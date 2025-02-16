Эта будет поездка, насыщенная красивыми пейзажами, интересными местами, вкусами национальных блюд и яркими эмоциями. Вы попробуете осетинские пироги в Беслане, взглянете на Башню Согласия в Ингушетии. В Грозном, Аргуне и Шали увидите впечатляющие мечети и православный храм.
Описание экскурсии
- Для начала позавтракаем в Кабардино-Балкарии. Вы попробуете национальные блюда и полюбуетесь видами на Эльбрус и Кавказский хребет
- В Беслане понаблюдаете, как готовят осетинские пироги, а затем, конечно, оцените их неповторимый вкус
- В Магасе подниметесь на Башню Согласия, откуда откроется впечатляющий вид на город и его окрестности
- В Грозном увидите мечеть «Сердце Чечни» и православный храм Михаила Архангела, а потом окажетесь на смотровой площадке «Грозный-Сити»
- В Аргуне рассмотрите необычную мечеть «Сердце матери» в стиле хай-тек
- Последней остановкой на маршруте будет Шали, где вы взглянете на самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман»
Тайминг маршрута
06:00–06:30 — сбор участников группы и отправление из Ессентуков
08:00–09:00 — остановка на завтрак
10:00–11:00 — посещение Башни Согласия в Магасе
12:00–13:00 — обзорная экскурсия по Грозному, посещение смотровой площадки, обед
16:00–17:00 — посещение Аргуна
18:00–19:00 — посещение Шали
23.00–00.00 — ориентировочное возвращение в Ессентуки
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида-водителя и трансфер на автомобиле Toyota Land Cruiser, Chery Tiggo, Ford или другой аналогичной модели. Есть детские кресла
- Дополнительно оплачиваются вход на смотровую площадку «Грозный-Сити» — 150 ₽ за чел., вход в Башню Согласия — 200 ₽ за чел., питание — по желанию
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 1756 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!Задать вопрос
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