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моментов. Мы отправились в путь ранним утром, чтобы успеть увидеть всё самое интересное. И наши ожидания оправдались! Мы увидели чудесный водопад, который поразил нас своей красотой и мощью. Затем мы отправились к источнику минеральных вод, чтобы попробовать на вкус воду, полностью совпадает, что продают в бутылках Нарзан)) Так же яркое впечатление оставило посещение кафе, где мы попробовали самый вкусный шашлык из баранины, выпили красного вина и насладились чудесным видом на горы. Это было идеальное завершение нашего путешествия. Я благодарна организаторам и нашему сопровождавшему экскурсоводу - водителю Обреку за то, что они подарили нам возможность увидеть эти удивительные места, доброжелательность и интересные истории в дороге. Я уверена, что эта поездка останется в моей памяти на всю жизнь) Обязательно вернемся еще)