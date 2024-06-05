1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в первозданную природу Джилы-Су, исследуйте скалы Аватары, минеральные источники и водопады. Узнайте о культуре горных жителей Кавказа
Начало: По договоренности
«Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков: водопады и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных чудес во время экскурсии к Джилы-Су. Вас ждут величественные водопады, величие Эльбруса и уникальные скалы Аватара
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Добравшись до Джилы-Су, вы поочередно встретите три потрясающих водопада: вряд ли фотографии могут передать их красоту — но вы попробуйте»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
«Но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на джипе в Джилы-Су из Ессентуков: водопады и плато
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су: минеральные источники, величественные водопады и захватывающие виды Эльбруса ждут вас
Начало: По договоренности
«Путь к Джилы-Су запомнится вам захватывающими природными видами и интересными остановками»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Магия Северного Приэльбрусья: индивидуальная экскурсия из Ессентуков
Приглашаем в удивительное путешествие по мистическому урочищу Джилы-су, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности с туристом
«В Джилы-су есть свой Рай, плато Ирахитюз, есть «Калинов мост» и река «Смородина» — Кызыл-кол»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Проехать по одному из самых красивых маршрутов Кавказа на комфортабельном кроссовере
Начало: В районе ж/д вокзала
«Одна из моих любимых программ — поездка на Джилы-Су»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Сквозь облака к заповедному Джилы-Су: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир кавказской природы и легенд во время экскурсии в Джилы-Су. Вас ждут незабываемые впечатления и знакомство с культурой региона
Начало: в вашем отеле в Ессентуках
«Осмотрите могучие водопады Джилы-Су, примете омолаживающие ванны и отведаете лечебной воды»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур на урочище Джилы-Су с видами на Эльбрус и минеральными источниками
Путешествие на джипе к урочищу Джилы-Су. Впечатляющие виды Эльбруса, горные водопады и древние башни. Узнайте местные легенды и насладитесь природой
Начало: По договоренности
«Джилы-Су — очень богатое на достопримечательности место»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Групповая поездка в урочище Джилы-Су: природа, нарзанные ванны и водопады
Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
«Джилы-Су: водопады, нарзаны и горы»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводс...
«экосбор при посещении Джилы-Су (100-200 руб»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур к сказочным водопадам Джилы-Суу: приключение ждет вас
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по красивейшим местам Кавказа, где природа создала уникальные водопады и скалы
Начало: По договоренности с гидом
«Что вас ожидает: Мы отправимся к урочищу Джилы-Су»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
9 часов
На Джилы-Су по самой красивой дороге: водопады, Эльбрус и кавказская кухня
Путешествие к целебным источникам Джилы-Су обещает незабываемые впечатления от величия Кавказа, вкуса местной кухни и чистоты горных вод
Начало: От вашего отеля
«Что вас ждет: Отправляемся в урочище Джилы-Су знаменитое своими целебными водами и завораживающими пейзажами»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
3 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Джилы-Су: дорога в облака
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
«Добравшись до Джилы-Су, вы поочередно встретите три потрясающих водопада: вряд ли фотографии могут передать их красоту — но вы попробуйте»
Расписание: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Начало: Мы забираем вас по адресу проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Урочище Джилы-су
Начало: Ессентуки
«Джилы-Су - это урочище, с одноимённым источником тёплого нарзана, давшим название всей округе»
Расписание: Каждый день с 7:00
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
22 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
«урочище Джилы-Су, целебные нарзаны и величественные водопады Попадая в урочище Джилы-Су мы оказываемся буквально в нарзанном раю»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
Очарование Приэльбрусья: Джилы-Су и плато Шаджатмаз
Начало: Ессентуки
«Место назначения — Джилы-Су«Тёплая вода» — так переводится название урочища»
Расписание: каждый день в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: По договоренности
«Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников»
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Урочище Джилы-Су, расположенное в Зольском районе Кабардино-Балкарии у северного склона горы Эльбрус, славится своими термальными источниками и невероятной природой»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
«Джилы-Су — одно из самых красивых мест на Кавказе Здесь много природных достопримечательностей: живописные водопады, минеральные источники и необычные каменные изваяния»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 100₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
«Свой маршрут мы начнем с Урочище Джилы-Су — невероятно красивая курортная местность в Кабардино-Балкарии на северном склоне Эльбруса»
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30,08:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 300₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Ессентуков. Горы в сердце, а сердце - в горах
Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3100029 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Ессентуков
Приглашаем в путешествие по живописным тропам Джилы-Су, где вас ждут встречи с горными сусликами и завораживающие виды на Эльбрус
«В путешествии вы проедете по одной из самых живописных дорог России, ведущей из Кисловодска в Джилы-Су»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
«В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание, экосбор в урочище Джилы-Су»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Ессентуков
Начало: Место вашего места проживания
«Сегодня мы отправимся в одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии в урочище Джилы Су Урочищем называют местность, которая резко отличается от окружающего ландшафта»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 300₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Ессентуков
Начало: По вашему адресу
«, экологический сбор в урочище Джилы-Су — 100 руб»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2700025 650₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Интересное путешествие и завораживающие виды Кавказского хребта и Эльбруса, особенно с плато Шаджатмаз! А какие водопады… и возьмите купальник для
- ООльга28 мая 2024Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍 Спасибо гиду Мурату за интересную и весёлую экскурсию и мастерство вождения)) И ещё за фото!)
- ААлександр21 мая 2024Путешествие прошло отлично! Очень интересный и живописный маршрут! Экскурсовод грамотный, интересно и легко даёт информацию, остановки на красивейших смотровых площадках с завораживающим видом на прекрасный Эльбрус! Однозначно рекомендую к посещению! Шаво желаем успехов и много хороших туристов!))
- ННикита21 мая 2024Великолепный джип-тур на Джилы-су, а так же великолепный гид Ислам, что провел нас по незабываемым красотам Эльбруса. П. с. приготовьте наличку,
- ЮЮлия21 мая 2024Добрый день. Экскурсия понравилась. Очень шикарные виды на Кавказский хребет и на красавец Эльбрус. Красивые виды, локации. Отдельное спасибо гиду,
- ТТатьяна15 мая 2024Добрый день! Была на экскурсии 13.05.2024г. на Джилы-Су. Экскурсия очень понравилась, виды впечатляющие, несмотря на утренний туман. Наш гид Роман
- ВВладислав12 мая 2024Все прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. За время путешествия мы остановились
- ММария10 мая 2024Очень понравилась поездка! Приятная компания - залог прекрасного отдыха. Нам повезло и с попутчиками и тем более с гидом Игорем, который
- ННаталья8 мая 2024Экскурсия в горы Джилы-Су на внедорожнике стала для меня настоящим открытием. Это было удивительное путешествие, полное ярких впечатлений и незабываемых
- ЭЭлеонора6 мая 2024Экскурсия в Джилы-су была просто бесподобной! Заранее договорились о встрече и удобных для всех времени начала путешествия. Утром выехали на
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Джилы-су»
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