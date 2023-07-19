Мои заказы

Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков

Погрузитесь в мир природных чудес во время экскурсии к Джилы-Су. Вас ждут величественные водопады, величие Эльбруса и уникальные скалы Аватара
Представьте себе день, полный приключений и открытий: вас ждет путешествие к урочищу Джилы-Су, где каждый шаг открывает что-то новое и волнующее.

Перед вами предстанет величественный Эльбрус, вы исследуете Долину нарзанов, где
читать дальшеуменьшить

сможете попробовать легендарный напиток прямо из источника. А далее - скалы, которые местные называют «скалами Аватара», и не без оснований.

Это путешествие обещает быть насыщенным: водопады Джилы-Су, которые поражают своей красотой в любое время года, и возможность посетить радоновые ванны. Все это ждет вас в одной экскурсии из Ессентуков

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
  • 💧 Возможность попробовать нарзан из источников
  • 📸 Фотографии на фоне Эльбруса и скал Аватара
  • 🛁 Возможность посетить радоновые ванны

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки к Джилы-Су из Ессентуков - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее благоприятна, что позволяет насладиться красотой природы в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и прохладную погоду. Зимой, в оставшиеся месяцы, маршрут становится менее доступным из-за снега и холода, однако для любителей зимних пейзажей это может стать уникальным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков

Что можно увидеть

  • Эльбрус
  • Долина нарзанов
  • Скалы Аватара
  • Водопады Джилы-Су
  • Плато Шаджатмаз

Описание экскурсии

Дорога к водопаду — отдельное приключение

Первая локация в нашей поездке — плато Шаджатмаз: вы полюбуетесь видом на могучий Эльбрус.
Далее посетим Долину нарзанов и испробуем его разные виды из источников. Я расскажу о полезных свойствах этого напитка, и раскрою легенды, с ним связанные.
А после отвезу вас к парящим скалам, которые в народе также называют «скалами Аватара». Если повезет с погодой, вы лично убедитесь, что название они получили заслуженно — но в любом случае, это удивительно красивое место, которое стоит посетить.

Водопады, прекрасные в любое время года

Добравшись до Джилы-Су, вы поочередно встретите три потрясающих водопада: вряд ли фотографии могут передать их красоту — но вы попробуйте! Нас также ждет аттракцион — дорожный серпантин — и новые источники нарзана. Кроме того, здесь же находятся радоновые ванны, которые, если будет возможность, мы обязательно посетим.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
  • Поездка проходит на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot в мини-группе до 7 человек
  • Мы заберём вас от места вашего проживания
  • Дополнительные расходы: экосбор в Джилы-Су и в Долине нарзанов — 50 рублей с человека, а также обед (по желанию мы можем заехать в кафе с местной кухней)
  • Радоновые ванны могут быть закрыты из-за пандемии, детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 729 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, в Кавказских Минеральных Водах я живу всю жизнь, то есть около 50 лет. За это время детально изучил местные просторы. С радостью покажу вам кавказские красоты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Артур
Джилы-Су был крайним нашим маршрутом во время отпуска и он нам невероятно понравился.
Суперские виды, много мест к исследованию и отличный организатор в качестве рассказчика.
Отдельный плюс, который отличал от предыдущих экскурсий,
читать дальшеуменьшить

это возможность самостоятельно исследовать места, куда нас привозили.
У нас было достаточно времени на прогулки и фотографии, не было жестких таймингов во сколько вернуться и тд.
Андрей, как организатор, все интересное показывал и рассказывал.
По итогу этого нашей экскурсии я бы вернулся снова и порекомендовал Андрея в качестве организатора

Джилы-Су был крайним нашим маршрутом во время отпуска и он нам невероятно понравился.
Джилы-Су был крайним нашим маршрутом во время отпуска и он нам невероятно понравился.
Джилы-Су был крайним нашим маршрутом во время отпуска и он нам невероятно понравился.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Если вы хотите уверенного и спокойного вождения по горным серпантинам, то рекомендую путешествие с Андреем. Опытный водитель просто подарил удовольствие от поездки: прислушивался к нами пожеланиям, показывал интересные места и рассказывал истории мест, которые проезжали мимо.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ессентуков

Похожие экскурсии на «Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков»

Из Ессентуков - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
Джиппинг
На машине
10 часов
58 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Ессентуков - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
4300 ₽ за человека
Джилы-Су: Экскурсия из Ессентуков
Джиппинг
На машине
8 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Джилы-Су: Экскурсия из Ессентуков
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
от 17 650 ₽ за всё до 4 чел.
Нестандартное джип-путешествие на Бермамыт и Джилы-Су из Ессентуков
Джиппинг
На машине
13 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Нестандартное джип-путешествие на Бермамыт и Джилы-Су из Ессентуков
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
8000 ₽ за человека
Поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:00
от 24 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ессентуках
от 16 000 ₽ за группу