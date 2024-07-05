Экскурсии в Чечню из Ессентуков

Найдено 3 экскурсии в категории «Чечня» в Ессентуках, цены от 5 940 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
На машине
скидка
10%
4 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в ессентуках
«Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
18 июля в 06:30
20 июля в 06:30
66005 940 за человека
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
На машине
4 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Познакомиться с историей, традициями и визитными карточками столицы Чеченской Республики
«А затем мы окажемся в столице Чечни, где объедем главные достопримечательности:»
20 июля в 07:00
28 июля в 07:00
24 999 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков - в дневной и вечерний Грозный, Аргун и Шали
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Ессентуков - в дневной и вечерний Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия по самым интересным местам Чеченской Республики
«Далее посетим мечеть «Сердце Чечни», мемориальный комплекс Славы им»
Завтра в 07:00
19 июля в 08:00
от 24 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июля 2024
    Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Замечательная экскурсия была. Очень приятный гид, Роман. Много всего интересного рассказывал. Очень обширные познания во многих сферах. Поездка была чудесной. Мы с мужем остались довольны. С удовольствием, ещё вернемся)
    Замечательная экскурсия была. Очень приятный гид, Роман. Много всего интересного рассказывал. Очень обширные познания во многихЗамечательная экскурсия была. Очень приятный гид, Роман. Много всего интересного рассказывал. Очень обширные познания во многихЗамечательная экскурсия была. Очень приятный гид, Роман. Много всего интересного рассказывал. Очень обширные познания во многих
  • Н
    Наталья
    24 мая 2024
    Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Спасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. Александр тактичный и обаятельный человек. Хочется пользоваться его услугами ещё.
    Спасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. АлександрСпасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. АлександрСпасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. АлександрСпасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. АлександрСпасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. Александр
  • Т
    Татьяна
    22 апреля 2024
    Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Были на экскурсии 21.04.24. Гид Родион все прошло легко интересно. Собралась отличная группа и все прошло просто на пять.
    Были на экскурсии 21.04.24. Гид Родион все прошло легко интересно. Собралась отличная группа и все прошло просто на пятьБыли на экскурсии 21.04.24. Гид Родион все прошло легко интересно. Собралась отличная группа и все прошло просто на пять
  • Т
    Татьяна
    19 октября 2023
    Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
    Экскурсию в Грозный забронировали за две недели до поездки в Есентуки Очень удобно выбирать экскурсии через Трипстер. Почитали отзывы и
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    решили выбрать именно этого гида. Алексей оправдал все наши ожидания! Да, поездка не близкая, но за рассказами нашего гида-водителя время прошло быстро. Все что было заявлено по программе мы посмотрели. Алексей очень интересно и много рассказывал о Кавказе и тех местах где мы были Экскурсия очень понравилась! Рекомендуем эту экскурсию с Алексеем! Спасибо!

  • Б
    Белоносова
    23 июня 2023
    Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
    Давно собирались посетить город Грозный! Поездка не обманула наши ожидания! Дорога не показалась долгой: Алексей много рассказывал о тех местах,
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    которые мы проезжали. Город Грозный - светлый, чистый, красивый! Уважительно относится к своей истории и хранит традиции. Большое спасибо Алексею за поездку, за заботу о нас, старался, чтобы мы максимально посмотрели все знаковые места этого замечательного города!

  • Н
    Надежда
    27 марта 2023
    Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
    Большое спасибо Алексею за прекрасно организованную экскурсию в Грозный. Хочется отметить глубокие знания Алексея по всем темам экскурсии, его заинтересованность,
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    стремление изучить и осветить вопросы с разных сторон. Мы познакомились с прекрасным городом, его прошлым и настоящим, погрузились в историю, увидели много красивых и интересных мест, попробовали блюда национальной кухни. Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию и гида нашим друзьям. Большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Чечня»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
  2. Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
  3. Из Ессентуков - в дневной и вечерний Грозный, Аргун и Шали
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Чегемские водопады
  5. Самое главное
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Актопрак
  8. Голубые озёра
  9. Голубые озера
  10. Долина Нарзанов
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июле 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Чечня" можно забронировать 3 экскурсии от 5 940 до 24 999 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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