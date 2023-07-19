Представьте себе день, полный приключений и открытий: вас ждет путешествие к урочищу Джилы-Су, где каждый шаг открывает что-то новое и волнующее.Перед вами предстанет величественный Эльбрус, вы исследуете Долину нарзанов, где

сможете попробовать легендарный напиток прямо из источника. А далее - скалы, которые местные называют «скалами Аватара», и не без оснований. Это путешествие обещает быть насыщенным: водопады Джилы-Су, которые поражают своей красотой в любое время года, и возможность посетить радоновые ванны. Все это ждет вас в одной экскурсии из Ессентуков

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для поездки к Джилы-Су из Ессентуков - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее благоприятна, что позволяет насладиться красотой природы в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и прохладную погоду. Зимой, в оставшиеся месяцы, маршрут становится менее доступным из-за снега и холода, однако для любителей зимних пейзажей это может стать уникальным опытом.

Сейчас август — это идеальное время.