4 дня
Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
Увидеть особый период края, понаблюдать за птицами и посетить «Золотую обитель Будды Шакьямуни»
Начало: Г. Элиста, 15:00
«Отправимся любоваться яркой южной весной в цветущую Калмыкию»
10 апр в 15:00
14 апр в 15:00
34 900₽ за человека
4 дня
Весенний Цаган Сар: Праздник Белого Месяца в сердце Калмыкии
Начало: Г. Элиста
«Цаган Cap — «белый месяц», является календарным калмыцким праздником, приуроченным к окончанию зимнего и началу весеннего сезона»
6 фев в 10:00
от 31 000₽ за человека
4 дня
23 февраля и 8 марта в Калмыкии
Начало: Волгоград
«Вы познакомитесь с прекрасной Элистой, узнаете об уникальных традициях празднования “Цаган-сар” — калмыцкого торжества встречи весны, попробуете традиционную калмыцкую кухню»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 46 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга15 июня 2024Все организовано четко. По всем вопросам всегда оперативные ответы в мессенджерах и по эл. почте. Большое спасибо! Смотрю Ваши вебинары, обязательно буду путешествовать с Вами снова!
- ЮЮлия20 мая 2024Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так, чтобы показать Калмыкию со
- ЕЕкатерина8 мая 2024Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном темпе, но при этом
- ЖЖанна13 марта 2024Так приятно иметь дело с настоящими профессионалами! Спасибо за работу и заботу! Мы с мужем Ваши поклонники навсегда!
- ВВалентина9 января 2024Команда очень старалась. Решали все проблемы. Сложность - местный сервис еще очень плохо развит. В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось
- ТТатьяна28 августа 2023Незабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», где полюбовались цветением прекрасных лотосов
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Весенние»
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