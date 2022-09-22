Путешествие к загадочному Джилы-Су

Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд

Мы отправимся к урочищу Джилы-Су — месту невероятной красоты, окруженному мифами, словно водяной пылью от своих водопадов.

Дорога к нему заслуживает не меньше внимания: красавец-Эльбрус, Долина нарзанов и «скалы Аватара» встретятся нам на пути.

Вы также прокатитесь по крутому серпантину, услышите о богатырском напитке, а если повезет — посетите радоновые ванны.
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Путешествие к загадочному Джилы-Су
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Описание

Что вас ожидает

Дорога к водопаду — отдельное приключение

Первая локация в нашей экскурсии — плато Шаджатмаз: вы полюбуетесь видом на могучий Эльбрус и услышите о двух обсерваториях, расположенных прямо на плато.
Далее посетим Долину нарзанов и испробуем его разные виды из источников. Я расскажу о полезных свойства этого напитка, и раскрою легенды, с ним связанные.
А после отвезу вас к парящим скалам, которые в народе также называют «скалами Аватара». Если повезет с погодой, вы лично убедитесь, что название они получили заслуженно — но в любом случае, это удивительно красивое место, которое стоит посетить.

Водопады, прекрасные в любое время года

Добравшись до Джилы-Су, вы поочередно встретите три потрясающих водопада: вряд ли фотографии могут передать их красоту — но вы попробуйте! Нас также ждет аттракцион — дорожный серпантин — и новые источники нарзана. Кроме того, здесь же находятся радоновые ванны, которые, если будет возможность, мы обязательно посетим.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot в мини-группе до 7 человек
  • Выезд возможен только из Кисловодска
  • Дополнительные расходы: экосбор в Джилы-Су и в Долине Нарзанов — 50 рублей с человека, а также обед (по желанию мы можем заехать в кафе с местной кухней)
  • Радоновые ванны могут быть закрыты из-за пандемии, детали уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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