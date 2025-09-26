В Валерий

Всем доброго времени суток. Всё перечислять долго. Но что было заявлено в экскурсии увидел. Очень впечатляет. Водитель Магомед очень интересно всё рассказывал про историю этого края и так вообще хороший собеседник. День пролетел очень быстро. Рекомендую не пожалеете. Есть что посмотреть в этих краях. В планах ещё приехать в эти места. Спасибо.