Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су

Эффектные водопады, скалы «Аватары», нарзанные источники и увлекательные истории края

Вы посетите сказочное место Кабардино-Балкарии — природный курорт с целебными источниками и потрясающими пейзажами Северного Приэльбрусья.

Осмотрите могучие водопады Джилы-Су, примете омолаживающие ванны и отведаете лечебной воды.

А по пути поговорим о мифологии, местных этносах и удивительных исторических фактах.
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Рай для фотосессий

День будет богатым на зрелищные локации, в которых вы оцените разнообразие ландшафтных форм и сделаете яркие снимки. Путь через облака приведет к водопадам, причудливым скалам «Аватары» и чистейшим голубым горным рекам. Также вы сможете принять «скальные» нарзанные ванны, а в Долине нарзанов отведать воды из 12 источников, бьющих прямо из-под горы. Кроме того, я подскажу приятное заведение, где стоит оценить блюда местной кухни.

Интересные беседы по пути

Впечатляющие панорамы будут сопровождаться увлекательными историями, которые дополнят ваши представления о регионе. Поговорим о роли Кавказа в античной мифологии. О происхождении и судьбе местных народов. И даже о том, как повлияло на Кавказ открытие Америки.

📷 В качестве бонуса на протяжении всей поездки будет фото- и видеосъемка группы.

Организационные детали

  • Экскурсия будет проходит на комфортном внедорожнике Фольцваген. Маршрут безопасный.
  • Дополнительные расходы: вход в Долину нарзанов — 50 руб. /человека и личные траты в кафе
  • Бонус к путешествию: по вашему желанию сделаем профессиональную фото- и видеосъемку

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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