2 день

Национальный краеведческий музей, шахматный городок «Сити-Чесс», интерактивный Музей кочевых народов, презентация старокалмыцкой письменности, мастер-классы по приготовлению калмыцких блюд

Завтрак в отеле.

09:40 Встреча с гидом в холле отеля.

10:00 Национальный краеведческий музей им Н. Пальмова

Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова был основан 25 марта 1921 года и является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.

У истоков его создания стояли выдающиеся профессора Н. Н. Пальмов и П. С. Рыков. Их усилиями были собраны богатейшие археологические и этнографические материалы, которые легли в основу первых коллекций Калмыцкого музея

11:15 Экскурсия в шахматный городок «Сити-Чесс».

Уникальный шахматный город был построен в 1998 году для проведения Всемирной шахматной олимпиады и конгресса ФИДЕ. Центральный объект — Дворец шахмат, напоминающий калмыцкую кибитку, в котором проходила шахматная олимпиада и 69-й конгресс ФИДЕ.

Сити-Чесс после проведения нескольких международных бьеннале стал традиционным местом проведения международных и общероссийских форумов, соревнований, деловых симпозиумов, выставок, научных и культурных встреч.

Территорию комплекса украшают десятки художественных скульптурных композиций, выполненных участниками международного симпозиума скульпторов «Планета Каисса» в 1998 году. На центральной аллее установлена Золотая корона, названная скульптором В. Васькиным Йорял (Благопожелание).

11:45 Посещение интерактивного Музея кочевых народов Республики Калмыкия (1,5 часа).

Знакомство с традиционным кочевым жилищем, бытом, традициями и обрядами калмыцкого народа. В интерактивном музее можно сделать фотосессию в национальных костюмах (около 60 костюмов), пострелять из лука, научиться разгадывать уникальные калмыцкие головоломки, научиться завязывать калмыцкий узел.

Знакомство с калмыцкой, монгольской музыкальной культурой. Туристы услышат звучание народных музыкальных инструментов и популярные калмыцкие народные песни в исполнении профессионального музыканта и певицы. В музее также проводятся мастер-классы по калмыцкому танцу.

Программа включает также чаепитие. Туристов ожидают дегустации традиционного калмыцкого чая с борцоками, национальных кисломолочных напитков чигяна и кумыса.

Презентация Тодо Бичг — старокалмыцкой письменности, созданной в 1648 году ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой. Название этой письменности буквально переводится как “ясное письмо”, ведь в отличие от других монгольских систем письма именно Тодо-бичг наиболее понятен и лёгок для чтения

Музей кочевых народов в г. Элиста — единственное место в России, где можно заказать именной оберег на старокалмыцком вертикальном письме (в Бурятии пишут на старомонгольском письме).

Мастер-каллиграф пишет индивидуальные благопожелания вертикальным древним письмом. Обычно туристы заказывают свое имя, или имя того, кому он делает оберег-подарок, и пожелания, самые сокровенные мысли, мечты можно переложить на древнее буддийское письмо, повесить на видное место в своем жилище на северо-восточной стороне, там, где циркулирует много энергии, и ваши мечты будут сбываться. Так работает это письмо.

Можно сделать предварительный заказ. К вашему приезду мастер подготовит и вручит вам ваш именной оберег.

14:00 Обед в кафе «Времена года» с мастер-классом по приготовлению калмыцких блюд:

мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая «Джомба» — любимого напитка кочевников.

Калмыцкий чай известен с древнейших времен.

Он согревает в холода и утоляет жажду в жару, насыщает и питает организм. У него оригинальный вкус, поэтому он уже давно «пересек границы» степей, и его с удовольствием пьют люди по всему миру.

мастер-класс по приготовлению калмыцких борцоков.

Существуют блюда, обладающие куда более глубоким смыслом, чем может показаться на первый взгляд. Пример тому – древние калмыцкие рецепты. Борцоки — удивительное блюдо, которое легко готовить, но оно обладает удивительной историей.

У разных этнических групп существуют различные вариации рецепта. Борцоки могут иметь самую разнообразную форму. Но смысл их всегда один — пожелание счастья.

Приготовленные самостоятельно борцоки туристы могут взять с собой и в качестве подношения отнести в Центральны хурул в день празднования Цаган Сар.

Свободное время.

18:00 Посещение Национального драматического театра им. Б. Басангова или Республиканского русского театра драмы и комедии Калмыкии Республики Калмыкия по желанию (по желанию, за доп. плату).

Ужин самостоятельный.