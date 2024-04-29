Туры проходящие только летом в Элисте

Найдено 3 тура в категории «Летние» в Элисте, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
Побывать в самом большом буддийском храме Европы, отведать местных блюд и увидеть бескрайние поля
Начало: Г. Элиста, точное место сообщит организатор после ...
10 июня в 13:00
15 000 за человека
Калмыкия: путешествие во время цветения лотосов с погружением в местную культуру
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
4 дня
Калмыкия: уникальное путешествие во время цветения лотосов
Погрузитесь в мир кочевой культуры Калмыкии, насладитесь красотой цветущих лотосов и узнайте местные традиции
Начало: Элиста, отель, 14:00. В связи с временным закрытие...
13 июля в 14:00
20 июля в 14:00
38 000 за человека
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
Посетить занятие с буддийскими практиками, кулинарный мастер-класс и погрузиться в культуру
Начало: Г. Элиста, глэмпинг, 14:00
13 июня в 14:00
27 июня в 14:00
53 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Петренко
    29 апреля 2024
    На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
    Если вы хотите отдохнуть душой, глазами, телом, наполнить себя ароматом степных трав, трелью жаворонка и почувствовать себя погонщиком верблюдов в
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    бескрайних просторах степи, то это всё в программе тура! А гостеприимные, отзывчивые и скромные гиды помогут вам с выбором дополнительных впечатлений на отдыхе, в питании, в дороге и знакомстве с природой Калмыкии.

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Летние»

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  1. На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
  2. Калмыкия: путешествие во время цветения лотосов с погружением в местную культуру
  3. Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
Сколько стоит тур в Элисте в июне 2024
Сейчас в Элисте в категории "Летние" можно забронировать 3 тура от 15 000 до 53 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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