Нестандартное джип-путешествие на Бермамыт и Джилы-Су из Ессентуков

Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Готовы покорить площадки с превосходным видом на Эльбрус — плато Бермамыт и урочище Джилы-Су? Чтобы вы по максимуму насладились горными панорамами, мы составили необычный маршрут и продумали его до мелочей.

В поездке по историческим серпантинам Военно-Грузинской дороги вас ждут легенды Бандитских скал, настоящая «сокровищница Солнца» и прогулка нетуристическими тропами сквозь ущелья и альпийские луга.
Описание экскурсии

Часть 1 — видовой маршрут к Джилы-Су

  • Плато Шатджатмаз. На смотровой площадке вы полюбуетесь панорамами Эльбруса и Кавказского хребта.
  • Бандитские скалы. Горные вершины ущелья Харбас интересны не только своей формой. Мы расскажем их захватывающую историю, уходящую во времена гражданской войны.
  • «Скалы Аватара». На высоте 2080 метров над уровнем моря вы попадёте в настоящую Пандору: перед вами предстанут «парящие» скалы, окружённые густым берёзово-сосновым лесом. А в кафе поблизости вы сможете перекусить и отдохнуть от дороги.
  • Урочище Джилы-Су. Место славится термальными и минеральными источниками. По желанию вы можете даже набрать воды с собой! На подходе к источникам живут суслики, а чуть повыше застыли причудливые скалы «Зубы дракона» — яркий пример известных в геологии эоловых процессов — выветривания.
  • Водопад Султан-Су. Недалеко от источников вы увидите один из самых мощных водопадов урочища, высота падения воды ~40 метров.
  • Водопад Кызыл-Су. Также в программе «Вода красных скал», окрашенных железистым нарзаном.
  • Водопад Каракая-Су. В ущелье реки Малки вы посетите ещё один мощный водопад «Вода черных скал». Путь к нему — отдельный увлекательный маршрут по склонам ущелья с переходом через бурлящую горную реку. К водопаду можно подойти так близко, что в жару он освежит вас прохладными брызгами, а зимой — удивит закованными в лёд струями причудливой формы.

Часть 2 — по бездорожью к плато Бермамыт

  • Из урочища Джилы-Су мы поднимемся по необыкновенной дороге, которую называют Бечасын.
  • Как вариант, может проехать через древнее поселение Схауат, чтобы попробовать горный нарзан.
  • По дороге вдоль обрыва немного пощекочем нервы, наблюдая, как иной раз колесо проходит в метре от пропасти.
  • И вот перед нами плато Бермамыт! Отсюда открывается один из лучших видов на Эльбрус и Кавказский хребет. Вы будете очарованы красотой гор, увидите древний амфитеатр и скалы «Два монаха», а также услышите историю и легенды этих мест.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.
  • Поездка проходит на специально подготовленном внедорожнике с соблюдением всех требований безопасности. К участию допускаются дети любого возраста.
  • До договорённости экскурсию можно начать из Ессентуков или Пятигорска.
  • Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию).
  • Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин.
  • В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям.

Дополнительные расходы

  • Питание в проверенных кафе с местной кухней — 200-600 ₽ за чел.
  • Экосбор при посещении Джилы-Су — 100 ₽ за чел.
  • Обзорная площадка (скалы Аватары) — 150 ₽.
  • Въезд в национальный парк — 200 ₽.
  • Смотровая на горе Бермамыт — 100 ₽.
  • Экосбор на водопадах — 100 ₽.

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 6097 туристов
Приветствуем тебя, путник! Уже несколько лет наша команда гидов организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы объединили свои знания и опыт для организации программ, насыщенных культурой,
читать дальше

историей, невероятными пейзажами и традиционной кавказской кухней. Мы проводим однодневные экскурсии и многодневные джип-туры, а также практикуем активный отдых. Круглый год мы готовы предложить вам разнообразный ассортимент экскурсий и показать захватывающие локации нашего региона. И всё это — в дружеской и надёжной компании наших гидов. Ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

Е
Елена
9 ноя 2025
Заказ 5855565. Хочу поделиться яркими впечатлениями от недавней поездки на Бермамыт и Джилы-Суу - это было поистине незабываемое путешествие!
Прежде всего хочу отметить профессионализм и чуткость нашего гида. С первой минуты
читать дальше

стало понятно: человек не просто хорошо знает своё дело, но искренне любит то, чем занимается. Гид внимательно относился к каждому участнику группы, терпеливо отвечал на все вопросы, учитывал пожелания и даже предугадывал потребности. Благодаря его заботе и доброжелательности в группе сразу сложилась тёплая, дружеская атмосфера.
Особого восхищения заслуживает продуманность маршрута. Каждое место было выбрано не случайно — мы увидели самые интересные и живописные локации, при этом переходы и переезды оказались максимально комфортными. Не было ощущения спешки или перегруженности: темп путешествия позволял в полной мере насладиться видами и сделать отличные фотографии.
Локации просто поражали воображение: панорамные смотровые площадки с захватывающими видами на горные хребты, живописные водопады, от которых невозможно оторвать взгляд… Особенно запомнились моменты, когда гид делился интересными фактами и историями о местах, которые мы посещали — благодаря этому путешествие стало не просто визуальным наслаждением, но и настоящим погружением в культуру и природу региона. В целом, поездка оставила исключительно положительные эмоции. Это был идеальный баланс между насыщенной программой и возможностью расслабиться, между активным передвижением и моментами созерцания. Однозначно рекомендую такого формата путешествия и, конечно, выражаю огромную благодарность нашему гиду Алану за профессионализм, внимательность и душевное отношение!

Дата посещения: 8 ноября 2025
