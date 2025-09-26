Вас ждёт захватывающее и познавательное путешествие, которое позволит познакомиться с богатой историей и культурными традициями региона. Вы сможете не только увидеть знаковые места, но и почувствовать атмосферу Чеченской Республики. Для этого мы посетим три знаковых города Чечни — Грозный, Аргун и Шали.
Описание экскурсииПриглашаем вас в путешествие по жемчужинам Чеченской Республики, которое обещает стать незабываемым событием вашей жизни. В насыщенной экскурсионной программе вы сможете прикоснуться к культурному и историческому наследию этого уникального региона. В Грозном — столице Чеченской Республики — вы увидите:
- соборную мечеть «Сердце Чечни» — великолепное сооружение, одно из самых больших и красивых в России, которое поражает своим архитектурным величием и изысканностью;
- комплекс высотных зданий «Грозный Сити» — современный символ возрожденного Грозного;
- православный храм Михаила Архангела — одно из свидетельств многоконфессиональной гармонии в регионе. Храм удивит вас своей историей и архитектурой;
- Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, посвященный памяти героев Чечни. Здесь вы сможете ознакомиться с историческими экспозициями и отдать дань уважения великим людям. А еще мы прогуляемся по центру города. Вас ждет знакомство с современной частью Грозного, его уютными улицами, парками и скверами. Далее мы отправимся в Аргун — город, известный своими архитектурными инновациями. Мы осмотрим мечеть «Сердце матери» — уникальную мечеть, построенную в современном стиле. Она сочетает в себе традиции и новаторство. Ее необычная архитектура и интерьеры оставят неизгладимое впечатление. Шали — город с самой большой мечетью в Европе. Мечеть «Гордость мусульман» была открыта в 2019 году. Ее величественные купола и изысканные мозаики впечатляют своим масштабом и красотой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Грозный - сoбopная мeчеть "Сepдце Чечни", комплeкc выcoтных здaний "Гpозный Cити", правoславный xpам Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова
- Город Аргун - мечеть «Сердце матери»
- Город Шали - мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
26 сен 2025
Это был не забываемый день. Отличные локации. Крутой гид. Компания подобралась суперская. Исмаилу огроменное спасибо, за это путешествие.
Н
Наталья
1 сен 2025
Мечеть в Шали это чудо!!!
А
Андрей
24 авг 2025
Огромная благодарность гиду Алексею. Все прошло отлично и на суперской тачке. Увидели язык троля, Чегемские водопады, голубые озера, ущелье. Экскурсия на высшем уровне.
Г
Галина
16 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид Сергей интересно рассказывал о всех достопримечательностях. Владеет интересной информацией и умеет ею заинтересовать. Доброжелательный, вежливый, уважительный молодой человек. Желаем вам процветания, здоровья и адекватных туристов. ❤️
В
Валерий
16 июн 2025
Всем доброго времени суток. Всё перечислять долго. Но что было заявлено в экскурсии увидел. Очень впечатляет. Водитель Магомед очень интересно всё рассказывал про историю этого края и так вообще хороший собеседник. День пролетел очень быстро. Рекомендую не пожалеете. Есть что посмотреть в этих краях. В планах ещё приехать в эти места. Спасибо.
