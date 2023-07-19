Лучшее время для поездки к Джилы-Су из Ессентуков - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее благоприятна, что позволяет насладиться красотой природы в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и прохладную погоду. Зимой, в оставшиеся месяцы, маршрут становится менее доступным из-за снега и холода, однако для любителей зимних пейзажей это может стать уникальным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Эльбрус
Долина нарзанов
Скалы Аватара
Водопады Джилы-Су
Плато Шаджатмаз
Описание экскурсии
Дорога к водопаду — отдельное приключение
Первая локация в нашей поездке — плато Шаджатмаз: вы полюбуетесь видом на могучий Эльбрус. Далее посетим Долину нарзанов и испробуем его разные виды из источников. Я расскажу о полезных свойствах этого напитка, и раскрою легенды, с ним связанные. А после отвезу вас к парящим скалам, которые в народе также называют «скалами Аватара». Если повезет с погодой, вы лично убедитесь, что название они получили заслуженно — но в любом случае, это удивительно красивое место, которое стоит посетить.
Водопады, прекрасные в любое время года
Добравшись до Джилы-Су, вы поочередно встретите три потрясающих водопада: вряд ли фотографии могут передать их красоту — но вы попробуйте! Нас также ждет аттракцион — дорожный серпантин — и новые источники нарзана. Кроме того, здесь же находятся радоновые ванны, которые, если будет возможность, мы обязательно посетим.
Организационные детали
Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
Поездка проходит на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot в мини-группе до 7 человек
Мы заберём вас от места вашего проживания
Дополнительные расходы: экосбор в Джилы-Су и в Долине нарзанов — 50 рублей с человека, а также обед (по желанию мы можем заехать в кафе с местной кухней)
Радоновые ванны могут быть закрыты из-за пандемии, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 729 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, в Кавказских Минеральных Водах я живу всю жизнь, то есть около 50 лет. За это время детально изучил местные просторы. С радостью покажу вам кавказские красоты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Артур
Джилы-Су был крайним нашим маршрутом во время отпуска и он нам невероятно понравился. Суперские виды, много мест к исследованию и отличный организатор в качестве рассказчика. Отдельный плюс, который отличал от предыдущих экскурсий, читать дальшеуменьшить
это возможность самостоятельно исследовать места, куда нас привозили. У нас было достаточно времени на прогулки и фотографии, не было жестких таймингов во сколько вернуться и тд. Андрей, как организатор, все интересное показывал и рассказывал. По итогу этого нашей экскурсии я бы вернулся снова и порекомендовал Андрея в качестве организатора
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Татьяна
Если вы хотите уверенного и спокойного вождения по горным серпантинам, то рекомендую путешествие с Андреем. Опытный водитель просто подарил удовольствие от поездки: прислушивался к нами пожеланиям, показывал интересные места и рассказывал истории мест, которые проезжали мимо.
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