Мои заказы

Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су

Погрузитесь в мир кавказской природы и легенд во время экскурсии в Джилы-Су. Вас ждут незабываемые впечатления и знакомство с культурой региона
Представьте себе день, полный необычайных красот и удивительных открытий.

Ваше путешествие начнется в Ессентуках, откуда вы отправитесь к сердцу Кабардино-Балкарии - природному курорту Джилы-Су.

Это место, где природа сохранила свою первозданную красоту:
читать дальшеуменьшить

могучие водопады, чистейшие горные реки и скалы, напоминающие сказочные образы.

Во время экскурсии вы не только увидите эти чудеса своими глазами, но и сможете принять участие в уникальных процедурах - нарзанных ваннах, которые известны своими омолаживающими свойствами. Кроме того, вы отведаете целебную воду прямо из источника в Долине нарзанов. Но путешествие не ограничится только природными красотами.

Ваш гид расскажет увлекательные истории о мифологии Кавказа, о происхождении и жизни местных народов, а также о том, как открытие Америки повлияло на историю этого региона.

Эта экскурсия - не просто путешествие, а погружение в культуру и историю Кавказа, которое оставит в вашей памяти яркие воспоминания

4.7
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Невероятные пейзажи Северного Приэльбрусья
  • 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
  • 💧 Целебные нарзанные ванны и источники
  • 📸 Возможность профессиональной фото - и видеосъемки
  • 🍽 Дегустация блюд местной кухни
  • 📚 Увлекательные истории о Кавказе и его мифологии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Джилы-Су - летние месяцы, когда природа раскрывается во всей красе. В это время зрелищные локации особенно впечатляют, а прогулки по горам дарят незабываемые впечатления.

Весной и осенью также можно насладиться живописными видами, но погода может быть менее предсказуемой. Тем не менее, эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су

Что можно увидеть

  • Водопады Джилы-Су
  • Скалы «Аватары»
  • Долина нарзанов

Описание экскурсии

Рай для фотосессий

День будет богатым на зрелищные локации, в которых вы оцените разнообразие ландшафтных форм и сделаете яркие снимки. Путь через облака приведет к водопадам, причудливым скалам «Аватары» и чистейшим голубым горным рекам. Также вы сможете принять «скальные» нарзанные ванны, а в Долине нарзанов отведать воды из 12 источников, бьющих прямо из-под горы. Кроме того, я подскажу приятное заведение, где стоит оценить блюда местной кухни.

Интересные беседы по пути

Впечатляющие панорамы будут сопровождаться увлекательными историями, которые дополнят ваши представления о регионе. Поговорим о роли Кавказа в античной мифологии. О происхождении и судьбе местных народов. И даже о том, как повлияло на Кавказ открытие Америки.

Организационные детали

  • Экскурсия будет проходит на комфортном внедорожнике Фольцваген. Маршрут безопасный.
  • Дополнительные расходы: вход в Долину нарзанов — 50 руб. с человека, экосбор — 100 руб. с человека и личные траты в кафе
  • По желанию возможна фото- и/или видеосъемка с профессионального квадрокоптера, а также монтаж. Цена договорная и зависит от объема.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1962 туристов
Я гид, преподаватель истории, археологии и музейного дела, краевед, фотограф, видеограф. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора. Специализируюсь на культуре и
читать дальшеуменьшить

истории нашего края от глубокой антропологии наших предков до сегодняшнего дня. Всегда любил горы, путешествия и исследования, и благодарен судьбе и путешественникам за возможность делиться своими знаниями. Главное для меня — видеть восторг в глазах и любовь к природе и истории нашей страны.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
1
2
1
Алина
Хочу выразить огромную благодарность Ивану за замечательную поездку! Ездили на экскурсию вдвоем с сыном. День пролетел как один миг! Иван очень приятный, лёгкий в общении, сразу к себе располагает! Останавливал
читать дальшеуменьшить

нас в завораживающих по красоте местах, где можно было сделать фото! Красоты неописуемы! Этот величественный белоснежный двуглавый Эльбрус! … Мы приближались к нему по самой красивой дороге России!!!! Буду вспоминать эту поездку ещё очень и очень долго!))) До следующей поездки в этот регион! И обязательно обратимся ещё к Ивану! Иван также снял просто захватывающее дух видео с коптера!!!! За что ему огромное спасибо! Фото не передаёт так всю магию и красоту здешних мест! Всем рекомендую эту поездку!!!

Хочу выразить огромную благодарность Ивану за замечательную поездку! Ездили на экскурсию вдвоем с сыном. День пролетел
Хочу выразить огромную благодарность Ивану за замечательную поездку! Ездили на экскурсию вдвоем с сыном. День пролетел
Хочу выразить огромную благодарность Ивану за замечательную поездку! Ездили на экскурсию вдвоем с сыном. День пролетел
Хочу выразить огромную благодарность Ивану за замечательную поездку! Ездили на экскурсию вдвоем с сыном. День пролетел
Хочу выразить огромную благодарность Ивану за замечательную поездку! Ездили на экскурсию вдвоем с сыном. День пролетел
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
От души хотим поблагодарить Ивана за экскурсию. Иван - замечательный рассказчик и отличный собеседник. Очень лёгкий в общении человек. Джилы-Су - прекрасное место с потрясающими водопадами, нарзаном и великолепными видами
читать дальшеуменьшить

на Эльбрус. Отдельное спасибо Ивану за отличные фотографии и видео с коптера, которое будет нас возвращать при просмотре обратно на величественный Кавказ. Если на экскурсии по Кавказу, то только с Иваном! Рекомендуем и экскурсию, и Ивана, как гида! 👍

От души хотим поблагодарить Ивана за экскурсию. Иван - замечательный рассказчик и отличный собеседник. Очень лёгкий
От души хотим поблагодарить Ивана за экскурсию. Иван - замечательный рассказчик и отличный собеседник. Очень лёгкий
От души хотим поблагодарить Ивана за экскурсию. Иван - замечательный рассказчик и отличный собеседник. Очень лёгкий
От души хотим поблагодарить Ивана за экскурсию. Иван - замечательный рассказчик и отличный собеседник. Очень лёгкий
От души хотим поблагодарить Ивана за экскурсию. Иван - замечательный рассказчик и отличный собеседник. Очень лёгкий
От души хотим поблагодарить Ивана за экскурсию. Иван - замечательный рассказчик и отличный собеседник. Очень лёгкий
От души хотим поблагодарить Ивана за экскурсию. Иван - замечательный рассказчик и отличный собеседник. Очень лёгкий
От души хотим поблагодарить Ивана за экскурсию. Иван - замечательный рассказчик и отличный собеседник. Очень лёгкий
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Как же мне повезло, что я нашли Ивана, и он согласился провести для нас экскурсию по заповедному Джилы-Су. Иван-прекрасно эрудированный профессионал, влюблённый в своё дело, в свой край и передающий
читать дальшеуменьшить

эту любовь всем, кто собирается погрузиться в историю, природу, атмосферу и кухню Кавказа. Очень приятный в общении, обязательный, старающийся по максимуму использовать время и погодные условия для планирования выездов! Показал нам самые значимые и красивые места. Мы проехались по окрестностям и посмотрели ущелье, от которого дух захватывает! За целый день — 12 часов! — мы нисколько не утомились! Очень комфортный автомобиль, все продумано до мелочей. Самостоятельно мы бы, конечно, столько бы не увидели и не узнали много интересной информации. Кроме того, мы получили от Ивана приятный бонус в качестве фотографий нас в красивых местах. В общем, когда мы снова вернемся в эти красивейшие края, то экскурсии — только с Иваном!

Как же мне повезло, что я нашли Ивана, и он согласился провести для нас экскурсию по
Как же мне повезло, что я нашли Ивана, и он согласился провести для нас экскурсию по
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Путешествовала одна. Иван сделал мой день максимально комфортным, захватывающим) отличный собеседник с легким характером) профессионал на 100%) скорректировал маршрут по погоде- поймали солнышко) провел съёмку путешествия на коптер- очень красиво! Рекомендую, конечно)
Путешествовала одна. Иван сделал мой день максимально комфортным, захватывающим) отличный собеседник с легким характером) профессионал на
Вам был полезен этот отзыв?
А
Были на экскурсии с Иваном в Джилы - Су. Несмотря на хороший прогноз погоды, все же попали мы в дождь. Честно, для меня это эмоций не уменьшило. Увидела совсем другие
читать дальшеуменьшить

горы и ущелья. То в лёгких облаках, то в тучах,то сквозь дымку. И правда проехали сквозь облака. Из-за погоды не удалось проехать до смотровой площадки и не видно было Эльбрус. Возможно, потеряла в видах. Но эмоции и впечатления до сих пор сильны. Спасибо Ивану за организацию и структуру, за возможность подстроиться под погоду, лёгкость в общении, рассказы про историю здешних мест. И отдельное спасибо за чай и потом обед в семейном кафе у долины Нарзанов. Очень вкусно и прекрасные виды открываются. Если бы жила в КМВ, приезжала бы на обед иди ужин га закате в выходные обязательно. Была с дочкой 8 лет. Обеим очень понравилось. Спасибо.

Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Экскурсия состоялась. Шикарная дорога с красивыми видами и несколькими остановками, чтобы сделать фото. Но само ущелье Джилы-су не впечатлило, много машин и туристов, а также много мусора, какие то вагончики,
читать дальшеуменьшить

раскореженные конструкции, трубы, пластик. Сложно сделать красивые фото. Не понятно за что взяли 100 руб с человека экосбор при такой неухоженности. И последнее, машина гида была не готова к такой поездке по сложной дороге, сначала что то зацепили, потом задымилась. Обратно ехать было нервозно и все это за 11000 рублей. Не рекомендую

Иван
Иван
Ответ организатора:
Спасибо вам за отзыв. Я очень сожалею о том, что Вам не понравилась одна локация из пяти в нашей поездке.
читать дальшеуменьшить

Касательно автомобиля, у нас вышел из строя компрессор кондиционера. Такая ситуация произошла с нами впервые за 4 года. Это никак не сказалось на безопасности и комфорте, как и не задержало нашу поездку ни на минуту. В любом случае, прошу прощения за предоставленные неудобства

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ессентуков

Похожие экскурсии на «Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су»

Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
На машине
9 часов
-
10%
19 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
4500 ₽5000 ₽ за человека
Из Ессентуков - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
Джиппинг
На машине
10 часов
58 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Ессентуков - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
11 авг в 06:30
4300 ₽ за человека
Джилы-Су, Харбас, скалы Аватары, три водопада за один день
9 часов
178 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
В тренде
Джилы-Су, Харбас, скалы Аватары, три водопада за один день
Начало: От вашего отеля (накануне поездки напишите ваш адр...
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
4000 ₽ за человека
Джилы-Су: Экскурсия из Ессентуков
Джиппинг
На машине
8 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Джилы-Су: Экскурсия из Ессентуков
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
от 17 650 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ессентуках
от 16 000 ₽ за группу