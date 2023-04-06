Горная Ингушетия «В краю легенд и башен…»

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Попав сюда, словно переносишься во времени, взору предстают старинные замки и храмы, средневековые аулы и древние развалины целых городов.

И всё это гармонично расположено на фоне невероятно живописной природы Кавказа с альпийскими лугами, глубокими ущельями, стремительными горными реками и жемчужными водопадами.
Горная Ингушетия «В краю легенд и башен…»
Горная Ингушетия «В краю легенд и башен…»
Горная Ингушетия «В краю легенд и башен…»
Горная Ингушетия «В краю легенд и башен…»
Горная Ингушетия «В краю легенд и башен…»
Горная Ингушетия «В краю легенд и башен…»
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Что вас ожидает:

  • Башенный комплекс Эрзи
  • Смотровая Цей-Лоамский перевал
  • Древний город Эгикал
  • Храм-святилище Тхаба-Ерды
  • Башенный комплекс «Вовнушки»
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Описание

Что вас ожидает:

  • Природный заповедник и «край башен» Эрзи.
  • Башенный комплекс XII в. Один из древнейших в Ингушетии. Включает в себя около 60 боевых, полубоевых и жилых башен. Осмотрев строения вы узнаете в чем секрет их прочности, а также как появилась и развивалась башенная архитектура в Ингушетии.
  • Цей-Лоамский перевал.
  • С высоты 2100 метров над уровнем моря полюбуемся видами на заснеженный конус восточного пятитысячника Кавказа — гору Казбек и «ингушский Олимп», — гору Цей-Лоам. Нашему взору откроются головокружительные пейзажи многокилометрового Бокового хребта, отделяющего Россию и Грузию, а также всего Джейрахского ущелья.
  • Цей-Лоам — «Олимп» горной Ингушетии.
  • Священная гора и вершина в составе Скалистого хребта высотой 3.171 м. Строгая и непреступная, овеянная мифами и легендами, являющаяся своеобразным местом силы. Энергетически наполненная и эстетически привлекательная.
  • Эгикал — прекрасно сохранившийся древний город.
  • Носивший в старину статус столицы этого горного края. Прогуливаясь по узким улочкам, среди башен, совсем не сложно будет представить как кипела здесь жизнь горцев несколько сотен лет тому назад.
  • Тхаба-Ерды — древнейший христианский храм на территории России.
  • Ученые до сих пор спорят о возрасте этого сооружения. Храм представляет собой уникальный образец переплетения множества религиозных, архитектурных и культурных традиций. Официально датируется VIII-X веками.
  • Замковый боевой комплекс «Вовнушки».
  • Уникальный, не имеющий аналогов памятник архитектуры, являющийся «визитной карточкой» всей республики Ингушетия. Расположен на высоких гребнях сланцевых скал в ущелье реки Гулой-хи и состоит из двух отдельно стоящих замков. В 2008 году Вовнушки стал финалистом всероссийского конкурса «Семь рукотворных чудес России».
  • Нереальные пейзажи.
Живописные виды и головокружительные панорамы будут открываться и сопровождать нас на всём протяжении маршрута!

Важная информация:

В поездке с собой обязательно надо иметь:

  • оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
  • наличные деньги;
  • удобную спортивную обувь и одежду;
  • крем от загара и солнцезащитные очки;
  • отличное настроение и фотоаппарат.

ежедневно с 06:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер на комфортном внедорожнике
  • Полное экскурсионное сопровождение
  • Чаепитие с красивым видом
Что не входит
  • Экологический сбор
  • Питание (кафе)
  • Входные билеты в музеи и на выставки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 06:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В поездке с собой обязательно надо иметь:
  • Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
  • Наличные деньги
  • Удобную спортивную обувь и одежду
  • Крем от загара и солнцезащитные очки
  • Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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