи
  • Экскурсии по программе
  • Питание по программе: 3 завтрака, 3 обеда
  • Входные билеты в музеи, хурулы
  • Мастер-классы: по приготовлению калмыцкого чая, по приготовлению борцоков
  • Проведение обряда
  • Групповые трансферы по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Элиста/г. Волгограда и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта г. Волгоград: 1 500 руб. /чел. в одну сторону (бронируется заранее)
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 – все зависит от вашего фототипа.

Что нужно знать при посещении хурула?

Вход в хурул вход СТРОГО без обуви (иначе не пустят). Дополнительно возьмите носочки, босиком тоже нельзя в храм. Желательно взять пакеты для обуви (можно взять с собой в хурул, чтобы обувь не потерялась и долго не искать на выходе). Вход без головного убора.

Может ли меняться программа тура?

Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тур. объектов, может происходить в тёмное время суток.

Туроператор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), и в случае непредвиденных обстоятельств (ремонт объекта, закрытых религиозных обрядов и т. д.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены – исключать тур. объекты из программы.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
И
24 апр 2024
Единственный прокол организаторов - попытка одновременной переправы на остров тюльпанов трёх групп в количестве более 40 человек. Потеряли очень много времени
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Игорь!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
16 апр 2024
Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.
Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Мария!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Н
16 мар 2024
Выражаю огромную благодарность организаторам тура за насыщенную, яркую и информационную программу тура.
Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень.
Могу с уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой.
Желаю вам процветания и успехов.

Тур входит в следующие категории Элисты

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыВесенниеНа автобусе

Похожие туры из Элисты

Заповедники Калмыкии. Этнотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Заповедники Калмыкии. Этнотур
г. Элиста
11 июня
9 июля
6 авг
10 сен
от 52 200 за человека
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
г. Элиста
Завтра
6 июня
5 сен
3 окт
от 33 700 за человека
Праздник 1000 лампад. Экскурсионный тур в Калмыкию
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Праздник 1000 лампад. Экскурсионный тур в Калмыкию
г. Элиста
6 дек
от 28 800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Элисте
Все туры из Элисты
All Airlines
ХорошоТам