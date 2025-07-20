Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Первая встреча с Северным Кавказом запоминается на всю жизнь. Предлагаем сделать правильный выбор — начать знакомство с поездки на Домбай.



На экскурсии вы побываете на перевале Гум-Баши, увидите окутанное легендами озеро Кара-Кёль и поднимитесь по канатной дороге на пик горы Мусса-Ачитара — на высоту 3200 метров над уровнем моря.

Групповая экскурсия
Длитель­ность 12 часов
Размер группы 1-7 человек
Когда Ежедневно в 07:00
3700 ₽ за человека

Описание экскурсии Отправной точкой путешествия станет самая высокогорная автомобильная дорога России — перевал Гум-Баши (2187 метром над уровнем моря). Мы сделаем первую остановку на смотровой площадке, расположенной на высшей точке перевала. С площадки открывается незабываемый вид на самую высокую горную вершину Европы — Эльбрус (всего 52 км. по прямой) и Кавказский хребет, излюбленное место для фотосессии не только туристов, но и местных жителей. На смотровой площадке вы можете также познакомиться с местной кухней — вкуснейшие хычины и травяной чай в сочетании с любованием горными пейзажами поистине прекрасны. На спуске с перевала мы посетим Сырные пещеры длиной около 50 метров. Следующей нашей остановкой станет самый известный собор, относящийся к аланской епархии – Шоанинский храм, с момента возведения которого прошло уже 11 веков. Подъезжая к курортному поселку Домбай, мы заедем на древнее озеро, хранящее много тайн и местных легенд, — Кара-Кёль, возраст которого насчитывает около 10 тысяч лет. На территории Тебердинского заповедника остановимся у реки Уллу-Муруджу, которая считается одной из самых чистых рек России и Европы. Её воды берут свое начало высоко в горах, на леднике, и вода протекает через серебряные залежи. И наконец Домбай, где главной жемчужиной нашей экскурсии станет гора Мусса-Ачитара. Без каких-либо усилий поднимаемся по канатной дороге на пик горы высотой 3200 метров, откуда открывается потрясающий панорамный вид на Кавказский хребет. И помните: гора не кажется неприступной, если смотреть с ее вершины!

Трансфер Что не входит в цену Канатная дорога: 1400 руб. - открытая, 1850 руб. - купельная

