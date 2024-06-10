Средневековые башни, вписанные в горные пейзажи, ущелья и заснеженные вершины — такой предстанет перед вами Ингушетия.
С нами вы не только полюбуетесь природными и архитектурными объектами, но и раскроете историю Республики, а также узнаете больше о быте горцев.
С нами вы не только полюбуетесь природными и архитектурными объектами, но и раскроете историю Республики, а также узнаете больше о быте горцев.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:15, 06:30, 06:45, 07:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Башенный комплекс Эрзи. Вы оцените несколько десятков боевых и жилых башен 12 века. Раскроете секрет их прочности и услышите о развитии башенной архитектуры в Ингушетии.
- Цей-Лоамский перевал. Вы подниметесь на высоту 2100 метров и полюбуетесь роскошными панорамами. Увидите Джейрахское ущелье и Боковой хребет, разделяющий Россию и Грузию. А также пятитысячник Казбек и священную гору Ингушетии Цей-Лоам.
- Древний город Эгикал. В старину он носил гордый статус столицы этого горного края. Прогуливаясь по его узким улочкам, вы мысленно перенесётесь на столетия назад и представите, как выглядели будни местных горцев.
- Храм Тхаба-Ерды. Древнейший христианский храм в России. Учёные до сих пор спорят о его возрасте. Гид расскажет вам, какие религиозные, архитектурные и культурные традиции в нём сочетаются.
- Замковый боевой комплекс Вовнушки. Визитная карточка Ингушетии. Вы увидите два старинных замка, живописно расположенных на скалах в ущелье реки Гулой-хи. И услышите историю этого удивительного места.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках/минивэнах.
- Вас будет сопровождать один из гидов-водителей из нашей команды.
- Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске и по окончании отвезём обратно.
- В программе предусмотрено время на обед. В кафе вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачиваются отдельно). С собой также можно взять лёгкий перекус и воду.
- Дополнительно оплачивается экологический сбор за въезд на территорию Джейрахско-Ассинского природного музея-заповедника — 150 руб. /чел.
ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Ессентуках
Провела экскурсии для 1213 туристов
Приветствуем тебя, путник! Уже несколько лет наша команда гидов организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы объединили свои знания и опыт для организации программ, насыщенных культурой,Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков
Похожие экскурсии из Ессентуков
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в первозданную природу Джилы-Су, исследуйте скалы Аватары, минеральные источники и водопады. Узнайте о культуре горных жителей Кавказа
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Многоликий Архыз: экскурсионный день из Ессентуков с гидом
Познайте дух Северного Кавказа, его культуру и природу в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: В любом удобном вам месте в Кисловодске
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия в Горную Ингушетию из Ессентуков: тайны древности
Проедем через высокогорные перевалы и ущелья Горной Ингушетии, наслаждаясь видами на башни, селения и реки. Остановимся в самых интересных местах
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000₽ за всё до 4 чел.