Представьте себе день, полный необычайных красот и удивительных открытий.
Ваше путешествие начнется в Ессентуках, откуда вы отправитесь к сердцу Кабардино-Балкарии - природному курорту Джилы-Су.
Это место, где природа сохранила свою первозданную красоту:
Ваше путешествие начнется в Ессентуках, откуда вы отправитесь к сердцу Кабардино-Балкарии - природному курорту Джилы-Су.
Это место, где природа сохранила свою первозданную красоту:
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Невероятные пейзажи Северного Приэльбрусья
- 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
- 💧 Целебные нарзанные ванны и источники
- 📸 Возможность профессиональной фото - и видеосъемки
- 🍽 Дегустация блюд местной кухни
- 📚 Увлекательные истории о Кавказе и его мифологии
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Джилы-Су - летние месяцы, когда природа раскрывается во всей красе. В это время зрелищные локации особенно впечатляют, а прогулки по горам дарят незабываемые впечатления.
Весной и осенью также можно насладиться живописными видами, но погода может быть менее предсказуемой. Тем не менее, эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.
Весной и осенью также можно насладиться живописными видами, но погода может быть менее предсказуемой. Тем не менее, эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Водопады Джилы-Су
- Скалы «Аватары»
- Долина нарзанов
Описание экскурсии
Рай для фотосессий
День будет богатым на зрелищные локации, в которых вы оцените разнообразие ландшафтных форм и сделаете яркие снимки. Путь через облака приведет к водопадам, причудливым скалам «Аватары» и чистейшим голубым горным рекам. Также вы сможете принять «скальные» нарзанные ванны, а в Долине нарзанов отведать воды из 12 источников, бьющих прямо из-под горы. Кроме того, я подскажу приятное заведение, где стоит оценить блюда местной кухни.
Интересные беседы по пути
Впечатляющие панорамы будут сопровождаться увлекательными историями, которые дополнят ваши представления о регионе. Поговорим о роли Кавказа в античной мифологии. О происхождении и судьбе местных народов. И даже о том, как повлияло на Кавказ открытие Америки.
Организационные детали
- Экскурсия будет проходит на комфортном внедорожнике Фольцваген. Маршрут безопасный.
- Дополнительные расходы: вход в Долину нарзанов — 50 руб. с человека, экосбор — 100 руб. с человека и личные траты в кафе
- По желанию возможна фото- и/или видеосъемка с профессионального квадрокоптера, а также монтаж. Цена договорная и зависит от объема.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1962 туристов
Я гид, преподаватель истории, археологии и музейного дела, краевед, фотограф, видеограф. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора. Специализируюсь на культуре и
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу выразить огромную благодарность Ивану за замечательную поездку! Ездили на экскурсию вдвоем с сыном. День пролетел как один миг! Иван очень приятный, лёгкий в общении, сразу к себе располагает! Останавливал
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От души хотим поблагодарить Ивана за экскурсию. Иван - замечательный рассказчик и отличный собеседник. Очень лёгкий в общении человек. Джилы-Су - прекрасное место с потрясающими водопадами, нарзаном и великолепными видами
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Т
Как же мне повезло, что я нашли Ивана, и он согласился провести для нас экскурсию по заповедному Джилы-Су. Иван-прекрасно эрудированный профессионал, влюблённый в своё дело, в свой край и передающий
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Д
Путешествовала одна. Иван сделал мой день максимально комфортным, захватывающим) отличный собеседник с легким характером) профессионал на 100%) скорректировал маршрут по погоде- поймали солнышко) провел съёмку путешествия на коптер- очень красиво! Рекомендую, конечно)
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А
Были на экскурсии с Иваном в Джилы - Су. Несмотря на хороший прогноз погоды, все же попали мы в дождь. Честно, для меня это эмоций не уменьшило. Увидела совсем другие
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Экскурсия состоялась. Шикарная дорога с красивыми видами и несколькими остановками, чтобы сделать фото. Но само ущелье Джилы-су не впечатлило, много машин и туристов, а также много мусора, какие то вагончики,
Иван
Ответ организатора:
Спасибо вам за отзыв. Я очень сожалею о том, что Вам не понравилась одна локация из пяти в нашей поездке.
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