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Джилы-Су: дорога в облака

Ефим И.
Ефим И. – Гид из Ессентуков
Полюбуйтесь на могучий Эльбрус, испробуйте разные виды источников в Долине нарзанов и доберитесь до Джилы-Су.
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Джилы-Су: дорога в облака
Джилы-Су: дорога в облака

Что вы увидите

  • Радоновые ванные
  • Три водопада
  • Долина нарзанов
  • Джилы-Су
Плато ШаджатмазПервая локация в нашей экскурсии 🧭 — плато Шаджатмаз: вы полюбуетесь видом на могучий Эльбрус и услышите о двух обсерваториях, расположенных прямо на плато. Долина нарзановДалее посетим Долину нарзанов и испробуем его разные виды из источников. Я расскажу о полезных свойства этого напитка, и раскрою легенды, с ним связанные. А после отвезу вас к парящим скалам, которые в народе также называют «скалами Аватара». Если повезёт с погодой, вы лично убедитесь, что название они получили заслуженно — но в любом случае, это удивительно красивое 🤩 место, которое стоит посетить. Три водопада Джилы-СуДобравшись до Джилы-Су, вы поочередно встретите три потрясающих водопада: вряд ли фотографии 📸 могут передать их красоту — но вы попробуйте! Нас также ждёт аттракцион — дорожный серпантин — и новые источники нарзана. Кроме того, здесь же находятся радоновые ванны, которые, если будет возможность, мы обязательно посетим.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экосбор в Джилы-Су и в Долине Нарзанов — 50 руб. / чел.
  • Обед (по желанию, мы можем заехать в кафе с местной кухней).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Джилы-Су: дорога в облака
Джилы-Су: дорога в облака
Джилы-Су: дорога в облака
Джилы-Су: дорога в облака

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ефим И.
Ефим И.
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Ефим И. проводит ещё 1 экскурсию

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