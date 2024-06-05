Экскурсии Джилы-су из Ессентуков – путешествуй по горам, водопадам и урочищам!

Найдено 26 экскурсий в категории «Джилы-су» в Ессентуках, цены от 3 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в первозданную природу Джилы-Су, исследуйте скалы Аватары, минеральные источники и водопады. Узнайте о культуре горных жителей Кавказа
Начало: По договоренности
«Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков: водопады и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных чудес во время экскурсии к Джилы-Су. Вас ждут величественные водопады, величие Эльбруса и уникальные скалы Аватара
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Добравшись до Джилы-Су, вы поочередно встретите три потрясающих водопада: вряд ли фотографии могут передать их красоту — но вы попробуйте»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
18 отзывов
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
«Но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие на джипе в Джилы-Су из Ессентуков: водопады и плато
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су: минеральные источники, величественные водопады и захватывающие виды Эльбруса ждут вас
Начало: По договоренности
«Путь к Джилы-Су запомнится вам захватывающими природными видами и интересными остановками»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Магия Северного Приэльбрусья: индивидуальная экскурсия из Ессентуков
Приглашаем в удивительное путешествие по мистическому урочищу Джилы-су, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности с туристом
«В Джилы-су есть свой Рай, плато Ирахитюз, есть «Калинов мост» и река «Смородина» — Кызыл-кол»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Проехать по одному из самых красивых маршрутов Кавказа на комфортабельном кроссовере
Начало: В районе ж/д вокзала
«Одна из моих любимых программ — поездка на Джилы-Су»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
7 000 за человека
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Сквозь облака к заповедному Джилы-Су: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир кавказской природы и легенд во время экскурсии в Джилы-Су. Вас ждут незабываемые впечатления и знакомство с культурой региона
Начало: в вашем отеле в Ессентуках
«Осмотрите могучие водопады Джилы-Су, примете омолаживающие ванны и отведаете лечебной воды»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Джип-тур на урочище Джилы-Су с видами на Эльбрус и минеральными источниками
Путешествие на джипе к урочищу Джилы-Су. Впечатляющие виды Эльбруса, горные водопады и древние башни. Узнайте местные легенды и насладитесь природой
Начало: По договоренности
«Джилы-Су — очень богатое на достопримечательности место»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
15 000 за всё до 4 чел.
Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Групповая поездка в урочище Джилы-Су: природа, нарзанные ванны и водопады
Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
«Джилы-Су: водопады, нарзаны и горы»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000 за всё до 5 чел.
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводс...
«экосбор при посещении Джилы-Су (100-200 руб»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
24 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур к сказочным водопадам в урочище Джилы-Суу
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
25 отзывов
Джип-тур к сказочным водопадам Джилы-Суу: приключение ждет вас
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по красивейшим местам Кавказа, где природа создала уникальные водопады и скалы
Начало: По договоренности с гидом
«Что вас ожидает: Мы отправимся к урочищу Джилы-Су»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
На Джилы-Су по самой красивой дороге
Групповая
9 часов
41 отзыв
На Джилы-Су по самой красивой дороге: водопады, Эльбрус и кавказская кухня
Путешествие к целебным источникам Джилы-Су обещает незабываемые впечатления от величия Кавказа, вкуса местной кухни и чистоты горных вод
Начало: От вашего отеля
«Что вас ждет: Отправляемся в урочище Джилы-Су знаменитое своими целебными водами и завораживающими пейзажами»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
3 500 за человека
Джилы-Су: дорога в облака
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Джилы-Су: дорога в облака
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
«Добравшись до Джилы-Су, вы поочередно встретите три потрясающих водопада: вряд ли фотографии могут передать их красоту — но вы попробуйте»
Расписание: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Мини-группа
9 часов
63 отзыва
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Начало: Мы забираем вас по адресу проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500 за человека
Урочище Джилы-су
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Урочище Джилы-су
Начало: Ессентуки
«Джилы-Су - это урочище, с одноимённым источником тёплого нарзана, давшим название всей округе»
Расписание: Каждый день с 7:00
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
22 500 за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су из Ессентуков
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
«урочище Джилы-Су, целебные нарзаны и величественные водопады Попадая в урочище Джилы-Су мы оказываемся буквально в нарзанном раю»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 19 000 за всё до 4 чел.
Очарование Приэльбрусья: Джилы-Су и плато Шаджатмаз
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
Очарование Приэльбрусья: Джилы-Су и плато Шаджатмаз
Начало: Ессентуки
«Место назначения — Джилы-Су«Тёплая вода» — так переводится название урочища»
Расписание: каждый день в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: По договоренности
«Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников»
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к водопадам Джилы-Су
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Урочище Джилы-Су, расположенное в Зольском районе Кабардино-Балкарии у северного склона горы Эльбрус, славится своими термальными источниками и невероятной природой»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500 за всё до 6 чел.
Тур к водопадам Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
«Джилы-Су — одно из самых красивых мест на Кавказе Здесь много природных достопримечательностей: живописные водопады, минеральные источники и необычные каменные изваяния»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 100 за человека
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
«Свой маршрут мы начнем с Урочище Джилы-Су — невероятно красивая курортная местность в Кабардино-Балкарии на северном склоне Эльбруса»
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30,08:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 300 за человека
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Ессентуков. Горы в сердце, а сердце - в горах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Ессентуков. Горы в сердце, а сердце - в горах
Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3100029 450 за всё до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Ессентуков
Приглашаем в путешествие по живописным тропам Джилы-Су, где вас ждут встречи с горными сусликами и завораживающие виды на Эльбрус
«В путешествии вы проедете по одной из самых живописных дорог России, ведущей из Кисловодска в Джилы-Су»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
«В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание, экосбор в урочище Джилы-Су»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 800 за человека
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Ессентуков
Индивидуальная
10 часов
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Ессентуков
Начало: Место вашего места проживания
«Сегодня мы отправимся в одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии в урочище Джилы Су Урочищем называют местность, которая резко отличается от окружающего ландшафта»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 300 за всё до 7 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Ессентуков
Начало: По вашему адресу
«, экологический сбор в урочище Джилы-Су — 100 руб»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2700025 650 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
    Интересное путешествие и завораживающие виды Кавказского хребта и Эльбруса, особенно с плато Шаджатмаз! А какие водопады… и возьмите купальник для
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    минеральных ванн(если не жалко, так как нарезанные ванны там с железом). Организаторы отличные, все во время, никто никого не торопил, Сергей отличный водитель и рассказчик, все показал, проводил. Группы не большие, транспорт удобный и проходимый.

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
    Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍 Спасибо гиду Мурату за интересную и весёлую экскурсию и мастерство вождения)) И ещё за фото!)
    Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
    Путешествие прошло отлично! Очень интересный и живописный маршрут! Экскурсовод грамотный, интересно и легко даёт информацию, остановки на красивейших смотровых площадках с завораживающим видом на прекрасный Эльбрус! Однозначно рекомендую к посещению! Шаво желаем успехов и много хороших туристов!))
  • Н
    Никита
    21 мая 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
    Великолепный джип-тур на Джилы-су, а так же великолепный гид Ислам, что провел нас по незабываемым красотам Эльбруса. П. с. приготовьте наличку,
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    оплаты картой нет почти нигде, а собирают по 50-100 рублей почти везде, (в туалет 20-50, на обзорную площадку 50, + экосбор по 100 рублей) и да хоть и смешно об этом говорить, но в горах еда будет стоить как в горах, а не как в ближайшей столовой.

    Великолепный джип-тур на Джилы-су, а так же великолепный гид Ислам, что провел нас по незабываемым красотам ЭльбрусаВеликолепный джип-тур на Джилы-су, а так же великолепный гид Ислам, что провел нас по незабываемым красотам Эльбруса
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Джип-тур к сказочным водопадам в урочище Джилы-Суу
    Добрый день. Экскурсия понравилась. Очень шикарные виды на Кавказский хребет и на красавец Эльбрус. Красивые виды, локации. Отдельное спасибо гиду,
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    захватывающе рассказывал, делал великолепные фото, подсказывал где и как лучше сфотографироваться. Все очень комфортно и спокойно. Получили массу положительных эмоций и множество фотографий.

  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    На Джилы-Су по самой красивой дороге
    Добрый день! Была на экскурсии 13.05.2024г. на Джилы-Су. Экскурсия очень понравилась, виды впечатляющие, несмотря на утренний туман. Наш гид Роман
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    очень интересно и увлекательно, с весёлыми шутками, провел для нас эту экскурсию. Живописная дорога, прекрасные виды на горы и водопады никого не оставили равнодушными, не смотря на утренний туман. А суслики просто милашки! Спасибо большое Роману за интересную поездку!

  • В
    Владислав
    12 мая 2024
    Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
    Все прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. За время путешествия мы остановились
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    на обзорках с отличным видом, посмотрели водопады, покормили сусликов, а также попили воды из источников. Единственное, нам не удалось увидеть пик Эльбруса из-за непогоды, но это никак не повлияло на общие впечатления.

    Все прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. За
  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
    Очень понравилась поездка! Приятная компания - залог прекрасного отдыха. Нам повезло и с попутчиками и тем более с гидом Игорем, который
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    открыл нам все тайны Джилы-Су и показал самые злачные места у подножия Эльбруса. Набрали бутылку вкуснейшего Нарзана! Прикоснулись к леденящему водопаду. До сих пор пересматриваем фотографии и грезим - хочется вернуться! Места величественные, дух захватывает. Поездка навсегда останется самым теплым, важным и дорогим воспоминанием в нашей жизни, это уж точно))

  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    На Джилы-Су по самой красивой дороге
    Экскурсия в горы Джилы-Су на внедорожнике стала для меня настоящим открытием. Это было удивительное путешествие, полное ярких впечатлений и незабываемых
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    моментов. Мы отправились в путь ранним утром, чтобы успеть увидеть всё самое интересное. И наши ожидания оправдались! Мы увидели чудесный водопад, который поразил нас своей красотой и мощью. Затем мы отправились к источнику минеральных вод, чтобы попробовать на вкус воду, полностью совпадает, что продают в бутылках Нарзан)) Так же яркое впечатление оставило посещение кафе, где мы попробовали самый вкусный шашлык из баранины, выпили красного вина и насладились чудесным видом на горы. Это было идеальное завершение нашего путешествия. Я благодарна организаторам и нашему сопровождавшему экскурсоводу - водителю Обреку за то, что они подарили нам возможность увидеть эти удивительные места, доброжелательность и интересные истории в дороге. Я уверена, что эта поездка останется в моей памяти на всю жизнь) Обязательно вернемся еще)

  • Э
    Элеонора
    6 мая 2024
    Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
    Экскурсия в Джилы-су была просто бесподобной! Заранее договорились о встрече и удобных для всех времени начала путешествия. Утром выехали на
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    экскурсию, предварительно обсудив маршрут, в том числе наши персональные пожелания. Шаво на каждой локации останавливался рассказывал легенды (как же без них). Захватывающие виды на горы,ущелья; немного не повезло увидеть Эльбрус. Он от нас скрылся за "заморской" песчаной бурей. Зато погода позволила искупаться в источнике, и "навестить Зиму" (в горах был снег). Поездкой остались очень довольны,прекрасные впечатления и фотографии на память. Спасибо Шаво за поездку в Джилы-Су.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Джилы-су»

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  3. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
  4. Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
  5. Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Ессентуков
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Джилы-су" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 3 500 до 29 450 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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