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решили выбрать именно этого гида. Алексей оправдал все наши ожидания! Да, поездка не близкая, но за рассказами нашего гида-водителя время прошло быстро. Все что было заявлено по программе мы посмотрели. Алексей очень интересно и много рассказывал о Кавказе и тех местах где мы были Экскурсия очень понравилась! Рекомендуем эту экскурсию с Алексеем! Спасибо!