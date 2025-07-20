Первая встреча с Северным Кавказом запоминается на всю жизнь. Предлагаем сделать правильный выбор — начать знакомство с поездки на Домбай.
На экскурсии вы побываете на перевале Гум-Баши, увидите окутанное легендами озеро Кара-Кёль и поднимитесь по канатной дороге на пик горы Мусса-Ачитара — на высоту 3200 метров над уровнем моря.
Описание экскурсииОтправной точкой путешествия станет самая высокогорная автомобильная дорога России — перевал Гум-Баши (2187 метром над уровнем моря). Мы сделаем первую остановку на смотровой площадке, расположенной на высшей точке перевала. С площадки открывается незабываемый вид на самую высокую горную вершину Европы — Эльбрус (всего 52 км. по прямой) и Кавказский хребет, излюбленное место для фотосессии не только туристов, но и местных жителей. На смотровой площадке вы можете также познакомиться с местной кухней — вкуснейшие хычины и травяной чай в сочетании с любованием горными пейзажами поистине прекрасны. На спуске с перевала мы посетим Сырные пещеры длиной около 50 метров. Следующей нашей остановкой станет самый известный собор, относящийся к аланской епархии – Шоанинский храм, с момента возведения которого прошло уже 11 веков. Подъезжая к курортному поселку Домбай, мы заедем на древнее озеро, хранящее много тайн и местных легенд, — Кара-Кёль, возраст которого насчитывает около 10 тысяч лет. На территории Тебердинского заповедника остановимся у реки Уллу-Муруджу, которая считается одной из самых чистых рек России и Европы. Её воды берут свое начало высоко в горах, на леднике, и вода протекает через серебряные залежи. И наконец Домбай, где главной жемчужиной нашей экскурсии станет гора Мусса-Ачитара. Без каких-либо усилий поднимаемся по канатной дороге на пик горы высотой 3200 метров, откуда открывается потрясающий панорамный вид на Кавказский хребет. И помните: гора не кажется неприступной, если смотреть с ее вершины!
Ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Сырные пещеры
- Шоанинский монастырь
- Тебердинский заповедник
- Река Уллу Муруджу
- Озеро Кара-Кёль
- Домбай
- Гора Мусса-Ачитара
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Канатная дорога: 1400 руб. - открытая, 1850 руб. - купельная
- Питание: от 500 руб. на человека
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
20 июл 2025
Прекрасное путешествие. Обалденный гид. Вернулись уставшие, но довольные. Рекомендация: возьмите с собой куртки или ветровки, даже если внизу жара, на вершине бывает пронизывающий ветер (на подъёмнике очень сильно ощущается). Кто забудет, гид поможет найти плед. Ну и обувь желательно посерьезнее, чем шлепанцы.
Е
Елена
5 мая 2025
