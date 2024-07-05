1 чел.
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10%
13 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в ессентуках
«Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
18 июля в 06:30
20 июля в 06:30
66005 940₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Познакомиться с историей, традициями и визитными карточками столицы Чеченской Республики
«А затем мы окажемся в столице Чечни, где объедем главные достопримечательности:»
20 июля в 07:00
28 июля в 07:00
24 999₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Ессентуков - в дневной и вечерний Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия по самым интересным местам Чеченской Республики
«Далее посетим мечеть «Сердце Чечни», мемориальный комплекс Славы им»
Завтра в 07:00
19 июля в 08:00
от 24 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июля 2024Замечательная экскурсия была. Очень приятный гид, Роман. Много всего интересного рассказывал. Очень обширные познания во многих сферах. Поездка была чудесной. Мы с мужем остались довольны. С удовольствием, ещё вернемся)
- ННаталья24 мая 2024Спасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. Александр тактичный и обаятельный человек. Хочется пользоваться его услугами ещё.
- ТТатьяна22 апреля 2024Были на экскурсии 21.04.24. Гид Родион все прошло легко интересно. Собралась отличная группа и все прошло просто на пять.
- ТТатьяна19 октября 2023Экскурсию в Грозный забронировали за две недели до поездки в Есентуки Очень удобно выбирать экскурсии через Трипстер. Почитали отзывы и
- ББелоносова23 июня 2023Давно собирались посетить город Грозный! Поездка не обманула наши ожидания! Дорога не показалась долгой: Алексей много рассказывал о тех местах,
- ННадежда27 марта 2023Большое спасибо Алексею за прекрасно организованную экскурсию в Грозный. Хочется отметить глубокие знания Алексея по всем темам экскурсии, его заинтересованность,
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Чечня»
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