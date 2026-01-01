Мои заказы

Когда калмыцкие степи расцветают: весенний отдых в Элисте в период тюльпанов

Посетить Пагоду семи дней и хурулы, побывать в гостях у кочевников и увидеть Розовое озеро
Представьте: вы стоите посреди бескрайней степи, вокруг колышется на ветру море диких цветов, а воздух наполнен тонким ароматом весны.

Мы застанем пик этого мимолётного чуда природы и вдоволь налюбуемся алыми, жёлтыми,
читать дальше

лиловыми тюльпанами Шренка и Биберштейна. Увидим и другие нерукотворные красоты — Розовое озеро, горящий источник, пустыню.

Погрузимся в основы местной веры, следуя по святым для буддистов местам, — посетим Пагоду семи дней, Одинокий тополь, хурул Сякусн-Сюме, Золотую обитель Будды Шакьямуни.

А также поймём, как из века в век жили простые калмыки и ойраты: заглянем в аутентичные жилища, познакомимся с традициями кочевников и отведаем национальных блюд.

Когда калмыцкие степи расцветают: весенний отдых в Элисте в период тюльпанов
Когда калмыцкие степи расцветают: весенний отдых в Элисте в период тюльпанов
Когда калмыцкие степи расцветают: весенний отдых в Элисте в период тюльпанов

Описание тура

Организационные детали

Из-за короткого светового дня посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток. Туроператор не несёт ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также пробками на дорогах. В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности путешественников (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), а также в случае непредвиденных обстоятельств (ремонт объекта, закрытых религиозных обрядов и т. д.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсий: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены — исключать объекты из программы

Программа тура по дням

1 день

Центр Элисты: Пагода семи дней, статуя Будды Шакьямуни, Золотые ворота, мемориал «Исход и возвращение»

Встретим вас по прибытии в Элисту, пообедаем. Затем погуляем по городу. Осмотрим Пагоду семи дней, где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде. Увидим статую Будды Шакьямуни и Золотые ворота Алтн Босх, выполненные в традициях буддийской архитектуры. Вдоль тянется история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин. Посетим мемориал «Исход и возвращение» Эрнста Неизвестного, посвящённый депортации и возвращению репрессированных.

Центр Элисты: Пагода семи дней, статуя Будды Шакьямуни, Золотые ворота, мемориал «Исход и возвращение»Центр Элисты: Пагода семи дней, статуя Будды Шакьямуни, Золотые ворота, мемориал «Исход и возвращение»Центр Элисты: Пагода семи дней, статуя Будды Шакьямуни, Золотые ворота, мемориал «Исход и возвращение»Центр Элисты: Пагода семи дней, статуя Будды Шакьямуни, Золотые ворота, мемориал «Исход и возвращение»Центр Элисты: Пагода семи дней, статуя Будды Шакьямуни, Золотые ворота, мемориал «Исход и возвращение»
2 день

Тюльпанные поля, Одинокий тополь

Утром будет много красоты — едем на тюльпанные поля. В Калмыкии растут краснокнижные тюльпаны Шренка и Биберштейна — срывать цветы и выкапывать луковицы нельзя. Зато можно насладиться ароматами и сделать яркие фото на фоне весенней степи.

Обратите внимание: в зависимости от прошедшей зимы, цветение тюльпанов может сдвигаться. В случае непогоды локация будет заменена на равноценную.

Пообедаем в Приютном и направимся к священному месту силы — Одинокому тополю. Дерево уже потеряло ветви, однако по-прежнему обладает невероятной энергетикой. Тут установлена одна из десяти в мире ступ Калачакры — ступа Зелёной Тары, уникальная для России и Европы. Можно заказать буддийские флажки, чтобы молитва с вашим именем разнеслась по Вселенной вместе с ветром.

Тюльпанные поля, Одинокий топольТюльпанные поля, Одинокий топольТюльпанные поля, Одинокий топольТюльпанные поля, Одинокий тополь
3 день

Хурул Сякусн-Сюме, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Музей кочевых народов с дегустацией

Часть дня посвятим священным для калмыков местам. Это хурул Сякусн-Сюме, с которого началось восстановление буддийской веры в республике после советской эпохи забвения. Его дважды посещал сам Далай-лама, также давший обители название.

Следующая на нашем пути — Золотая обитель Будды Шакьямуни. Это самый большой буддийский храм Калмыкии и один из крупнейших в Европе. Тут совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения, высятся статуя Белого Старца Цаган Аав, 108 ступ и 17 пагод и развеваются разноцветные молитвенные флажки.

После обеда сходим в Музей кочевых народов. Вам покажут старо-калмыцкую письменность Тодо Бичг и кочевое жилище, познакомят с бытом, традициями и обрядами. Можно сфотографироваться в национальных костюмах, пострелять из лука, разгадать головоломки, услышать звучание музыкальных инструментов и популярные народные песни, научиться танцевать, заказать оберег. Программа включает чаепитие и дегустацию борцоков, чигяна и кумыса.

Хурул Сякусн-Сюме, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Музей кочевых народов с дегустациейХурул Сякусн-Сюме, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Музей кочевых народов с дегустациейХурул Сякусн-Сюме, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Музей кочевых народов с дегустациейХурул Сякусн-Сюме, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Музей кочевых народов с дегустацией
4 день

Стоянка ойратов, пустыня, Розовое озеро, горящий источник, «Страна Бумба»

Утром поедем на чабанскую стоянку ойратов — племён Западной Монголии. Здесь можно познакомиться с бытом народа, увидеть огромное стадо верблюдов породы бактриан, продегустировать блюда традиционной калмыцкой кухни.

Обедаем в Яшкуле и держим путь в Адык. Нашими целями будут пустыня, солёное Розовое озеро, горящий источник. Также посетим этностан «Страна Бумба» с аутентичной кибиткой. Тут можно сделать фото в национальных нарядах, разгадать головоломки, метнуть аркан, завязать традиционный узел и многое другое.

Стоянка ойратов, пустыня, Розовое озеро, горящий источник, «Страна Бумба»Стоянка ойратов, пустыня, Розовое озеро, горящий источник, «Страна Бумба»Стоянка ойратов, пустыня, Розовое озеро, горящий источник, «Страна Бумба»Стоянка ойратов, пустыня, Розовое озеро, горящий источник, «Страна Бумба»
5 день

Возвращение домой

До полудня будет свободное время, можно пройтись по сувенирным лавкам и магазинам калмыцких брендов одежды и украшений. Затем проводим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение в отеле «Домино» или «Азия»47 500 ₽
2-местное размещение в отеле «Элиста»51 500 ₽
2-местное размещение в отеле «Хубилай»62 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды, вода
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты, экскурсии по программе
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Элисту и обратно в ваш город
  • Ужины
  • 1-местное проживание
  • Повышение категории отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50
Завершение: Аэропорт Элисты, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Намджен
Намджен — Организатор в Элисте
Провёл экскурсии для 21 туриста
Я в туризме с 2008 года. Родилась и живу в Калмыкии, очень люблю свою малую родину и большую страну. Бесконечно рада всем, кто приезжает в Калмыкию познакомиться с культурой и
читать дальше

традициями моего народа. Вас ждут прогулки по тропам, городам, святыням и погружение в быт кочевых племён. Люблю природу, путешествия и новые впечатления. Поэтому и клиентам всегда предлагаю только проверенные, захватывающие и интересные программы отдыха. От неспешной прогулки по заповедным зонам и аутентичным поселениям до мегаполисов с неоновыми вывесками и ночными танцполами!

Тур входит в следующие категории Элисты

Похожие туры из Элисты

Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
На машине
4 дня
1 отзыв
Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
Увидеть особый период края, понаблюдать за птицами и посетить «Золотую обитель Будды Шакьямуни»
Начало: Г. Элиста, место по договорённости, 15:00
13 апр в 15:00
16 апр в 15:00
40 600 ₽ за человека
Калмыкия в цвету: буддийские святыни, кочевые народы и ковёр из тюльпанов
На машине
4 дня
Калмыкия в цвету: буддийские святыни, кочевые народы и ковёр из тюльпанов
Увидеть Пагоду семи дней и хурулы, побывать в кибитке, попробовать борцоки, чигян и солёный чай
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50
32 500 ₽ за человека
Дыхание степи. Релакс-тур в Калмыкию
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Дыхание степи. Релакс-тур в Калмыкию
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
6 мар в 10:00
16 мар в 10:00
от 73 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Элисте
Все туры из Элисты