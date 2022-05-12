Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су - поездка из Ессентуков

Незабываемыми маршрутами - к двум самым популярным и впечатляющим местам КМВ

Индивидуальная
На внедорожнике вы направитесь к высокогорному плато, которое покорит скалистыми склонами, инопланетными пейзажами, причудливо изрезанными долинами и, конечно, панорамой красавца-Эльбруса.

Вы также услышите легенды дачи Косыгина и горы Тузлук, увидите фактурный аул и замок.

А затем посетите край горячих целебных нарзанов и заповедных водопадов.
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су - поездка из Ессентуков
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су - поездка из Ессентуков
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су - поездка из Ессентуков
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су - поездка из Ессентуков
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су - поездка из Ессентуков
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су - поездка из Ессентуков
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су - поездка из Ессентуков
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су - поездка из Ессентуков
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су - поездка из Ессентуков
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су - поездка из Ессентуков
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су - поездка из Ессентуков
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су - поездка из Ессентуков
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су - поездка из Ессентуков
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су - поездка из Ессентуков
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су - поездка из Ессентуков
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су - поездка из Ессентуков
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путь к лучшим видам Эльбруса

Вы проедете по фотогеничной дороге, оцените пейзажи альпийских лугов, на пастбищах встретите пасущихся коров, лошадей и овец. Расположенное на высоте 2600 метров плато Бермамыт подарит пейзажи горы Бештау, Машук, Верблюд и, конечно, самого Эльбруса. Также в программе мост над пропастью, Амфитеатр, скалы Монахи и лучшие ракурсы на все это великолепие.

Атмосферные и красивые места для ярких фотосессий

С плато Бермамыт вы спуститесь в долину реки Хасаут, где увидите так называемую дачу Косыгина и узнаете, чем она прославилась. Проедете через почти заброшенный аул Схауат, где попробуете один из самых вкусных нарзанов. А далее будет несколько остановок для колоритных снимков: в Долине нарзанов с красивым, но запущенным замком, у скал «Аватары» и «Кавказской пирамиды» — горы Тузлук, о которой вы услышите легенду.

Край «теплых вод»

Конечной точкой маршрута станет урочище Джилы-су с горячими нарзанами. Мощные, насыщенные углекислым газом термальные источники подогреты недрами Эльбруса до 22-24 градусов. В теплый сезон вы сможете искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой. Посетите четыре красивейших водопада — Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су, Эмир — и увидите долину замков. Попробуете разные виды нарзана, узнаете об их целебных свойствах и о том, как добирались к ним люди в былые времена.

По дороге я расскажу о кавказских традициях, обычаях и кухне, помогу понять местный менталитет и сделаю все, чтобы путешествие прошло легко, весело и комфортно!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот
  • Экскурсия также может начинаться в Кисловодске (общая стоимость поездки составит 16000 рублей), в Пятигорске, Железноводске и Минеральных водах (доплата составит 3000 рублей)
  • Дополнительные расходы: эко-сбор в урочище Джилы-су — 50 руб. ; в Долине нарзанов — 50 руб.
  • Проведение экскурсии зимой не всегда возможно, т. к. дороги периодически заметает снегом — уточняйте в переписке перед бронированием

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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